ESPN, ABC et d’autres chaînes Disney exclues de DirecTV en raison d’un conflit contractuel

Les chaînes appartenant à Walt Disney Co., dont les stations ESPN et ABC, ont été retirées des plateformes DirecTV dimanche après l’échec des négociations pour conclure un nouvel accord de distribution.

La coupure, qui affecte près de 11 millions de foyers abonnés à DirecTV, a eu lieu avant le coup d’envoi du match de football américain très attendu entre l’Université de Californie du Sud et l’Université d’État de Louisiane, prévu dimanche, et au beau milieu de la couverture par ESPN du tournoi de tennis de l’US Open à New York. L’impasse s’est produite à la date limite pour un nouvel accord de distribution après des semaines de marchandages entre les deux sociétés sur les termes du contrat et les frais facturés par Disney pour la diffusion de ses programmes.

Sans accord, DirecTV et son service U-Verse ont perdu les droits de diffusion des chaînes Disney.

« Ils veulent continuer à rechercher des profits maximum et un contrôle dominant au détriment des consommateurs, ce qui rend plus difficile pour eux de sélectionner les émissions et les sports qu’ils veulent à un prix raisonnable », a déclaré Rob Thun, directeur du contenu chez DirecTV, dans un communiqué peu après la fermeture des chaînes à 16 heures (heure du Pacifique).

Les amateurs de sport vont vite ressentir la pression. En plus du football universitaire sur ESPN et ABC, la nouvelle saison de la NFL commence plus tard cette semaine. ESPN devrait lancer sa saison avec un match de « Monday Night Football » le 9 septembre entre les 49ers de San Francisco et les Jets de New York, au cours duquel le quarterback des Jets, Aaron Rodgers, devrait faire son retour après avoir subi une blessure il y a un an.

Les huit chaînes ABC de Disney, dont KABC-TV Channel 7 à Los Angeles, ne sont plus disponibles sur DirecTV. Cela signifie que les téléspectateurs des actualités locales et de « Jeopardy », « Wheel of Fortune », « Good Morning America » et « Jimmy Kimmel Live » seront privés de certaines de leurs émissions préférées. Les clients de Fresno, San Francisco, Chicago et New York ont ​​également perdu l’accès à leur chaîne ABC locale.

D’autres chaînes appartenant à Disney, notamment Freeform, FX et National Geographic, sont concernées par la panne.

« Bien que nous soyons disposés à offrir à DirecTV la flexibilité et les conditions que nous avons étendues à d’autres distributeurs, nous ne conclurons pas d’accord qui sous-estime notre portefeuille de chaînes et de programmes de télévision », ont déclaré dans un communiqué les dirigeants de Disney Entertainment, Dana Walden, Alan Bergman et Jimmy Pitaro, président d’ESPN. « Nous exhortons DirecTV à faire ce qui est dans le meilleur intérêt de ses clients et à finaliser un accord qui rétablirait immédiatement notre programmation. »

On ne sait pas exactement combien de temps durera cette coupure. Il y a un an, un conflit similaire avait eu lieu entre Disney et Charter Communications, qui exploite le service Spectrum TV, et avait entraîné une coupure de 12 jours des chaînes Disney.

Le conflit du week-end de la Fête du Travail reflète les difficultés économiques auxquelles fait face l’industrie de la télévision.

Le passage au streaming et la suppression des forfaits qui en a résulté ont dévasté les sociétés de télévision payante. DirecTV a perdu plus de la moitié de ses abonnés au cours de la dernière décennie. La société d’El Segundo compte désormais environ 11 millions d’abonnés, selon les estimations du secteur.

Selon le cabinet d’études financières MoffettNathanson, cette année a été marquée par la plus forte baisse du nombre d’abonnés à la télévision payante jamais enregistrée dans le secteur. Au cours du premier trimestre, le secteur a perdu près de 2,4 millions de foyers abonnés à la télévision payante aux États-Unis, soit une baisse de 12 % par rapport à l’année précédente, a indiqué le cabinet dans un récent rapport.

D’autres chaînes appartenant à Disney, dont Freeform, FX et National Geographic, sont concernées par la panne. Ci-dessus, le siège social de Walt Disney Co. à Burbank. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

La baisse du nombre d’abonnés a mis Disney à rude épreuve.

La société de divertissement de Burbank dépend depuis longtemps des milliards de dollars de frais de programmation qu’elle reçoit chaque année de DirecTV et d’autres fournisseurs. Ces frais sont calculés, en partie, en fonction du nombre d’abonnés qui reçoivent les chaînes.

