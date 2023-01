ESPN lancera une nouvelle chanson thème du football universitaire pendant le championnat national

ESPN a reçu une nouvelle chanson thème pour le championnat national des éliminatoires de football universitaire du compositeur légendaire John Williams.

Lundi, la saison 2022 de football universitaire touche officiellement à sa fin. Les Georgia Bulldogs cherchent à défendre le championnat national des éliminatoires de football universitaire contre l’opprimé TCU Horned Frogs avec une victoire au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie. Ce sera l’un des plus grands matchs de l’année, et ESPN va tout faire pour l’émission.

Selon la variété, ESPN a une nouvelle chanson thème pour le match du championnat national CFP, et elle a été écrite par nul autre que le légendaire compositeur John Williams. La chanson s’intitule “Of Grit and Glory” et fera ses débuts lundi avant le match lors d’un package vidéo.

La chanson projettera “le sentiment derrière la nuit, la peur et l’anticipation, le triomphe et l’échec”, selon Martin Khodabakhshian d’ESPN.

Le légendaire compositeur John Williams a écrit un thème original pour ESPN’s College Football Playoff National Championship, par @la variété. « Of Grit and Glory » fera ses débuts lundi. pic.twitter.com/Og0CriLMSu – Front Office Sports (@FOS) 7 janvier 2023

ESPN lancera la chanson thème du championnat national de football universitaire composée par John Williams

Variety a prévisualisé la chanson, et ils disent qu’elle “joue comme une ouverture joyeuse, s’ouvrant sur des fanfares et passant de manière transparente de l’urgence martiale à la splendeur anthémique, le tout richement orchestré et instantanément mémorable”.

ESPN a en fait montré un aperçu de 17 secondes de la chanson lors de la diffusion de leur NFL Week 18 Saturday Doubleheader. Vous pouvez voir cela dans le tweet d’ESPN PR ci-dessous :

Williams a notamment composé certaines des partitions les plus mémorables de grands films, tels que Star Wars, Jaws, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, etc. Outre les films, il a notamment composé la chanson thème de l’émission Sunday Night Football de NBC.

La Géorgie cherche à devenir les premiers champions nationaux consécutifs de l’ère des éliminatoires de football universitaire. Ils ont surmonté un déficit tardif de 41-35 pour vaincre les Buckeyes de l’État de l’Ohio 42-41 dans le Peach Bowl.

Pendant ce temps, TCU a eu le plus gros bouleversement de l’histoire des éliminatoires de football universitaire en battant les Michigan Wolverines 51-45 dans le Fiesta Bowl.

Le coup d’envoi du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire aura lieu à 19 h 30 HE sur ESPN.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.