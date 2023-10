Espersen cherche à être réélu au conseil d’administration de Fredonia | Actualités, Sports, Emplois

L’administrateur du village de Fredonia, Jon Espersen, a annoncé qu’il briguerait un second mandat lors des prochaines élections.

« Nous sommes tous conscients que la situation en eau dans le village est notre besoin le plus urgent. » il a dit. «Pendant trop longtemps, les administrations passées ont choisi de ne pas tenir compte de ce que détaillaient le ministère de la Santé du comté et de nombreux rapports techniques. Cette façon de penser doit cesser. C’est pourquoi je me suis battu si dur pour obtenir un rapport technique complet, englobant toutes les options du village concernant notre source d’eau. La résolution relative à cette étude a été adoptée de justesse, deux administrateurs préférant une étude qui inclurait uniquement notre source d’eau actuelle. Je ne peux que conclure qu’ils craignaient que l’étude ne recommande que nous achetions de l’eau auprès d’une autre entité, ou qu’ils pensaient qu’ils étaient plus informés que les experts menant l’étude. En ce qui me concerne, je pense que nous devrions recueillir autant d’informations que possible. pour prendre une décision véritablement éclairée.

« Lors d’un débat Zoom lors des dernières élections, j’ai déclaré que l’un de mes objectifs était de travailler à améliorer les relations entre le village et SUNY Fredonia. À cette fin, je rencontre régulièrement un groupe de professeurs du collège pour discuter de projets qui permettraient aux étudiants de s’impliquer dans la communauté.

« Le semestre dernier, un groupe d’étudiants a mis à jour le site Web du village et créé des sites de médias sociaux pour le village. Avant cela, le village ne disposait pas de sites que les étudiants utilisaient pour obtenir des nouvelles ou des informations. De plus, un groupe d’étudiants cartographie via SIG les conduites d’eau principales du village. Une fois cette opération terminée, le service DPW aura la capacité d’identifier instantanément la source d’une rupture de conduite d’eau, ce qui permettra d’économiser potentiellement des millions de gallons d’eau. De plus, une étude sur la sédimentation et l’érosion est en cours au niveau du réservoir du village. Les résultats aideront à prédire les taux d’érosion à l’avenir. De plus, les étudiants du programme PIC Math ont subi une étude visant à développer une équation mathématique permettant de déterminer la quantité d’eau réellement prise en compte dans les factures d’eau et d’égout des clients. Cette étude sera reprise au semestre de printemps.

« J’ai fait participer le public à des événements organisés périodiquement dans divers établissements locaux. Je pense qu’il est d’une importance vitale d’écouter les préoccupations et les idées de ceux que nous représentons. Je continuerai à organiser ces événements tant que les résidents continueront d’y assister.

« Je demande aux électeurs de me soutenir à nouveau en novembre pour terminer le travail que nous avons commencé. Je serais heureux de parler avec toute personne ayant des questions. Mon numéro est le 716-467-8328.







