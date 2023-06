ESPN + diffusera le match de la Wrexham League Cup de Ryan Reynolds

Les fans de Wrexham aux États-Unis auront un aperçu de l’équipe en action pour la saison 2023/24. Les Red Dragons devraient entamer leur prochaine campagne dans la Ligue anglaise de football (EFL) le 5 août contre Milton Keynes Dons. Cependant, le match de la Coupe Carabao de Wrexham avec Wigan trois jours plus tard sera disponible en streaming ici aux États-Unis.

ESPN + diffuse le match Wrexham-Wigan le mardi 8 août. Le match débutera à 15 h HE au Racecourse Ground au Pays de Galles. Wigan a été relégué du championnat après avoir terminé en bas du tableau en mai. Les Latics joueront leur campagne 2023/24 en League One.

Parallèlement au match de Wrexham, le service de streaming diffuse également un match de la Coupe Carabao avec un ancien club de Premier League. Leicester City visite Burton Albion un jour après le match de Wrexham. Ce match est configuré pour commencer dans le même créneau horaire.

ESPN + diffuse le retour de Wrexham en Coupe de la Ligue pour la première fois en 16 ans

Wrexham participera à la Carabao Cup pour la première fois depuis la saison 2007/08. Les Red Dragons ont remporté la Ligue nationale après une campagne 2022/23 réussie. En conséquence, ils ont récemment été promus en Ligue Deux, le premier niveau de l’EFL. La Coupe Carabao comprend les 92 équipes du système EFL. Cela inclut les clubs de la Premier League, du Championship, de la League One et de la League Two.

L’attrait accru des États-Unis alimente la croissance du club

Le club gallois est devenu de plus en plus populaire ici aux États-Unis. Le duo hollywoodien Ryan Reynolds et Rob McElheney ont acheté le club fin 2020 et ont rapidement accru l’attrait mondial de l’équipe. L’émission à succès de FX Bienvenue à Wrexham a également dynamisé le club. Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule saison de la série, une deuxième saison est actuellement en préparation.

Comme l’équipe a une forte attraction américaine, Wrexham est prêt pour une tournée estivale complète de pré-saison de ce côté de l’étang. Le club jouera quatre matchs amicaux au total aux États-Unis entre le 19 juillet et le 28 juillet.

Deux des matchs seront disputés contre de solides adversaires de Premier League. Wrexham entame sa tournée contre Chelsea en Caroline du Nord avant de finalement affronter Manchester United à San Diego. Le duo de Major League Soccer LA Galaxy et Philadelphie accueillera également Wrexham pendant cette période.

