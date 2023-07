ESPN FC 100 2023 Haaland Mbappe en tête des meilleurs joueurs masculins

Nous sommes de retour! Après une brève pause causée par la Coupe du monde d’hiver au Qatar, ESPN présente son septième classement annuel des meilleurs joueurs et entraîneurs masculins du football mondial ! Bienvenue au FC 100.

Le FC 100 est différent car nous prenons vraiment en compte les 11 positions sur le terrain ; la plupart des comptes à rebours privilégient les talents sans se soucier de l’endroit où jouent les stars. Le résultat final est une liste peu inspirante qui est fortement axée sur les buteurs (attaquants) et les joueurs qui créent des buts à partir du milieu de terrain, accordant peu d’attention au talent dans les zones moins glamour du terrain.

Notre classement donne à chaque position son dû et donne aux lecteurs ce qui se rapproche le plus d’un « tableau de profondeur » position par position à travers le football mondial.

Principaux plats à emporter

Nous avons une nouvelle liste avec sept nouveaux n ° 1 dans les 10 catégories. Seuls Ruben Dias (CB), Achraf Hakimi (RB) et Kevin De Bruyne (AM) ont conservé leurs positions du classement de fin d’année 2021. Cela reflète le passage des générations de l’ère Lionel Messi/Cristiano Ronaldo à celle des nouvelles stars.

En parlant de Cristiano Ronaldo, il n’a pas fait la liste pour la première fois depuis que nous avons commencé ces classements annuels en 2016. Notre panel mondial a considéré sa sortie acrimonieuse de Man United, sa mauvaise Coupe du monde avec le Portugal et son passage à la Saudi Pro League comme des facteurs disqualifiants.

Il n’y a pas d’américains ni d’internationaux mexicains dans les 100 de la liste, ce qui indique qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que ces joueurs ne soient considérés comme faisant partie de ce niveau d’élite. (Des saisons difficiles pour Hirving Lozano, Christian Pulisic et Tyler Adams jouent certainement dans cette absence du classement.)

La Premier League règne en maître, fournissant 45 des 100 joueurs, et il est fortement pondéré vers les meilleurs clubs et les quatre premiers. (La répartition complète : Man City 13, Arsenal 8, Liverpool 6, Man United 6, Newcastle 4, Brighton 3 ; Chelsea/West Ham/Tottenham/Aston Villa en ont un chacun.)

Man City a fourni le plus de noms pour le FC 100suivi de près par Barcelone (10) et le Real Madrid (9).





Comment les listes ont été faites

Le scrutin de cette année comptait 50 candidatures du monde entier et de tous les domaines de l’ESPN FC, des écrivains aux journalistes, des éditeurs aux producteurs, du personnel en coulisses aux talents à l’antenne. Gab Marcotti, Julien Laurens, Mark Ogden et Luis Miguel Echegaray n’étaient que quelques-uns des principaux électeurs, avec leurs homologues de FC TV.

Les électeurs ont été encouragés à prendre en considération les éléments suivants lors du vote : qui sont les meilleurs joueurs en ce moment, pondérés par leurs saisons 2022-23. Les électeurs ont eu le pouvoir discrétionnaire quant au nombre de blessures jouées lors des votes; plusieurs joueurs ont fait la coupe malgré des morceaux manquants de la saison compte tenu de l’ampleur de leurs contributions et de leurs performances lorsqu’ils sont en bonne santé. De même, les performances dans les compétitions individuelles (alias Ligue des champions, Coupe du monde) ont été prises en compte, mais n’étaient pas le facteur primordial, lors du vote. Les joueurs dont les efforts ont couvert le plus grand échantillon de jeux devraient naturellement se classer plus haut que ceux qui ont excellé dans les formats de tournois courts.

Voici quelques-unes des questions que nous avons posées aux électeurs :

Q : Sur quelle base dois-je classer mes joueurs ?

A: Sur qui, selon vous, sont les meilleurs joueurs en ce moment, s’ils étaient en pleine forme.

Q : Combien dois-je prendre en compte pour la saison en cours ?

R : Ce sera probablement un élément important, mais ce n’est pas un classement des meilleurs joueurs en 2022-23. Au contraire, cette saison pèsera probablement lourd dans votre évaluation car elle reflète des performances plus récentes. Si quelqu’un est exceptionnel en 2022-23, il y a des raisons de croire qu’il est un joueur exceptionnel en ce moment.

Q : Que se passe-t-il si quelqu’un a performé à un très haut niveau pendant longtemps mais que cette année n’a pas été aussi bonne ?

R : C’est à ce moment-là que cela devient une question de jugement. Par exemple, Sadio Mane est un grand joueur mais cette saison, il a marqué 12 buts en 34 matchs, contre 23 en 51 l’an dernier. Il a 31 ans, vous devez donc décider s’il s’agit simplement d’une baisse de forme due à une nouvelle équipe et à un nouvel entraîneur ou si vous pensez que peut-être que maintenant qu’il est plus âgé, ses compétences se détériorent.

Q : Comment gérons-nous les joueurs qui ont été blessés pendant des périodes importantes de la saison ?

A: Évaluez-les sur les périodes où ils étaient en forme et sur leur corps de travail avant. Et encore une fois, s’ils sont absents depuis longtemps, décidez si vous pensez que la blessure a eu un impact à long terme au point que leur performance diminuera de façon permanente.

Q : Doit-on accorder plus de poids aux performances dans les grandes compétitions comme la Coupe du monde et la Ligue des champions ?

