ESPN ne renouvellera probablement pas son accord avec MLS TV, spécule un analyste du secteur

L’analyste de l’industrie du sport, Andrew Marchand, estime qu’il est peu probable qu’ESPN renouvelle son accord avec MLS TV, ce qui serait un coup dur pour la Major League Soccer.

ESPN détient les droits de la MLS aux États-Unis depuis 1996, date du lancement de la ligue.

Accord MLS TV: ESPN devrait accepter un laissez-passer, selon un expert

Parlant sur Le balado Marchand et Ourandle chroniqueur du New York Post n’était pas optimiste quant aux chances de la MLS avec ESPN :

“Je pense que le [MLS] l’accord linéaire tend à être juste avec FOX, et pas ESPN », a spéculé Marchand. “Le problème est qu’Apple est tout compris, ils veulent que tous ces jeux portent la marque Apple. Et pour ESPN, ils ont un service de streaming. Veulent-ils promouvoir le service de streaming d’Apple ? Et va [ESPN] même être autorisé à mettre [games] sur leur propre service de streaming ?

“Je pense donc que cela tend vers [MLS] avoir un accord avec FOX et FS1 pour MLS, et non avec ESPN. Je ne dis pas que c’est fait à 100%, mais c’est là que ça se passe le plus probablement.

World Soccer Talk a atteint un porte-parole d’ESPN qui n’a fait aucun commentaire.

La MLS se retrouve sans accord

À l’été 2021, ESPN ainsi qu’Univision et FOX Sports ont eu l’opportunité de renouveler leurs accords télévisés avec MLS qui ont expiré fin 2022. Tous les trois ont laissé passer l’opportunité à l’époque avec ESPN, en particulier, vouloir retarder les discussions jusqu’à la conclusion de l’accord sur les droits de télévision de la Premier League.

Le drame s’est poursuivi jusqu’au début de 2022 après que NBC Sports a renouvelé son accord avec la Premier League. À ce moment-là, le commissaire de la MLS, Don Garber, a indiqué qu’un accord serait conclu d’ici la fin mars 2022. Cependant, aucun accord ne s’est concrétisé.

Enfin, plus de deux mois plus tard, MLS a signé un accord de streaming de 10 ans avec Apple TV. Et puis plus de six mois plus tard, nous attendons toujours que la MLS finalise un accord télévisé pour la saison qui commence dans quelques mois seulement.

Dans un sondage réalisé plus tôt cette année, ESPN était le choix numéro un lorsqu’on lui a demandé quel réseau les fans de MLS préféreraient pour les matchs en direct.

Ce qui est certain, c’est que chaque jeu MLS de 2023 à 2032 est disponible en streaming sur MLS Season Pass.