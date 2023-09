ESPN et NBC n’ont pas peur du streaming sportif en direct d’Apple

Le monde des médias sportifs regorge de spéculations selon lesquelles Apple pourrait prendre une décision massive pour acquérir ESPN auprès de Disney dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 50 milliards de dollars. Cette acquisition potentielle à succès pourrait avoir d’énormes implications sur le paysage de la diffusion sportive et sur la façon dont les fans consomment le contenu sportif.

L’incursion d’Apple dans le sport et l’intérêt d’ESPN

Alors qu’Apple est mieux connu pour ses iPhones et Mac, le géant de la technologie développe lentement son portefeuille de produits sportifs. Il a signé un accord de 10 ans avec la Major League Soccer en 2022, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars. Cela a amené tous les matchs de la MLS sur la plateforme de streaming Apple TV, attirant de nouveaux abonnés. Apple propose également des jeux MLB le vendredi en complément d’Apple TV+, et il a été dit qu’ils auraient tenté de revendiquer les droits des billets NFL du dimanche lorsqu’ils ont expiré en 2022. S’emparer d’ESPN pourrait accélérer de manière exponentielle les ambitions d’Apple en matière de contenu sportif.

Pour Apple, l’achat d’ESPN donnerait un accès instantané à certains des droits de diffusion sportifs les plus prestigieux et les plus lucratifs. Cela couvre la NFL, la NBA, la MLB, le football universitaire, le tennis du Grand Chelem et bien plus encore. Dans le domaine du football, cela ajouterait des droits sur les matchs de l’EFL, de la FA Cup et de la League Cup en Angleterre ; La Liga et la Copa del Rey d’Espagne ; Eredivisie néerlandaise, Pro League belge ; et les compétitions suédoises Allsvenska.

Cela permettrait à Apple de conclure des accords de droits qui pourraient prendre des années à s’accumuler de manière organique. Apple pourrait intégrer le contenu ESPN dans son application Apple TV et ses plateformes de streaming. Cela renforcerait sa bibliothèque de contenu original, qui est encore à la traîne par rapport à des concurrents comme Netflix et Disney+. Les sports en direct se distinguent par une programmation « à l’épreuve des DVR » que les abonnés ont du mal à annuler. Le géant de la technologie bénéficierait également de la valeur de la marque et des capacités de production d’ESPN. Apple pourrait vendre des forfaits sportifs à sa base d’utilisateurs existante de près d’un milliard de propriétaires d’iPhone dans le monde.

Pourquoi Disney pourrait vendre

Pour Disney, se débarrasser d’ESPN a un certain sens financier malgré sa rentabilité. ESPN a été alourdi par la baisse des abonnements au câble, les téléspectateurs coupant le cordon du streaming en ligne. La vente d’ESPN pourrait libérer des ressources pour que Disney puisse se concentrer davantage sur le contenu de Disney+ et Hulu en tant que futurs moteurs de revenus. Le PDG de Disney, Bob Iger, a déjà laissé entendre qu’il était ouvert à des « partenariats stratégiques » liés à ESPN dans un contexte de pression sur la télévision linéaire. Décharger ESPN permettrait de collecter des fonds pour réinvestir dans les activités de nouveaux médias, éliminerait les risques à long terme liés à la coupure du cordon et récompenserait les actionnaires.

NBC, ESPN et les puissances traditionnelles n’ont pas peur d’Apple

Les géants historiques des médias sportifs ne semblent pas effrayés par l’entrée potentielle d’Apple sur le marché. Disney (qui possède ABC et ESPN) et NBC ont affirmé être convaincus que leur portée multiplateforme et leurs capacités de production leur donnaient un avantage sur les entreprises technologiques.

Le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, a déclaré que Disney avait conclu des accords de droits récents même s’il n’offrait pas toujours le meilleur prix, prouvant la valeur de la marque, la force promotionnelle et la capacité à élargir le public. Le président de NBC Sports, Mark Lazarus, a fait écho à un sentiment similaire. Il a déclaré que les offres financières comparables favorisaient toujours NBC en raison de son échelle de distribution linéaire et en streaming. Tous deux ont souligné que les entreprises technologiques ne sont pas encore disposées à investir dans la production dans la même mesure.

Le test décisif viendra lors de l’ouverture des enchères pour le prochain accord sur les droits de la NBA en 2025 – dont la valeur devrait dépasser 75 milliards de dollars. Même si Apple peut se lancer dans un projet ambitieux en matière de couverture du streaming, les sociétés de médias traditionnelles estiment que son infrastructure leur confère de la résilience.

Les conséquences pour les amateurs de sport

Pour les amateurs de sport, l’achat d’ESPN par Apple pourrait être un avantage net. Apple intégrerait probablement les chaînes linéaires, le contenu à la demande et les offres numériques d’ESPN dans ses plates-formes Apple TV. Cela permettrait aux publics qui privilégient le streaming d’accéder plus facilement à la couverture sportive inégalée d’ESPN.

Apple pourrait expérimenter de nouvelles technologies de diffusion telles que des publicités ciblées, des paris sportifs intégrés, des superpositions AR et des angles de caméra alternatifs. Il reste peu probable que les événements phares disparaissent entièrement derrière un mur payant. Posséder des droits sportifs vitaux soulèverait cependant des problèmes antitrust pour Apple.

Obstacles et incertitudes

Bien entendu, des questions subsistent quant à la conclusion d’un accord. Apple devrait payer une prime de 30 à 50 % sur la valorisation estimée à 40 milliards de dollars d’ESPN pour convaincre Disney de vendre son joyau de la couronne. Apple et Disney ont tous deux un historique limité de méga-fusions. ESPN a également des accords contractuels à long terme avec des distributeurs et des annonceurs qui limitent les changements radicaux dans son modèle économique. Rien ne garantit qu’Apple puisse générer des revenus suffisants grâce aux abonnements sportifs pour justifier les coûts initiaux substantiels. Les régulateurs pourraient bloquer l’accord ou imposer des restrictions au fait qu’Apple monopolise les principaux droits sportifs. Et d’autres géants de la technologie et des médias comme Amazon, Google, Microsoft ou Comcast pourraient entrer dans la guerre des enchères.

Bien qu’elle soit encore spéculative, l’acquisition d’ESPN par Apple est une possibilité captivante. Cela alimenterait les ambitions d’Apple en matière de divertissement sportif tout en aidant Disney à passer au streaming. Pour l’instant, les ligues sportives semblent désireuses de voir les plateformes technologiques augmenter la valeur des droits et les réseaux traditionnels ne perçoivent pas les géants de la technologie comme une menace majeure. En fin de compte, l’impact de cet accord dépendrait de la manière dont Apple intégrerait ESPN dans son écosystème. Mais la perspective de voir ces deux titans unir leurs forces illustre la nature évolutive rapide des sports en direct à l’ère du streaming.

PHOTO : IMAGO /photothèque