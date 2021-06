Espionner ses alliés est « inacceptable », déclare la Norvège aux États-Unis alors qu’Oslo convoquerait un haut responsable de l’ambassade américaine

« Le ministère de la Défense a eu une réunion avec l’ambassade américaine à Oslo aujourd’hui où nous avons clairement indiqué que les renseignements contre les alliés sont inacceptables et inutiles », Le ministre de la Défense Frank Bakke-Jensen a déclaré jeudi dans un communiqué.

La Norvège aurait également convoqué le haut responsable de l’ambassade américaine à Oslo, selon l’agence de presse NTB, qui a déclaré que le Premier ministre Erna Solberg avait confirmé cette décision.

Les actions diplomatiques de jeudi interviennent après que le radiodiffuseur public danois DR a publié dimanche une enquête affirmant que le Defence Intelligence Service (FE) du pays avait collaboré avec la National Security Agency (NSA) des États-Unis dans une campagne d’espionnage contre les pays européens.

Le rapport indique qu’entre 2012 et 2014, les deux organisations de renseignement ont recueilli des informations sur des politiciens et des responsables en Suède, en Norvège, en France et en Allemagne, y compris Merkel et son ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier.

Tout, des SMS des politiciens aux appels téléphoniques, a été intercepté par la NSA alors qu’elle utilisait les câbles Internet danois, selon l’article de DR, citant des sources anonymes qui avaient apparemment vu un rapport de FE sur les activités américaines.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le président français Emmanuel Macron et Merkel ont tous exigé des réponses de Washington et de Copenhague sur le scandale.

Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré mercredi qu’il y avait eu « bon dialogue » avec les alliés européens du pays et qu’il y a « pas besoin de réparer les liens » à la suite des allégations d’espionnage.

Interrogée sur les rapports mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a seulement répondu qu’en 2014, les États-Unis avaient mené une enquête « Revue complète » de surveillance à l’étranger.

« Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires européens pour répondre à toutes les questions par les canaux de sécurité nationale appropriés », a-t-il ajouté. elle a ajouté.

