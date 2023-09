ESPN pourrait lancer l’application autonome ESPN plus tôt que prévu

Disney discute publiquement depuis des mois de la décision de faire passer ESPN à une application autonome. La grande entreprise détient actuellement une participation majoritaire de 80 % dans le réseau de télévision sportive traditionnel. Alors que la diffusion poursuit sa transition vers le streaming, Disney cherche clairement à faire bouger les choses chez ESPN.

Disney/ESPN s’est récemment retrouvé dans une impasse dans ses négociations avec Charter Communications. Charter est une société de médias de masse qui est essentiellement Spectrum. Alors que les négociations étaient au point mort, Disney a retiré de manière inattendue les chaînes ESPN de la gamme Spectrum. Ceci, évidemment, a rendu les fans de sport furieux contre le câblodistributeur.

L’accord ESPN/Spectrum est la clé des projets futurs du réseau

Néanmoins, les deux parties ont finalement conclu un nouvel accord et ESPN est revenu chez Spectrum. Le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, a récemment admis que l’accord était « critique » pour les projets futurs du réseau. Après tout, Spectrum compte actuellement environ 15 millions d’abonnés. Cela représente essentiellement 20 % de la portée totale d’ESPN.

« Je mentirais si je ne vous disais pas que cet accord sur la Charte n’est pas crucial », a expliqué Pitaro lors du sommet IMG. «Cela a eu un impact considérable, non seulement pour ESPN et Disney, mais pour toute l’industrie. Je suis très fier de la créativité de cet accord et du fait qu’il y a quelques jours à peine, nous ne savions pas si nous allions conclure cet accord ou nous séparer de la Charte. Mais nous avons fait preuve de créativité pour parvenir à un accord qui constitue sans aucun doute une victoire pour le client et, honnêtement, une victoire pour les deux parties.

Le timing de l’application ESPN autonome dépend du déclin de la télévision traditionnelle

Pitaro a également confirmé qu’une application ESPN autonome est désormais définitivement en route. L’exécutif affirme cependant que l’entreprise a encore des détails à régler. Néanmoins, le service de streaming combinera ESPN+ avec les chaînes de télévision ESPN. Médias SportsPro rapporte que cette nouvelle application devrait arriver sur le marché dès 2025.

« Nous n’avons vraiment pas de [launch] date », a poursuivi Pitaro. « Nous savons que nous devons bien faire les choses en termes de timing et de prix. Nous avons une très bonne équipe stratégique qui s’occupe de cela. Faire les choses correctement est leur priorité numéro un.

« Une partie de cela [equation] c’est aussi qu’ESPN+ se passe si bien pour nous. Nous avons une tonne de contenu exclusif qui fonctionne très, très bien pour la plateforme. Donc on ne ressent pas forcément l’urgence.»

« Encore une fois, nous verrons comment se déroulera l’année prochaine en termes de [Multi Video Programming Distributor] sous-marins et si les choses continuent de s’accélérer en termes de coupure de cordon et de déclin, alors oui, nous reculerons probablement cette date plus tôt que ce que nous envisageons actuellement.

Il y a eu des suggestions précédentes selon lesquelles cette nouvelle application ESPN pourrait coûter jusqu’à 22 $ par mois. Bien qu’il ne soit pas exactement idéal pour les clients, ce prix serait malheureusement conforme à celui d’autres applications sportives similaires. Bally Sports Plus coûte actuellement 20 $ par mois et le réseau YES coûte 25 $ par mois. Ces services offrent généralement l’accès à seulement trois ou cinq équipes.

Crédit photo : IMAGO / Pius Koller