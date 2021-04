Cristiano Ronaldo utilise des entraînements de gym pour se maintenir au sommet absolu de la forme physique. Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via Getty Images

En plus de passer d’innombrables heures à perfectionner leurs compétences sur le terrain d’entraînement, de nombreux footballeurs professionnels entreprennent également des régimes d’entraînement stricts dans l’espoir d’atteindre des niveaux de performance optimaux.

Alors que certains se contentent de se rendre à la salle de sport du club pendant une heure ou deux après l’entraînement, d’autres font passer leurs entraînements au niveau supérieur dans la recherche de chaque dernier avantage marginal.

Bien sûr, tous les footballeurs d’élite sont en forme, mais certains sont plus en forme que en forme. Voici un aperçu de certains des plus grands fanatiques de gym du jeu et des exercices exténuants qu’ils se sont soumis pour atteindre leur apogée physique.

Chaque entraînement a également été examiné par l’expert professionnel du fitness Simon Brundish, scientifique du sport à Blessures Premier et fondateur de Force: LAB.

Brundish a également fourni une note de difficulté (sur 10) pour chacun des entraînements des footballeurs, en fonction de la façon dont une personne sportive régulière avec une forme et une exécution correctes les trouverait.

Bien sûr, les évaluations sont subjectives et les résultats peuvent varier considérablement en raison de facteurs tels que l’intensité et la répétition.

Bien qu’il ait 40 ans plus tard cette année, Zlatan Ibrahimovic est toujours parfaitement en mesure de le mélanger au plus haut niveau, comme en témoigne son record de 17 buts en 23 apparitions pour l’AC Milan jusqu’à présent cette saison.

La superstar suédoise utilise une variété d’entraînements pour se maintenir en parfait état, y compris les arts martiaux, le planking et le fait que son agent Mino Raiola se tienne sur lui.

Cependant, la technique la plus punitive utilisée par Ibrahimovic est peut-être la corde de combat, qui consiste à lancer et à manipuler des cordes épaisses et lourdes dans une impitoyable rafale de cardio.

Les cordes, qui peuvent peser entre 25 et 50 livres (12 à 22 kilogrammes), sont attachées à une extrémité, puis «agitées» par le joueur dans une position fixe en utilisant un éventail de modèles d’entraînement conçus pour amorcer les muscles du haut du corps.

Note d’expert: « Les cordes de combat sont le conditionnement du haut du corps principalement effectué pour le spectacle. Comme pour les autres clips d’entraînement de Zlatan, les sauts de balle sont parfaits pour la stabilité proprioceptive de la cheville, et le travail de synchronisation du tronc, du bassin et de la hanche est excellent, mais il y a une couche d’exposition sur les médias sociaux. à tout cela. «

Difficulté: 7,5 / 10

Un regard sur l’Instagram de Cristiano Ronaldo suffit à montrer qu’une grande partie de sa vie est consacrée à l’entraînement, que ce soit à la maison ou au centre de formation.

En effet, le dévouement de Ronaldo à la forme physique personnelle est l’une des principales raisons pour lesquelles l’attaquant de la Juventus a été en mesure de maintenir les normes d’élite pendant tant d’années.

Pendant le verrouillage, le Portugais a été contraint d’improviser avec ses sprints quotidiens en côte, utilisant son allée escarpée pour effectuer de courts exercices explosifs.

Ces courses brèves mais puissantes aident à renforcer la force des jambes tout en conditionnant les fibres et les tissus musculaires à l’aide de mouvements spécifiques à la course, qui à leur tour favorisent l’accélération et l’endurance.

Tout comme pour ajouter du poids à un entraînement statique, la course en côte utilise la gravité pour augmenter la force et la puissance nécessaires pour déplacer votre poids corporel.

Ronaldo utilise également un tapis roulant sous-marin pour la même raison, la résistance supplémentaire de l’eau obligeant ses muscles à travailler plus fort et donc à se développer plus rapidement, tout en réduisant la charge.

Note d’expert: « Ronaldo fait un excellent exercice d’accélération ici, bon pour le tir musculaire, la conservation de la capacité maximale et l’amélioration de l’efficacité de l’unité des tendons moteurs. Le tapis roulant sous-marin est également idéal pour la rééducation les jours de récupération, prenant la charge des articulations tout en travaillant les mêmes voies neuromusculaires et systèmes énergétiques. «

Difficulté: 7/10

Ronaldo n’est pas le seul footballeur de haut niveau à maintenir son incroyable niveau de forme physique en utilisant des sprints en colline, avec Erling Haaland également connu pour participer.

L’attaquant du Borussia Dortmund était peut-être en vacances à l’époque, mais cela ne l’a pas empêché de monter et de descendre des pentes sous le soleil brûlant dans le but de maximiser son endurance et sa vitesse.

