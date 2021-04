ESPN, propriété de Disney, a annoncé vendredi qu’il diffusera le jeu Golden State Warriors et New Orleans Pelicans lors d’une émission télévisée sur le thème de Marvel intitulée « Arena of Heroes » le 3 mai.

La diffusion traditionnelle du jeu sera diffusée sur ESPN et le jeu Marvel sera disponible sur la chaîne ESPN2 du réseau et le service de streaming ESPN +. Des personnages tels que Black Panther, Iron Man et Capital Marvel seront incorporés. Les diffuseurs appelleront le jeu dans un studio sur le thème de Marvel.

Cela pourrait aider à attirer les téléspectateurs. Les matchs de la NBA sur ESPN rassemblent en moyenne environ 1,2 million de téléspectateurs cette saison, en baisse de 15% par rapport à 2020, a déclaré le réseau. Ses matchs nationaux du samedi sur ABC rassemblent en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs, en baisse de 2% d’une année sur l’autre.

« Nous sommes impatients que les fans découvrent cette présentation unique et innovante qui associera la narration et la production exceptionnelles de Marvel et d’ESPN », a déclaré Matt Kenny, vice-président de la programmation et des acquisitions d’ESPN.

Voici comment fonctionnera le lien Marvel, selon ESPN:

« Reconnaissant les capacités physiques supérieures, l’agilité et la ténacité des plus grands athlètes de la Terre, les Avengers organiseront une série de concours où les gagnants gagneront le droit de s’entraîner et de se battre à leurs côtés en tant que champions de Marvel! Les Avengers commenceront leur recrutement avec l’élite de la NBA et observez la bataille entre les guerriers et les pélicans, en vous concentrant sur trois joueurs étoiles de chaque équipe. «

Ces joueurs incluent Steph Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins sur les guerriers, et les pélicans Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball. Un autre joueur sera sélectionné si l’un d’entre eux ne peut pas participer.

Les stars de la NBA gagnent des points « Marvel Hero » pour chaque point, rebond, aide, vol et blocage. Mais ils perdent des points de héros pour chaque panier raté, lancer franc ou chiffre d’affaires.

« [The] La télédiffusion sera la première du genre à intégrer directement la narration de Marvel à l’expérience en temps réel d’un jeu NBA », a déclaré Mike Pasciullo, président du marketing de Marvel Entertainment.

La propriété de ViacomCBS, Nickelodeon, a lancé une émission télévisée similaire avec son jeu pour enfants diffusé pendant la saison de la Ligue nationale de football. Nickelodeon a diffusé simultanément le concours d’après-saison du 10 janvier entre les New Orleans Saints et les Chicago Bears, qui a attiré 2 millions de téléspectateurs. C’était l’émission la plus regardée du réseau parmi les téléspectateurs totaux en près de quatre ans.