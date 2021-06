Espérons que l’hommage à la princesse Diana ne se transforme pas en un nouvel épisode de l’émission Harry et Meghan

Le 1er juillet, les princes William et Harry doivent dévoiler une statue au palais de Kensington dédiée à leur défunte mère, Diana.

La cérémonie, pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles, « reconnaîtra son impact positif ».

C’est une chose tellement édifiante et pleine d’espoir pour les deux frères, surtout parce qu’ils l’ont perdue à un si jeune âge et ont formé un lien fort alors qu’ils pleuraient ensemble.

Dans la plupart des familles, une réunion comme celle-ci serait un moment de respect tranquille et une chance de réconciliation entre tous les membres qui ont à réparer des clôtures.

Mais étant donné que, jusqu’à présent, chaque événement de la vie de Harry et Meghan qui aurait dû être positif – leur mariage, la naissance d’Archie, leur maison à Frogmore – s’est en quelque sorte transformé en une dispute majeure, je ne parierais pas là-dessus. Et c’est tellement dommage.

Leur dernier exemple de transformer quelque chose de positif en négatif vient du nom de leur petite fille, Lilibet. Dans la foulée de cette interview d’Oprah et de la réponse de la famille royale au désir de Harry de «dire sa vérité» à chaque occasion, on pourrait penser que le duc et la duchesse de Sussex essaieraient d’éviter une autre dispute familiale, plutôt que d’en provoquer une activement. .

Mais étant donné que Buckingham Palace n’a pas soutenu le couple dans le débat sur la question de savoir s’ils ont demandé à la reine la permission de nommer leur fille Lilibet – le nom d’animal de compagnie très personnel de Sa Majesté (avez-vous connu d’autres Lilibets ?) – il est très difficile de voir leur décision comme tout sauf incendiaire.

S’ils avaient voulu rendre hommage à la reine, ils auraient pu appeler leur bébé Elizabeth, Lili ou Lilibeth.

Au lieu de cela, ils ont décidé de détourner un nom très intime pour la femme la plus importante du pays.

Et si le briefing du Palais est vrai, le couple ne lui a pas d’abord demandé la permission.

Alors pourquoi diable l’ont-ils fait ? L’explication la plus simple est qu’il s’agit d’une offre de paix, bien que malavisée, et d’une tentative de les garder proches de la famille royale lorsqu’ils sont très loin, physiquement et émotionnellement.

Mais il semble un peu qu’ils s’approprient le nom, ce qui est tellement en contradiction avec leur décision de rejeter une grande partie de ce que représente la famille royale.

Encore une fois, il semble que Harry et Meghan ne puissent pas décider s’ils veulent faire partie de la famille ou non.

Et c’est vraiment la racine de tous les problèmes de l’année écoulée : ils n’arrivent pas à se décider.

Cela me fait me demander s’ils trouveront un moyen de transformer le dévoilement de la statue en un nouveau drame, pour en faire une journée qui les concerne d’une manière ou d’une autre.

J’espère vraiment que non. Cela dit, nous, le public, devrions peut-être arrêter de blâmer Meghan pour tout cela.

Il est facile de voir en elle le problème plutôt que le prince Harry.

Tout comme les nombreuses critiques adressées à l’épouse du Premier ministre Carrie Johnson, dont la principale est qu’elle « s’ingère », il y a un élément sexiste dans le fait de blâmer l’épouse.

Rupture de la famille

Cela ne peut pas être juste Meghan qui organise tout ce drame. Harry était clairement une âme endommagée lorsqu’ils se sont rencontrés et elle l’a aidé de plusieurs manières, notamment en aidant à créer sa propre famille.

Mais au cours de la dernière année, ils sont allés trop loin et un membre de la famille royale doit mettre un terme à cette absurdité avant le 1er juillet.

Tout le monde, y compris Harry, doit accepter le rôle qu’il a joué dans l’éclatement de la famille. . . de sorte que le dévoilement de la statue du mois prochain consiste à rendre hommage à leur mère et pas seulement à un autre épisode de l’émission Harry et Meghan.

L’épée de son major était la cerise sur le gâteau

IL a été la plus triste des années pour notre reine de 95 ans.

Mais elle a montré cette semaine qu’elle n’avait pas perdu le sens de l’humour qui reflète clairement celui de son défunt mari, le duc d’Édimbourg.

Vendredi au G7, elle a plaisanté : « Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser ? Ce à quoi Boris Johnson a répondu : « Oui, nous nous sommes bien amusés. »

Elle a ensuite assisté à l’événement Big Lunch d’Eden Project où, entourée de banderoles qui le faisaient ressembler à une scène de The Great British Bake Off, on a demandé à Sa Majesté de couper un gigantesque gâteau.