Nous supposons que les effets sonores « whoosh » ont été ajoutés plus tard, mais étant donné la vitesse à laquelle Haaland sprintait le long du chemin, il est difficile d’en être absolument certain!

Note d’expert: « Les sprints en côte sont rocailleux et ne sont que bénéfiques pour les footballeurs – bien qu’avec le teint pâle de Haaland, je ne recommanderais pas de rester trop longtemps dans la chaleur! »

Difficulté: 8/10

Mohamed Salah a été photographié en train de s’entraîner dans la salle de sport du nouveau centre d’entraînement de Liverpool cette semaine, escaladant un mur en n’utilisant que ses bras alors que son coéquipier Thiago Alcantara le regardait avec admiration.

Alors que les Reds affronteront le Real Madrid en Ligue des champions la semaine prochaine, il semblerait que Salah ait renforcé le haut de son corps en préparation pour affronter à nouveau les géants espagnols pour la première fois depuis la finale de 2018.

L’Égyptien a été vu escalader une planche à piquets au centre de remise en forme AXA, ce qui aide à améliorer à la fois les biceps et la force de préhension tout en construisant les lats, les pièges, les épaules, la poitrine et le tronc grâce à une tension soutenue (en tenant votre propre poids).

Alors que l’haltérophilie standard concerne uniquement des schémas de levage répétitifs réguliers, le panneau perforé peut également améliorer la coordination œil-main en raison de la nature non linéaire de l’entraînement.

Note d’expert: « Cet entraînement semble très amusant. C’est aussi un risque minime et les avantages se répercutent bien sur le football. »

Difficulté: 7/10

Salah n’est pas le seul à exécuter des exercices de fitness intensifs, car Ramos a également partagé des extraits de son propre régime bourré d’action.

Malheureusement, nous ne verrons pas Ramos et Salah s’affronter pour la première fois depuis la finale il y a trois ans, lorsque Salah s’est blessé à l’épaule lors d’une dispute avec Ramos. L’international espagnol a subi une blessure au muscle du mollet alors qu’il était de service avec son pays et manquera le le classique affrontement avec Barcelone et les deux jambes contre Liverpool.

Le capitaine du Real Madrid est connu pour mettre en œuvre l’entraînement «Mr T» dans son gymnase à domicile, qui consiste à enrouler de lourdes chaînes autour de votre cou, un peu comme le meilleur de l’équipe A.

L’utilisation de chaînes en acier pour ajouter des kilos en trop aux entraînements standard est une technique de musculation classique qui est encore largement utilisée aujourd’hui, notamment favorisée par Dwayne « The Rock » Johnson.

Les maillons lourds ajoutent une charge supplémentaire aux exercices tels que les trempettes, les tractions, les squats et les presses à banc avec le positionnement et le poids fluctuants de la chaîne contribuant également à améliorer la stabilité du noyau.

Note d’expert: « Cela a certainement l’air cool pour Instagram, mais c’est assez stupide. Les step-ups sont une partie très importante d’un programme de footballeurs, mais les chaînes ne sont utilisées que pour augmenter la charge sur toute la gamme de mouvements.

« Donc, ils seraient généralement aux extrémités d’une barre en s’accroupissant; plus loin du sol, plus la chaîne est soulevée dudit sol, plus le poids est soulevé. »

Difficulté: 7,5 / 10

Robert Lewandowski est connu sous le nom de « The Body », et avec raison en raison du physique enseigné et musclé de l’attaquant du Bayern Munich, âgé de 32 ans.

L’international polonais est réputé pour ses abdos, qu’il entraîne régulièrement en utilisant une variété de techniques de gymnastique, y compris un entraînement de base suspendu dur.

Suspendu à une barre haute, l’exercice d’isolement complet du corps de Lewy nécessite des niveaux élevés de force de base pendant qu’il tourne à travers les levées de jambes, les inclinaisons pelviennes, les ciseaux et le cyclisme.

Le foret exerce les muscles abdominaux et les fléchisseurs de la hanche, ainsi que le tronc, les bras (grip notamment) et les lats.

Note d’expert: « En termes simples, c’est un excellent entraînement, utilisable et de haute qualité. »

Difficulté: 8,5 / 10

Adama Traoré met évidemment dans les chantiers difficiles quand il s’agit de s’entraîner, l’ailier de Wolverhampton Wanderers transformant complètement son corps ces dernières années.

Étrangement, Traoré insiste sur le fait qu’il n’a jamais soulevé un seul poids dans le cadre de son régime et qu’il a plutôt fait le plein de masse musculaire en mettant en œuvre un entraînement intensif de puissance à l’aide de vélos d’exercice à volant et de bandes de résistance.

En plus de sa vitesse fulgurante, le joueur de 25 ans est capable de réaliser des sauts debout qui rendraient jaloux de nombreuses stars de la NFL.

