ESPN + nouvelle maison de Barcelone, Real Madrid avec un accord de plusieurs années avec la Liga

Le Real Madrid célèbre avec le trophée de la Liga en 2020. GABRIEL BOUYS / AFP / Getty Images

ESPN + sera le nouveau siège de la Liga aux États-Unis après avoir conclu un accord de huit ans pour les droits en anglais et en espagnol qui débutera en août 2021.

Chaque match de la Liga sera en direct sur ESPN + ainsi que certains matchs du deuxième niveau du football espagnol. ESPN apporte déjà aux fans la couverture de la Copa del Rey, de la Copa de la Reina et de la Supercopa Espana.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La Liga abrite certains des meilleurs joueurs du monde dans des clubs prestigieux tels que le Real Madrid, Barcelone, l’Atletico Madrid et le Sevilla FC. le classique entre le Real Madrid et Barcelone est l’un des matchs de club les plus emblématiques du football mondial.

« Nous sommes absolument ravis de présenter la Liga à ESPN aux États-Unis », a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas. « Il s’agit d’un accord historique de huit saisons dans la diffusion de football aux États-Unis qui témoigne de la puissance de la Liga et de ses clubs sur le plus grand marché médiatique au monde et qui présentera la meilleure ligue de football du monde sur les écrans américains de manière plus complète et moderne. que jamais auparavant. »

En plus des matchs en direct, il y aura une variété de programmes surround tels que des aperçus de matchs, des moments forts, des émissions de magazines et une couverture continue des émissions emblématiques d’ESPN + ESPN FC, Jorge Ramos y su Banda et Fuera de Juego.

À partir du samedi 15 mai, une collection organisée de programmes LaLiga fera ses débuts sur ESPN +. Les points forts comprennent un ESPN FC Spécial LaLiga; épisodes de Centre LaLiga mettant en lumière les meilleurs buts, les meilleurs joueurs américains de l’histoire de la ligue, et plus encore; Meilleurs moments de la Liga; les trois parties Galacticos documentaire sur le Real Madrid au début des années 2000; et États-Unis de LaLiga, une vitrine d’histoires uniques sur les fans de la Liga à travers l’Amérique du Nord.

« Cet accord crée un véritable foyer pour la Liga aux États-Unis pour les années à venir et cimente ESPN + en tant que première plate-forme pour le football », a déclaré Russell Wolff, vice-président exécutif et directeur général d’ESPN + dans un communiqué. « Nous sommes ravis de présenter l’éclat de la Liga dans notre couverture en anglais et en espagnol pour la légion croissante de fans de football et d’abonnés ESPN +. »

L’accord de huit ans sur les droits de la Liga ajoute à la programmation du football sur ESPN +, qui comprend la Copa del Rey d’Espagne, la Bundesliga allemande, la MLS, la FA Cup d’Angleterre, la Ligue anglaise de football (EFL) et la Carabao Cup, l’Eredivisie néerlandaise, la Premiership écossaise, Équipe nationale de football de l’UEFA et United Soccer League.