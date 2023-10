ESPN+ diffuse en direct ce week-end un concours de danse copieusement compétitif mettant en vedette des champions du monde entier.

Le samedi 21 octobre, le service par abonnement partage l’art de rompre avec le monde via une prestigieuse compétition de break dance, la 20e édition historique du Red Bull BC One de la finale mondiale 2023 du Red Bull BC One.

Se déroulant à Paris, en France, au monumental Roland-Garros, un communiqué de presse rapporte que la finale mondiale à guichets fermés rassemblera des champions nationaux du monde entier – dont les champions nationaux américains, B-Boy HiJack et B-Girl Kate – et une liste de concurrents invités se joignant en tant que wildcards pour se frayer un chemin à travers une tranche de 16 personnes en vue du très convoité titre de champion du monde Red Bull BC One.

À terme, l’événement servira de précurseur aux Jeux olympiques de Paris 2024, qui feront du break un sport olympique.

Avant l’événement principal de samedi, B-Boy HiJack et B-Girl Kate sont sortis victorieux de la finale nationale américaine qui s’est tenue à Philadelphie, où des breakers légendaires et des talents émergents se sont réunis au Fillmore et ont exécuté des mouvements de rupture emblématiques, notamment des tours de tête, des fusées éclairantes et se fige.

Voici comment regarder la finale mondiale du Red Bull BC One EN DIRECT sur ESPN+ le 21 octobre

Pour diffuser en direct la finale mondiale du Red Bull BC One, cliquez sur ICI.

Consultez les informations de connexion ci-dessous :

12h00 HAE | Top 16 9h PDT

14h00 HAE | Top 8 à 11h00 PDT

Exclusivement sur ESPN+ aux États-Unis

Disponible sur Red Bull TV en dehors des États-Unis