Espérons que l’Inde dépassera le total de 66 médailles enregistrées lors des Jeux du Commonwealth de 2018 : Somdev Devvarman

L’ancien joueur de tennis masculin numéro un indien Somdev Devvarman espère que le pays dépassera le total de 66 médailles enregistrées lors des Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast lorsque le prochain événement multi-nations commencera du 28 juillet au 8 août à Birmingham.

L’Inde a remporté un total de 66 médailles, dont 26 médailles d’or, 20 d’argent et 20 de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast. Le pays participera à 16 sports différents lors des prochains Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Les Jeux du Commonwealth les plus réussis pour l’Inde ont eu lieu lorsqu’ils ont accueilli l’événement à New Delhi en 2010, remportant un total de 101 médailles – 38 médailles d’or, 27 d’argent et 36 de bronze.

“L’Inde a montré des performances constantes dans les sports de raquette au fil des ans, et nous espérons voir cet élan se développer. Les récentes réalisations de PV Sindhu et de Manika Batra en sont le parfait exemple. Avec un fort contingent indien prenant en charge et représentant la nation dans toutes les disciplines aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, j’espère que l’Inde dépassera le total de 66 médailles enregistrées lors des Jeux du Commonwealth de 2018 », a déclaré Devvarman.

Devvarman, qui a remporté la médaille d’or en simple masculin aux Jeux du Commonwealth de 2010 à New Delhi, rejoindra l’émission SPORTS EXTRAAA de Sony Sports Network aux côtés de l’ancien capitaine de hockey indien Viren Rasquinha, de l’ancien joueur de badminton indien Trupti Murgunde et du joueur de cricket Veda Krishnamurthy.

Des sportifs éminents comme Vijender Singh, Anju Bobby George, Satish Shivalingam, Kripashankar Bishnoi, entre autres, feront également des apparitions lors de l’événement.

«Les Jeux d’été de 2020 ont été un tournant pour les sports indiens, car notre contingent a pu déplacer l’aiguille et obtenir notre meilleure récolte de médailles. Bien que les sept médailles nous soient toutes précieuses, la médaille de bronze remportée par l’équipe indienne de hockey masculin est la plus proche de mon cœur. »

“Ayant fait partie intégrante du sport, j’ai toujours rêvé de remporter le plus de médailles possible pour le pays. Et cela a été l’objectif de chaque athlète qui représente sa nation sur une plateforme mondiale. Je partirai du studio Sony Sports Network pour le contingent indien aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, et j’espère que nos athlètes remporteront de nombreuses médailles pour le pays », a déclaré Rasquinha.

L’événement quadriennal marquera le début de l’événement de cricket féminin T20, où l’Inde sera dirigée par Harmanpreet Kaur. En dehors d’eux, les médaillés indiens des Jeux olympiques de Tokyo 2020 – Lovlina Borgohain, PV Sindhu, Mirabai Chanu, Ravi Kumar Dahiya, Bajrang Punia et l’équipe indienne de hockey masculin participeront également au méga événement.

