ESPN + lancera le spectacle de whiparound de la FA Cup

Pour la toute première fois, ESPN + mettra désormais en place un spectacle coup de fouet pour la FA Cup. Le nouveau spectacle débute le samedi 7 janvier pour les matchs de 10 h HE. La couverture du week-end consistera en des matchs du troisième tour de la compétition. Les téléspectateurs peuvent commencer à accéder à l’émission à 9h50. ET.

Les 20 équipes de Premier League et toutes les équipes du championnat EFL entrent dans le tournoi au troisième tour. Les 44 équipes de ces ligues rejoignent 20 autres clubs de niveau inférieur à ce stade. Le prix en argent pour les équipes gagnantes est d’environ 120 000 $ pour les matches du troisième tour.

La compétition a une immense histoire

La FA Cup est une compétition annuelle à élimination directe pour les clubs de football anglais/gallois. Il est largement considéré comme le meilleur tournoi à élimination directe en Angleterre et au Pays de Galles. Introduite en 1871, la FA Cup est également la plus ancienne compétition nationale de football au monde.

Liverpool est actuellement le champion en titre de la compétition après avoir battu ses rivaux Chelsea aux tirs au but en mai. Arsenal a remporté le plus de trophées de la FA Cup de l’histoire avec 14. Les Gunners ont déjà remporté quatre titres de coupe entre 2014 et 2020.

Le spectacle fouetté ESPN + FA Cup permet aux fans américains de suivre 10 matchs à la fois

La première couverture par ESPN + des matchs de la FA Cup arrive au moment idéal. Il y a 10 matchs qui doivent être joués simultanément dans le créneau horaire de 10 heures le samedi 7 janvier. Parmi ces matchs figurent plusieurs matchs mettant en vedette des clubs de Premier League. Fulham, Brighton & Hove, Bournemouth et Nottingham Forest joueront tous en ce moment.

La nouvelle couverture du service de streaming d’ESPN est similaire à ce que Paramount + a fait lors de la phase de groupes de l’UEFA Champions League et de la Ligue Europa. CBS Sport‘ Golazo Show est devenu très populaire parmi les fans de football. Il permet aux téléspectateurs de capter toutes les actions importantes, sans manquer aucun objectif.

ESPN détient les droits de diffusion de la FA Cup depuis la saison 2018-19. Le géant américain des médias sportifs diffuse actuellement tous les matchs de la compétition sur ESPN+.