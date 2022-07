Espions, céréales et carburant : une mise à jour sur la guerre en Ukraine

Radio

Durée 25:50

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fait rage depuis le 24 février. La guerre a déclenché une crise alimentaire et énergétique mondiale, car l’Ukraine est un important exportateur de céréales et la Russie un important exportateur de pétrole vers l’Europe. Ces derniers jours, cependant, un accord a été conclu pour lever un blocus et permettre l’exportation de céréales depuis l’Ukraine. La Russie a également accepté de relancer le flux de gaz naturel, un carburant absolument vital pour des pays comme l’Allemagne. À première vue, les deux mouvements semblent indiquer que la Russie adopte une approche plus conciliante. Mais est-ce? L’Ukraine fait également des progrès pour reprendre des parties du pays qu’elle a perdues au début de la guerre. Mais a-t-il la capacité de le faire assez rapidement pour renverser le cours de cette guerre ? Ses efforts sont entravés par des informations faisant état d’infiltrations russes dans le service d’espionnage ukrainien tentaculaire, le SBU. La semaine dernière, le président ukrainien a radicalement secoué les choses en limogeant deux de ses hauts responsables, dont son meilleur ami d’enfance et le chef de l’agence de renseignement. Nous discutons donc avec James Marson du Wall Street Journal pour déballer les derniers développements et avoir une meilleure idée de qui gagne – et où les choses pourraient aller à partir de maintenant.