R : Pas nécessairement. S’il y a un joueur qui a excellé en Ligue des champions (pensez à Divock Origi il y a quelques années) mais qui était ordinaire dans la ligue, il ne devrait probablement pas figurer dans votre classement.

De quoi parle chaque Top 10 du FC 100

La clé ici est double: pourquoi chaque joueur a fait la liste en 2022-23 et où ils prévoient d’aller la saison prochaine.

Gardien de but

Il ne suffit pas au gardien moderne d’être bon avec ses gants. Ces jours-ci, on s’attend à ce que les stoppeurs lancent les mouvements d’attaque et les arrêtent.

L’agilité et les réflexes sont à la hauteur du parcours, mais les meilleurs gardiens de but au monde fusionnent également un sentiment de confiance et d’audace dans leurs surfaces de réparation qui les font paraître vraiment plus grands que nature.

Arrière droit

L’arrière droit n’a jamais été le poste le plus glamour, mais les nombreuses évolutions du jeu en ont fait un endroit passionnant et imprévisible sur le terrain. Les meilleurs du jeu marieront une forte conscience de position avec une vitesse fulgurante, ainsi que l’audace de bondir en avant et de soutenir leurs équipes en attaque.

Centre arrière

Si vous voulez avoir une grande équipe, vous avez besoin d’un grand défenseur central (deux, si vous êtes vraiment chanceux). Les meilleurs du jeu sont redoutables à la fois en taille et en force, mais ont également la grâce de chronométrer les tacles et d’anticiper les mouvements d’un attaquant afin de reprendre possession du ballon.

L’élégance sur le ballon et en dehors est essentielle, qu’il s’agisse de jouer une passe pondérée sur le terrain ou de se frayer un chemin devant ses adversaires pour alléger la pression.

Laisser derriere

Tout comme leurs homologues du flanc opposé, les meilleurs latéraux gauches allient rythme et intelligence pour être une menace en attaque ou en défense. Le confort et la précision des croisements avec le pied gauche sont également une denrée rare, mais les meilleurs joueurs seront à leur meilleur lorsqu’ils se chevauchent avant de boucler la balle parfaite.

Milieu central

La salle des machines. Le métronome. La paille qui remue la boisson. Le milieu de terrain central est le centre névralgique de toute équipe qui réussit, mais la beauté de la position est que la grande classe peut prendre de nombreuses formes différentes.

Il y a des maraudeurs coriaces qui couvrent beaucoup d’herbe et gagnent le ballon à chaque fois. Ou que diriez-vous du maestro, adepte des deux pieds et à son meilleur pour dribbler ses adversaires et faire la bonne passe. Ensuite, il y a les gars qui donnent le ton à leurs équipes par la force de leur distribution, toujours attentifs aux mouvements de leurs coéquipiers et constamment capables de les repérer au pas de course.

Quelle que soit votre préférence, votre équipe échoue sans qualité au milieu du parc.

Milieu offensif

Espièglerie, créativité, rythme et confiance : ce sont les outils de base des meilleurs milieux offensifs. Parfois appelés le n ° 10, ces gars sont aussi à l’aise de marquer les buts qu’ils les préparent. Avec un règne libre pour dériver sur le terrain et exploiter l’espace, leur capacité abondante à évoquer quelque chose à partir de rien en fait les joueurs les plus divertissants du moment.

Ailier

Les ailiers sont devenus un peu désuets dans le jeu moderne, mais il y a encore beaucoup d’avantages à avoir des joueurs rapides et attaquants dans des positions larges. Bénéficiant du rythme et de la persévérance pour battre leurs marqueurs et se rendre à la signature d’un centre coupé, ils peuvent être vraiment dangereux.

Avant

Les attaquants sont plus mystérieux et plus difficiles à définir dans le beau jeu ces jours-ci. Ils ne sont plus strictement des attaquants comme ils l’étaient autrefois, garés dans la surface de six mètres prêts à braconner. Ils n’attaquent pas tout à fait les milieux de terrain, orchestrent le jeu en profondeur, et ne sont pas non plus des joueurs larges chargés d’étirer les défenses adverses pour que leurs coéquipiers puissent les exploiter.

Au lieu de cela, ils sont un mélange puissant de tout ce qui précède, assez talentueux pour gérer le rôle libre et assez gracieux sous pression pour constamment livrer.

Le buteur

Rôdeurs de la surface de réparation, l’attaquant moderne est une force imparable. Ils marqueront dans n’importe quel match, contre n’importe quelle équipe de n’importe quelle position. Rapide et rapide d’esprit, leur capacité à lire le jeu et à anticiper où le ballon sera trois passes avant qu’il n’y parvienne est ce qui les distingue.

Ce ne sont pas seulement les touches qu’ils marqueront non plus : les meilleurs attaquants peuvent improviser avec n’importe quelle partie du corps (sauf les mains, bien sûr) pour faire le travail. Des films astucieux, des tours astucieux, des talons impétueux et des coups de pied arrêtés calmes sont leurs meilleures armes.

Directeur

Tout ce qui précède signifie peu sans un cerveau tout aussi habile sur la ligne de touche. Les meilleurs managers du football calculent avec leurs tactiques, sont suffisamment charmants avec leur gestion des hommes pour gérer les rigueurs émotionnelles d’une saison complète en club et suffisamment conscients d’eux-mêmes pour faire face au stress psychologique d’un média exigeant et aux pressions externes des supporters.

Les meilleurs managers transformeront n’importe quelle équipe d’un groupe d’individus en un collectif bien formé et harmonieux dans lequel chaque joueur connaît son rôle et sa valeur. Et ils auront l’air bien de le faire aussi.