Notre petite reine a commencé à utiliser une longue épée de cérémonie pour la couper lorsqu’un assistant a dit qu’il y avait un couteau conventionnel plus petit à utiliser. Elle a plaisanté: « Je sais qu’il y en a, c’est plus inhabituel. »

Lorsqu’elle l’a rendu au soldat, elle a réussi à donner l’impression qu’elle le poignardait, amusant les spectateurs, dont Kate et Camilla, qui ne pouvaient s’empêcher de rire.

J'ai tellement d'admiration pour Georgia Laurie. Elle était dans une aventure de sac à dos avec sa sœur jumelle, Melissa, au Mexique et dimanche dernier s'est rendue à Puerto Escondido sur la côte du Pacifique. Toutes les photos d'eux montrent deux jeunes femmes dans la fleur de l'âge, lors d'un voyage unique. Mais la semaine dernière, cela s'est transformé en cauchemar lorsque Melissa a été attaquée par un crocodile. Georgia a combattu le crocodile à mains nues et a sauvé la vie de sa sœur, qui a été transportée à l'hôpital où Melissa s'est battue pour sa vie et a combattu la septicémie. Étonnamment, elle est maintenant hors assistance respiratoire et respire de manière indépendante. J'ai les doigts et tout croisé pour son prompt rétablissement. Georgia, si vous lisez ceci, vous êtes une véritable héroïne.

Le porno bouleverse l’esprit des garçons

En lisant le rapport sur le harcèlement sexuel de l’Ofsted sur les « blagues de viol » dans le bus, les élèves « retouchés » dans les couloirs et les filles aux prises avec des messages quotidiens demandant des « nus », je me sens pleine de désespoir.

Comment protéger nos filles de cette culture néfaste ? Comment apprenons-nous à nos fils à respecter suffisamment les femmes pour ne pas les harceler ?

Le harcèlement est si répandu que le rapport de l’Ofsted a conclu que les chefs d’établissement devraient « présumer que le harcèlement sexuel et les abus sexuels en ligne se produisent . . . même lorsqu’il n’y a pas de rapports spécifiques ».

C’est aussi inquiétant que déprimant.

Lorsque je faisais partie du groupe parlementaire multipartite sur les médias sociaux, nous avons entendu des témoignages selon lesquels des enfants envoient des photos d’eux-mêmes nus pour un certain nombre de raisons différentes.

Ils se sentent obligés de le faire, ils se sentent bien et parce qu’ils pensent que tout le monde le fait.

Mais le vrai problème est que pour de nombreux jeunes hommes, le porno est leur première introduction au sexe.

Et personne ne dit aux garçons qu’ils ne devraient pas agir ainsi, ni aux filles qu’elles n’ont pas à répondre en envoyant des nus.

La pornographie en ligne, en grande partie violente, est accessible 24 heures sur 24 à toute personne possédant un ordinateur portable.

Quiconque le regarde voit les femmes traitées de manière épouvantable – et pour de nombreux garçons, c’est leur modèle.

Je sais que nous n’aimons pas parler de sexe. Mais nous ne discutons pas assez de cette question.

Les écoles doivent recruter plus de personnel pour s’attaquer de front à ces problèmes. Le gouvernement doit demander des comptes aux plateformes sociales.

Et les enseignants, les parents et les pairs doivent parler aux enfants du respect, du consentement et de ce à quoi ressemblent des relations saines.

ÉNORMES félicitations à Rebel Wilson qui dit qu'elle ne s'est jamais sentie mieux après avoir perdu plus de quatre pierres. Je suis sûr que tout le monde veut maintenant savoir comment elle a fait. Dans une récente interview, elle a parlé de son «année de santé» et a déclaré que c'était une marche «modérée» régulière, plutôt que des séances d'entraînement épuisantes, qui l'aidaient à perdre du poids. Est-ce mal de dire que j'ai du mal à y croire ? Je parle moi-même en tant que marcheuse modérée, et je ne pense pas que cela m'ait aidé à perdre un dixième de ce qu'elle a, c'est plus dommage.

Peigne de plage

Il y a tant à dire sur les photos du Dr Jill Biden et Carrie Johnson marchant sur la plage de Carbis Bay, à Cornwall, lors du sommet du G7.

Leurs tongs blanches assorties. À quel point elles étaient élégantes et glamour sans effort dans de magnifiques robes.

Mais la chose qui s’est vraiment démarquée était la chevelure hirsute extrêmement ébouriffée et impressionnante sur la tête de bébé Wilfred.

Tel père, tel fils, je suppose.