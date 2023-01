ESPN cherche le bon ton alors que la NFL reprend les jeux

“Hier, vraiment, pour la première fois de la semaine, la communauté de la NFL a pu expirer un peu, peut-être sourire un peu, car il semble que des millions de prières dans le monde aient été exaucées”, a déclaré M. Levy a dit avant le match. “Damar Hamlin prend un virage positif, progresse, sur son chemin, nous l’espérons tous, vers un rétablissement complet.”

Dan Orlovsky, l’analyste debout à côté de M. Levy, a poursuivi sur le thème du bien-être, affirmant que M. Hamlin “non seulement a fait ressortir le meilleur de la NFL, il a fait ressortir le meilleur de l’humanité”.

La couverture du match reflétait l’émission d’avant-match de 75 minutes d’ESPN.

“Vous nous voyez tous sourire”, a déclaré l’animatrice Sam Ponder, ouvrant l’émission avec un panel d’analystes du football assis autour d’elle dans un studio de New York. « Nous ne savions pas si c’est ainsi que nous allions pouvoir faire cette émission plus tôt dans la semaine. Un soupir de soulagement collectif après des jours passés à retenir notre souffle.

Mme Ponder a poursuivi dans cette veine en disant : “Une semaine qui a commencé avec beaucoup d’obscurité se termine avec tant de lumière, tant d’espoir et de gratitude pour les prières exaucées.”

Rex Ryan, ancien entraîneur-chef des Jets de New York et des Buffalo Bills et analyste ESPN actuel, a commencé à pleurer quand il s’est souvenu que M. Hamlin avait demandé aux médecins – via un stylo et du papier – si les Bills avaient gagné le match lundi. Le jeu a d’abord été suspendu puis annulé.

“C’est une putain de légende”, a déclaré M. Ryan, la voix tremblante. “Merci. J’en avais besoin – en tant que père, en tant qu’entraîneur et en tant que fan de ce jeu. “

“Beaucoup de doublures argentées que nous trouvons”, a déclaré Mme Ponder.

Steve Young, l’ancien joueur et analyste actuel, a été l’un des rares à souligner que l’effondrement de M. Hamlin a également souligné la nature violente du jeu, qualifiant l’incident de “référendum sur le jeu”.