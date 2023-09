ESPN diffusera une diffusion alternative animée sur le thème de « Toy Story » des Falcons-Jaguars au cours de la semaine 4

Vers la NFL et au-delà !

ESPN diffusera une diffusion alternative sur le thème de « Toy Story » du match de la semaine 4 à Londres entre les Falcons d’Atlanta et les Jaguars de Jacksonville, a annoncé lundi la chaîne. Voici ce que vous devez savoir :

L’émission « Toy Story Funday Football » – diffusée sur Disney+, ESPN+ et NFL+ à 9 h 30 HE le 1er octobre – montrera une action de jeu animée en temps réel.

Le jeu se déroulera sur un « terrain d’aspect traditionnel, adapté au décor de « Toy Story » » à l’intérieur de la chambre du personnage Andy. Les annonceurs, les graphiques, le tableau d’affichage et d’autres éléments de diffusion seront également sur le thème de « Toy Story » avec des personnages de la série de films classiques apparaissant partout.

Drew Carter (play-by-play), Booger McFarland (analyste) et la journaliste de 12 ans Pepper Persley seront à l’appel, tous trois entièrement animés.

Histoire de jouets 🤝 ESPN Lorsque les Falcons et les Jaguars s’affronteront à Londres le 1er octobre, une diffusion alternative sur Disney+ et ESPN+ sera entièrement animée en temps réel depuis la chambre d’Andy. pic.twitter.com/S13cCoHNar –ESPN (@espn) 11 septembre 2023

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Pourquoi ESPN et NFL ajoutent cette diffusion

Comme toutes les ligues sportives professionnelles, la NFL désire les moins de 18 ans. Créez un fan jeune et vous obtiendrez son argent pendant des décennies. Plus tôt cette année, la NFL et CBS Sports ont annoncé que le Super Bowl de cette saison comporterait une présentation centrée sur les enfants sur Nickelodeon, marquant la première fois que le Super Bowl bénéficierait d’une émission télévisée alternative sur un autre réseau. Vient maintenant une autre incursion sur le marché des enfants.

La collaboration entre Disney Company et la NFL sur « Toy Story Funday Football » pour le jeu Falcons-Jaguars est un moyen d’attirer des relations publiques sur plusieurs fronts : pour l’univers « Toy Story » de Pixar, pour la NFL, pour Disney+, pour ESPN+ et pour NFL+. . L’année dernière, le match éliminatoire Niners-Cowboys diffusé sur CBS et Nickelodeon a attiré un total de 30,65 millions de spectateurs, dont une moyenne de 2,06 millions sur Nickelodeon. Ce jeu ne fera pas ce genre de chiffres étant donné le match et le fait qu’il s’agit d’un concours de saison régulière, mais tout cela est un visionnage additif – et c’est une victoire pour la NFL et Disney. — Deitsch

Passé

CBS Sports et Nickelodeon ont commencé à diffuser des émissions NFL alternatives remplies de slime avec des composants animés et de réalité augmentée pendant les séries éliminatoires de 2021, suscitant des critiques élogieuses.

Les réseaux devraient collaborer sur deux matchs au cours de la saison 2023-24. Nickelodeon diffusera le « NFL Nickmas Game » entre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City à 13 h HE le jour de Noël, et diffusera une autre télédiffusion du Super Bowl LVIII sur Nickelodeon le 11 février 2024.

(Photo : Trevor Ruszkowski / USA aujourd’hui)