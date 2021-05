ESPN, le présentateur Kenny Mayne se sépare après 27 ans

Kenny Mayne, ancre populaire de SportsCenter et personnalité ESPN, quitte le réseau.

Mayne a révélé la scission dans un article sur les médias sociaux lundi après-midi, se qualifiant de «victime du plafond salarial».

Connu pour son sens de l’humour sec, Mayne a rejoint ESPN en 1994. Il faisait partie de la couverture des sports mécaniques et des courses de chevaux d’ESPN2 avant de passer à l’ancre de SportsCenter.

Il s’est parfois diversifié au-delà du parapluie d’ESPN pour jouer dans des publicités télévisées et en 2006, pour participer à «Dancing With the Stars» sur ABC-TV.

De 2008 à 2011, il a produit et joué dans une série scénarisée originale sur ESPN.com, Rue Mayne, dans lequel il s’est joué dans une version romancée de la vie à la télévision sportive.

Originaire du Kent, Washington, Mayne a joué au football pendant deux saisons à l’Université du Nevada-Las Vegas. Sa page bio ESPN (qui était toujours en ligne lundi après-midi) note également qu’il a signé en tant qu’agent libre avec les Seahawks de Seattle en 1982.