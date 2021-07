ESPN fait asseoir Rachel Nichols pour les finales de la NBA sur les commentaires de Maria Taylor

« Je ne veux pas non plus laisser passer ce moment sans dire à quel point je respecte, à quel point j’apprécie nos collègues ici à ESPN », a déclaré Nichols. « À quel point je suis profondément désolé d’avoir déçu ceux que j’ai blessés, en particulier Maria Taylor, et à quel point je suis reconnaissant de faire partie de cette équipe. »

La décision d’ESPN est intervenue deux jours après Le New York Times a publié un rapport explosif qui détaillait les circonstances des commentaires accidentellement enregistrés par Nichols en juillet 2020, et le contrecoup qu’ils ont provoqué au sein du géant de la télévision par câble sportive appartenant à Walt Disney. Nichols n’aurait jamais été sanctionnée pour ses commentaires sur Taylor lors de l’appel.

La chaîne sportive a révélé mardi avoir mis au banc la journaliste blanche de la NBA Rachel Nichols de la couverture en marge de la finale entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns au milieu d’une fureur au sujet de sa suggestion l’année dernière que sa collègue noire Maria Taylor a obtenu un concert d’hébergement pour la finale 2020 en raison de sa course.

ESPN a pris des mesures – un an plus tard.

Cet appel a été capturé sur un flux vidéo vers la salle de contrôle d’ESPN dans le Connecticut parce que Nichols ne savait pas qu’elle n’avait pas désactivé la transmission d’une caméra dans sa chambre.

Dans cet appel, Nichols a suggéré à Mendelsohn, qui est de race blanche, que Taylor avait obtenu la place en raison de sa race.

« Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y. Trouvez-le quelque part d’autre. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou emporter mon truc », a déclaré Nichols.

Mendelsohn peu de temps après dans cet appel, « Je ne sais pas. Je suis épuisé. Entre Moi aussi et Black Lives Matter, il ne me reste plus rien. »

Nichols rit à sa remarque.

Une bande de l’appel a circulé au sein d’ESPN peu de temps après que la vidéo a été transmise au Connecticut à l’insu de Nichols.

Mendelsohn s’est excusé pour ce commentaire dimanche dans un e-mail à CNBC après avoir été interrogé à ce sujet.

« J’ai fait un commentaire stupide et négligent enraciné dans le privilège et je suis sincèrement désolé », a déclaré Mendelsohn, qui a cofondé l’année dernière le groupe de défense des électeurs noirs de James More Than A Vote.

« Je n’aurais pas dû le dire ou même le penser », a déclaré Mendelsohn dans un e-mail.

« Je travaille pour soutenir ces mouvements et je sais que les personnes touchées par ces problèmes ne sont jamais épuisées ou n’ont plus rien. Je dois continuer à vérifier mes privilèges et travailler pour être un meilleur allié », a-t-il ajouté.