Espère que les Britanniques obtiendront un jour férié pour le couronnement du roi Charles alors que le n ° 10 dit “toutes les options sur la table”

ESPÈRE que les Britanniques obtiendront un jour férié supplémentaire pour célébrer le couronnement de Charles a augmenté aujourd’hui alors que le n ° 10 a déclaré que “toutes les options” étaient envisagées.

Le porte-parole du Premier ministre a suggéré que les travailleurs auront un jour de congé à peu près au moment où le roi sera officiellement assermenté le 6 mai de l’année prochaine.

Le roi Charles aura son couronnement le 6 mai de l’année prochaine Crédit : AFP

Des discussions sur la manière dont un jour de congé supplémentaire affectera la croissance économique sont en cours.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “De toute évidence, ce sera un événement historique. Nous examinons attentivement nos plans. Toutes les options restent sur la table.”

Les travaillistes veulent déplacer le jour férié de mai pour qu’il coïncide avec le couronnement du roi.

Un porte-parole de Keir Starmer a déclaré: “Ce serait certainement un bon moyen pour le pays de pouvoir célébrer le couronnement.

“Déplacer le jour férié de mai qu’il y a pour ce week-end serait une bonne idée.”

Le couronnement de Sa Majesté à l’abbaye de Westminster à Londres aura lieu près de 70 ans après la cérémonie de sa mère en 1953.

Alors que le roi est censé vouloir une affaire réduite en reconnaissance de la hausse du coût de la vie et pour soutenir son idée d’une monarchie moderne et allégée, l’événement se vantera toujours de la pompe et de la cérémonie de neuf siècles de traditions royales.

L’événement “représentera la Grande-Bretagne moderne” et devrait être réduit à environ un tiers de sa durée – d’une durée d’une heure seulement.

Il a déjà été signalé que l’événement historique se tiendrait en juin 2023, qui marque le 70e anniversaire du couronnement de la reine.

Mardi, le palais de Buckingham a révélé que le service du nouveau chef de l’État aura lieu le samedi 6 mai 2023 – huit mois après la mort de Sa Majesté et à l’occasion du quatrième anniversaire du prince Harry et du fils de Meghan Markle, Archie.

La date a été choisie pour ne pas heurter l’Eurovision qui se tient une semaine plus tard à Liverpool et les finales de coupe de football à la fin du mois et début juin.

Le mois de mai a également été approuvé alors que les experts météo prédisent un temps agréable pour la cérémonie qui sera regardée à la télé par des millions de personnes dans le monde.

Camilla sera couronnée aux côtés de son mari, tout comme la reine mère l’a été par le roi George VI en 1937.

La reine a été couronnée le 2 juin 1953 – 16 mois après être devenue monarque, mais son fils n’aura à attendre que neuf mois.

Et le palais a déclaré que l’affaire profondément religieuse sera “enracinée dans des traditions et un apparat de longue date”, mais aussi “reflètera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir”.

L’événement, ancré dans plus de 1 000 ans d’histoire royale, sera dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby.

Les plans des plans suggèrent que la liste des invités sera réduite de 8 000 à 2 000.