De plus, ESPN, la chaîne câblée de Disney, a toujours été la plus chère, coûtant aux distributeurs près de 10 dollars par mois et par abonné. Disney a cherché à maintenir ces primes pour aider à payer ses coûteux contrats de droits sportifs, notamment les contrats à long terme avec la NFL et la NBA.

Ces défis ont ouvert la voie à des négociations contractuelles conflictuelles au siège de DirecTV à El Segundo.

L’environnement a radicalement changé depuis la dernière fois que les deux entreprises ont conclu un accord. C’était en 2019, lorsque DirecTV était détenue à 100 % par AT&T. Depuis lors, le géant de la téléphonie a transformé son groupe de distribution télévisuelle en une entité distincte et a embauché un partenaire de capital-investissement, TPG, pour gérer l’entreprise.

Au cours de l’année écoulée, les dirigeants de DirecTV ont travaillé sur des plans visant à accroître leurs offres aux consommateurs.

DirecTV souhaite proposer des forfaits thématiques (sports, divertissements, etc.) pour proposer des offres moins chères aux clients qui refusent de payer 100 dollars ou plus par mois pour un forfait traditionnel comprenant plus de 100 chaînes de télévision. Les dirigeants veulent séduire les clients qui attendent depuis longtemps un moyen de s’abonner uniquement aux chaînes qu’ils regardent réellement.

Mais, selon DirecTV, les contrats existants avec les programmeurs l’empêchent de proposer largement à ses clients des packages personnalisés.

« Au lieu de permettre aux distributeurs comme DirecTV de développer également des packages plus petits et plus personnalisés à des prix qui reflètent la valeur qu’ils obtiennent du contenu, les programmeurs ont continué à imposer et à appliquer des exigences strictes en matière de regroupement », a déclaré DirecTV dans un document de position fin août.

L’expiration de l’accord de distribution de 2019 avec Disney a donné à DirecTV l’occasion d’essayer de modifier les termes du contrat.

L’opérateur de télévision par satellite a déclaré avoir demandé à Disney d’assouplir une condition essentielle de distribution : le taux de pénétration minimum. Par exemple, les accords de Disney exigent que DirecTV et d’autres distributeurs fournissent ESPN à un minimum de près de 80 % de sa clientèle.

DirecTV soutient que ces taux de pénétration « désuets » « obligent les clients de la télévision payante à s’abonner à de nombreuses chaînes qu’ils ne regardent peut-être pas » et que les contrats limitent la capacité de DirecTV à proposer des forfaits plus petits et moins chers. Au cours des négociations, Disney a déclaré avoir offert à DirecTV plus de flexibilité pour adapter les forfaits thématiques « allégés » qu’elle souhaitait pour ses clients.

La société de Burbank a également accepté de travailler avec DirecTV sur les taux de pénétration minimum, a déclaré Thun.

« Mais pas assez pour vraiment changer la donne pour nous », a déclaré Thun dans une interview. « Nous sommes allés beaucoup plus loin qu’eux. [during the negotiations]et ce qu’ils ont mis sur la table en termes de petits paquets n’était pas le montant total que nous avions demandé.

Un changement radical pourrait réduire les revenus de Disney à un moment critique.

L’action Disney est sous pression en raison de la faiblesse de ses parcs d’attractions et de ses complexes touristiques et les actions se négocient à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans. Vendredi, Disney a clôturé en hausse de près de 1% à 90,38 dollars.

L’année dernière, la fermeture d’ESPN et d’autres chaînes Disney sur Spectrum de Charter a pris fin avec un accord qui a vu plusieurs chaînes Disney plus petites, dont Freeform et Disney Jr., retirées de la programmation de Spectrum.

Au final, les deux entreprises ont déclaré avoir gagné.

Charter n’a pas forcé la porte sur la question des taux de pénétration. Au lieu de cela, Disney et Charter ont convenu d’élargir la portée des services de streaming de la société de Burbank, y compris Disney+, dans les foyers Spectrum.

Les dirigeants de Disney espéraient que l’accord de charte de l’année dernière pourrait servir de modèle pour un pacte avec DirecTV.

Les discussions du week-end ont finalement échoué pour des raisons économiques, ont déclaré les dirigeants.

« Nous continuons d’investir dans des contenus de très haute qualité, comme des programmes de divertissement scénarisés, ABC News et les droits sportifs », a déclaré Justin Connolly, président de la distribution de la plateforme Disney, dans une interview la semaine dernière. « Tous ces éléments continuent d’augmenter en termes de coût pour nous et… les tarifs que nous demandons sont conformes à ceux que nous avons avec d’autres fournisseurs sur le marché. »