Les sauts verticaux sont utilisés pour tester la capacité de transfert d’énergie et la puissance explosive des jambes des athlètes; avec les joueurs de la NFL commandant une large moyenne d’environ 40 pouces (101 centimètres).

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, Traoré semble capable d’égaler ce genre de hauteur, à la grande stupéfaction des coéquipiers de ses Wolves.

Note d’expert: « Les box jumps sont également utilisés dans l’entraînement de tous les footballeurs. Ils développent la puissance. Mais dans cet exemple, c’est une compétition à la fin d’une séance. Le but est normalement d’éloigner le plus possible les hanches du sol. »

« Les sauts de boîte généralement partagés sur les réseaux sociaux sont principalement destinés au spectacle, montrant généralement un mouvement minimal de la hanche, mais une élévation rapide des genoux qui permet aux pieds d’atterrir sur une boîte plus élevée. »

Difficulté: 6/10 (ou 9,5 pour battre Traoré!)

Dans le but de maximiser ses chances de dépasser les défenseurs et d’éviter les défis, Neymar participe régulièrement à des sprints sur câble au complexe d’entraînement du PSG.

Un cordon élastique est ancré à une extrémité, puis attaché à la taille du joueur à l’autre, qui sprinte alors tout en combattant simultanément la résistance du câble élastique.

Le sprint à l’élastique est une forme d’entraînement en résistance conçue pour améliorer la vitesse et l’agilité, tout en entraînant le corps à créer des réserves de vitesse qui peuvent être utilisées pour une dernière poussée de puissance lors d’une course à haute intensité.

Note d’expert: « Les exercices d’accélération résistants sont excellents et très normaux, tout comme les ‘dead bugs’ bagués [lay on your back and lower/raise the opposing arm and leg] que Neymar fait sur la deuxième photo. «

Difficulté: 6/10

Nemanja Matic est un autre footballeur qui a attiré l’attention lors du verrouillage grâce à son approche exténuante de l’entraînement à domicile.

Le milieu de terrain de Manchester United a partagé plusieurs clips de lui-même en train de faire un exercice de resserrement peu orthodoxe alors qu’il était posé sur les barres de son tapis roulant.

Alors que les mérites des redressements assis sont débattus dans la communauté du fitness, l’idée est de renforcer le tronc et d’améliorer la flexibilité, Matic ajoutant une couche supplémentaire de difficulté en grimpant sur son appareil pour ce faire.

Note d’expert: « Juste plus de bêtises sur Instagram, j’en ai bien peur. Pas étonnant que Matic souffre d’un mal de dos. »

Difficulté: 7,5 / 10

En tant que l’un des talents de football les plus doués et les plus prometteurs de la planète, Ansu Fati prend également grand soin de son approche de la forme physique et du conditionnement.

La sensation adolescente de Barcelone publie régulièrement des dépêches du gymnase sur ses canaux de médias sociaux, son dernier étant un clip d’une routine à base de balle conçue pour aider son retour d’une blessure au genou. Ces balles renforcent tout ce qui se trouve dans le bas du corps et le tronc, en particulier les chevilles, elles sont donc souvent utilisées pour la récupération des blessures.

Le Barça a également partagé un montage du régime d’entraînement à domicile d’Ansu, qui implique de soulever des poids pour développer la masse musculaire, un assortiment de travaux de résistance et des exercices au sommet d’un coussin oscillant pour améliorer la force, la coordination, l’équilibre et la stabilité.

Note d’expert: « Ces entraînements à domicile sont parfaits pour développer la puissance de base tout en supprimant la charge de la jambe blessée de Fati. Toutes bonnes choses. »

Difficulté: 5/10

Après que la blessure ait mis fin prématurément à sa saison, Virgil van Dijk a passé des semaines à retrouver sa forme physique.

Le Néerlandais a frappé durement le gymnase du nouveau complexe d’entraînement de Liverpool, publiant régulièrement des images de ses entraînements de réadaptation – de la musculation, au travail de balle, au golf et au yoga.

Parmi les exercices les plus pénibles, il y a les poussées de hanche, qui impliquent de soulever et de plonger le bassin tout en poussant une barre de 50 kg posée sur la taille.

L’idée est de travailler les jambes et les fessiers, ainsi que d’encourager une extension optimale des hanches pour ajouter de la puissance et du contrôle aux squats, deadlifts, sprints et sauts verticaux.

Bien sûr, Van Dijk réussit à traverser tout cela sans transpirer – tel est son style sans effort.

Note d’expert: «Travail impressionnant à ce stade de la réadaptation de Van Dijk, utilisant une extension de hanche à portée limitée à des charges relativement faibles, ce qui aidera à renforcer la capacité.

Difficulté: 6,5 / 10