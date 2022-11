Espionnage d’Hydro-Québec : la GRC accuse un employé d’Hydro-Québec d’accusations d’espionnage

La GRC a arrêté lundi un employé d’Hydro-Québec de la région de Montréal pour espionnage présumé pour le compte du gouvernement chinois.

Yuesheng Wang, 35 ans, de Candiac, au Québec. comparaîtra mardi au palais de justice de Longueuil pour quatre chefs d’accusation : obtention de secrets commerciaux, utilisation non autorisée d’un ordinateur, fraude en vue d’obtenir des secrets commerciaux et abus de confiance par un officier public. Il a été interpellé lundi matin.

« M. Wang aurait obtenu des secrets commerciaux au profit de la République populaire de Chine, au détriment des intérêts économiques du Canada », a déclaré la GRC dans un communiqué.

“L’ingérence d’acteurs étrangers est une priorité pour de nombreux organismes d’application de la loi et de renseignement dans le monde”, a ajouté la GRC. “Hydro-Québec est considérée comme une infrastructure essentielle et un intérêt stratégique à protéger.”

Une femme qui s’est identifiée comme la petite amie de Wang a ouvert la porte de son domicile lundi après-midi mais a refusé d’être interviewée par CTV News. Des voisins ont dit à CTV que Wang était silencieux et resterait seul. Ils ont dit que des agents de la GRC se sont présentés chez lui lundi matin.

Yuesheng Wang. (Source : LinkedIn)

HYDRO-QUEBEC ALERTE LA GRC

Hydro-Québec a confirmé que l’accusé était un employé depuis 2016 et avait travaillé comme chercheur sur les matériaux de batterie avec le Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie de l’entreprise – également connu sous le nom de CETEES – dans la banlieue de Varennes, à l’extérieur de l’île de Montréal.

La porte-parole d’Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers, a déclaré à CTV que l’accès de Wang aux systèmes de l’entreprise avait été “complètement coupé dès que nous avons eu vent des premières allégations”, c’était il y a quelques mois.

«Cela a été révélé grâce à la vigilance de nos équipes… au centre d’excellence, avec les équipes de l’équipe de sécurité de l’entreprise, ils ont travaillé ensemble pour mettre cette affaire en lumière et, finalement, porter l’affaire à la GRC, qui a dirigé une enquête qui nous a amenés aux accusations d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

“Les dommages ont été limités par nos solides mécanismes internes et par le fait que les problèmes ont été détectés à l’interne puis portés à la GRC.”

Insp. David Beaudoin de l’équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC. (Nouvelles de CTV)

La GRC a déclaré qu’elle avait commencé à enquêter sur Wang en août dernier. Wang aurait obtenu les informations auxquelles il avait accès dans l’exercice de ses fonctions.

Il n’a pas eu accès aux informations liées à la “mission principale” d’Hydro-Québec, a indiqué le service public, ajoutant que son accès a été révoqué lorsque des soupçons ont surgi. Il a déclaré que le centre où il travaillait développe des technologies pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

Dominic Roy, directeur principal responsable de la sécurité corporative chez Hydro-Québec, a déclaré dans un communiqué qu'”Aucune organisation n’est à l’abri d’une situation comme celle-ci”.

La GRC a déclaré que l’ingérence étrangère est devenue une priorité et a déclaré qu’elle travaillait avec les secteurs vulnérables pour améliorer la réponse et la résilience du Canada.

L’Équipe intégrée de la sécurité nationale (INSET) a mené l’enquête dans le cadre du mandat de la GRC de détecter et de perturber l’ingérence étrangère.

ESPIONNER UN « ÉNORME PROBLÈME » AU CANADA, DIT UN EXPERT

La GRC a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que c’était la première fois qu’une personne était accusée d’avoir obtenu des secrets commerciaux, une infraction en vertu de l’article 19 de la Loi sur la protection de l’information.

Bien que l’accusation soit nouvelle pour les procureurs canadiens, l’espionnage dans le pays n’est pas un concept nouveau. En fait, un expert a déclaré que davantage d’espionnage se faisait au Canada par rapport aux autres pays du G7.

La raison en est que le Canada abrite des centres de recherche de classe mondiale et est à la pointe de l’information dans plusieurs industries, selon Michel Juneau-Katsuya, l’ancien chef de l’Asie-Pacifique au Service canadien du renseignement de sécurité.

Le Canada perd en moyenne 100 à 120 milliards de dollars par an à cause de l’espionnage économique, a-t-il déclaré.

“C’est le marché, ce sont les contrats et ce sont les emplois que nous perdons ici même au Canada lorsque quelqu’un vole notre propriété intellectuelle”, a déclaré Juneau-Katsuya dans une entrevue.

“C’est un énorme problème.”

Michel Juneau-Katsuya est un ancien officier supérieur du renseignement du Service canadien du renseignement de sécurité. (Nouvelles de CTV)

Les gouvernements actuels et passés aux niveaux fédéral et provincial ont un rôle plus important à jouer pour avertir le secteur privé des menaces étrangères, a-t-il déclaré, sinon davantage d’entreprises verront des cas similaires survenir.

“Vous pouvez être sûr que toute technologie en intelligence artificielle, en pharmaceutique, en aérospatiale — ou tout comme Hydro-Québec, dans le système de batteries, l’industrie verte — fera l’objet d’activités d’espionnage et tentera de voler des informations soit par le biais du cyberespace, soit par des êtres humains », a-t-il déclaré.

Le secteur privé devrait adopter une « nouvelle culture d’entreprise au Canada » pour renforcer les systèmes d’entreprise, notamment en renouvelant les autorisations secrètes et supérieures tous les cinq ans.

Avec des fichiers de Vanessa Lee de CTV News et de La Presse canadienne