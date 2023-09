ESPN a lancé lundi soir un nouvel hymne « Monday Night Football » pour le programme double de la semaine 2 de la NFL.

Le chanteur de musique country Chris Stapleton s’est associé au rappeur Snoop Dogg et à la batteuse Cindy Blackman Santana pour une reprise du classique de Phil Collins « In the Air Tonight », une interprétation qui a suscité de nombreux éloges sur les réseaux sociaux.

La nouvelle chanson thème a fait ses débuts juste avant que les Panthers de la Caroline n’affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans, dans lesquels les Saints se sont imposés avec une victoire de 20 à 17. La chanson a été rejouée avant le deuxième match de la soirée entre les Steelers de Pittsburgh et les Browns de Cleveland, diffusé sur ABC.

L’hymne sera entendu avant tous les matchs du « Monday Night Football » tout au long de la saison, le programme double d’ESPN de la semaine 18 du samedi, le Super Wild Card et le premier match éliminatoire de la division du réseau, a déclaré ESPN dans un communiqué de presse.

La nouvelle chanson thème sera également diffusée cette saison sur ABC. Le réseau a annoncé qu’il diffuserait simultanément 10 matchs de « Monday Night Football » cet automne, parallèlement à ses diffusions habituelles sur ESPN.

Le match du 2 octobre entre les Seahawks de Seattle et les Giants de New York sera le prochain match de lundi soir sur ABC. Cette décision contribue à combler les lacunes béantes de la programmation d’automne d’ABC alors que les écrivains et acteurs hollywoodiens continuent leurs grèves du travail.

ESPN a déclaré que le nouvel hymne de « Monday Night Football » est « composé de Chris Stapleton reprenant les paroles de Collins, avec Snoop Dogg, dans son style signature ajoutant des couplets centrés sur le football, Cindy Blackman Santana, une centrale électrique à la batterie, faisant vibrer le tambour emblématique de la chanson ». break et apporte son propre style et ses propres accents à cette chanson classique.

« Le spectacle d’ouverture comprendra des stars de la NFL, des moments forts du match et des moments dramatiques entrecoupés de performances dramatiques des trois artistes. L’unité de contenu créatif d’ESPN a produit l’open en collaboration avec le trio musical et le producteur de disques Dave Cobb, lauréat d’un Grammy Award », poursuit le communiqué.

Le thème instrumental classique « Heavy Action » présenté sur « Monday Night Football » depuis 1975 sera toujours joué après la nouvelle chanson thème.

La chanson de Hank Williams Jr. « All My Rowdy Friends Are Here on Monday Night » était la chanson thème de 1989 à 2011, date à laquelle elle a été abandonnée à la suite de commentaires controversés de Williams à propos du président Obama de l’époque. La chanson est revenue plus tard sous le thème « Monday Night Football » de 2017 à 2019.