Espions, intrigues et meurtre non résolu : enquête sur l’assassinat d’un premier ministre suédois | Nouvelles du monde

Le coup de feu retentit dans une rue animée de Stockholm en février 1986, tiré à bout portant. Moins d’une heure plus tard, le Premier ministre suédois était déclaré mort.

Mais 37 ans et de multiples enquêtes plus tard, dont une enquête d’une décennie menée par le célèbre écrivain policier Stieg Larsson, personne n’a jamais été traduit en justice pour le meurtre d’Olof Palme.

Maintenant, une nouvelle série en quatre parties de Sky Documentaries explore l’assassinat non résolu parfois connu sous le nom de « tournage de JFK en Europe », et le monde des espions et des intrigues qui tourbillonnent autour de lui.

Jan Stocklassa est un ancien diplomate du ministère suédois des Affaires étrangères qui a passé les 10 dernières années à enquêter sur le meurtre de Palme.

Il faisait des recherches pour un livre lorsqu’il est tombé sur une mine de documents compilés par Larsson, l’auteur de The Girl With The Dragon Tattoo, qui avait tranquillement passé des années à essayer de trouver le tueur avant de mourir en 2004.

« Le meurtre d’Olof Palme est resté dans l’esprit des gens pendant 37 ans », a déclaré M. Stocklassa à Sky News.

« C’est toujours là, et c’est une sorte de blessure qui commence à guérir puis se déchire à nouveau. »

Moment délicat

L’assassinat est survenu à un moment où, en tant que chef de SuèdePalme marchait sur une dangereuse corde raide entre les deux superpuissances : les États-Unis et l’Union soviétique.

L’URSS envisageait une expansion – quelque chose dont l’Amérique et l’Occident cherchaient désespérément à éloigner la Suède en raison de son importance géographique et stratégique.

De manière controversée, Palme a cherché à maintenir la Suède comme un pays neutre, non aligné et, surtout, un pays qui ne faisait pas partie de l’OTAN.

C’est donc à un moment délicat pour la Suède que Palme a été assassiné, changeant peut-être le cours de l’histoire de son pays.

Image:

Olof Palme a été tué alors que lui et sa femme rentraient du cinéma



« La situation politique a beaucoup changé et je ne pense pas que nous l’ayons réalisé à ce moment-là », a déclaré M. Stocklassa. « La Suède essayait de créer cette troisième possibilité entre l’Union soviétique et les États-Unis et d’aider toutes les petites nations à pouvoir gérer leur propre destin.

« Et cette balle dans le dos d’Olof Palme a changé cela immédiatement. »

Aujourd’hui, suite à l’invasion russe de l’Ukraine, la Suède a abandonné sa position de neutralité de longue date et est prêt à rejoindre l’OTAN.

Les enquêtes de M. Stocklassa sur le meurtre de Palme l’ont vu entrer dans un monde d’intrigues obscures et même se retrouver face à d’anciens espions. Comment était-ce?

« Effrayant », dit-il. « Je suis allé à Chypre pour rencontrer cet espion suédois vivant dans le nord de Chypre parce qu’il voulait éviter l’extradition. »

M. Stocklassa dit qu’il a utilisé un faux nom pour rencontrer l’espion et qu’il ne savait pas à qui faire confiance, même à la police.

Mais il a dit qu’entrer dans le monde des fantômes était une « ruée » dans laquelle vous pouvez être « attiré ou accro ».

Image:

Jan Stocklassa enquête sur l’assassinat depuis plus d’une décennie



Après une décennie de recherche, M. Stocklassa dit que l’assassinat n’est toujours pas résolu – mais il dit qu’il s’est appuyé sur le travail de Larsson et a une théorie.

« Je ne dis pas qui, selon moi, a réellement appuyé sur la gâchette, j’ai une théorie là-dessus », dit-il.

« Mais plus important encore, vous pouvez voir les forces réelles derrière cela, avec les Sud-Africains utilisant un intermédiaire suédois et utilisant les droitiers suédois comme aides et possibles boucs émissaires ou patsies.

« C’est la théorie en laquelle Stieg (Larsson) croyait, et en laquelle je crois fermement. J’en suis même convaincu. »

L’homme qui jouait avec le feu revient pour le deuxième épisode le dimanche 21 mai sur Sky Documentaries et Now. Le premier épisode est disponible pour être regardé en rattrapage.