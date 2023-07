ESPN licencie des talents à l’antenne, dont Jeff Van Gundy et Jalen Rose

Les coupes font partie des efforts d’ESPN pour atteindre ses objectifs financiers pour 2023 et au-delà. Cibler les employés à l’antenne avec des salaires élevés permettra à ESPN de garder plus de membres du personnel dans toute l’organisation.

« Compte tenu de l’environnement actuel, ESPN a déterminé qu’il était nécessaire d’identifier des économies supplémentaires dans le domaine des salaires des commentateurs destinés au public, et ce processus a commencé », a déclaré ESPN dans un communiqué. « Cet exercice comprendra un petit groupe de suppressions d’emplois à court terme et une concentration continue sur la gestion des coûts lorsque nous négocierons des renouvellements de contrats individuels dans les mois à venir. »

Les coupes incluent l’ancien entraîneur-chef de la National Basketball Association et analyste de jeu actuel Jeff Van Gundy et l’ancien joueur de la NBA et analyste de studio Jalen Rose, selon une personne proche du dossier.

Les réductions d’ESPN sont distinctes de cette initiative et liées à son propre ensemble de mesures et de priorités. Disney a réorganisé la société plus tôt cette année, donnant au président d’ESPN, Jimmy Pitaro, ses propres responsabilités en matière de bilan.

ESPN prévoit également de ne pas renouveler les contrats de plus de membres du personnel en ondes car leurs contrats expirent dans les mois à venir, a déclaré la personne, qui a demandé à ne pas être nommée car les détails sont privés. Cela pourrait représenter une vingtaine de départs supplémentaires, a déclaré une deuxième personne.

Les employés licenciés auront la possibilité de travailler ailleurs mais devront renégocier leurs contrats en cours avec ESPN, a déclaré l’une des personnes. Si les employés trouvent un emploi chez un concurrent, ESPN peut offrir une indemnité de départ inférieure pour le reste du contrat qu’aux membres du personnel qui trouvent du travail dans d’autres domaines, a déclaré la personne.

Van Gundy est avec ESPN depuis 16 ans et a été largement acclamé pour ses commentaires de jeu et son sens de l’humour. Il a fait partie d’une équipe de diffusion de trois hommes pour les matchs de la NBA avec l’annonceur play-by-play Mike Breen et le co-analyste, l’ancien joueur et entraîneur de la NBA Mark Jackson.

Rose a fait partie de l’émission d’avant-match NBA d’ESPN et d’ABC, NBA Countdown, depuis 2012. Il a rejoint ESPN en 2007. Le New York Post signalé pour la première fois ESPN licencierait Van Gundy et Rose.

ESPN a annoncé le mois dernier avoir embauché un ancien parieur de la NFL Pat McAfee, animateur de « The Pat McAfee Show ». Le New York Post rapporte ESPN paie à McAfee environ 85 millions de dollars sur cinq ans. Pourtant, McAfee d’ESPN est livré avec une émission prête à l’emploi, qui, selon le réseau, sera rentable dès le premier jour.

