espère que la guerre deviendra permanente

Khalil al-Hayya, adjoint du chef du Hamas Yahya Sinwar, a déclaré que le groupe terroriste avait lancé son attaque contre Israël le 7 octobre afin de changer toute l’équation au Moyen-Orient. « Nous avons réussi à remettre la question palestinienne sur la table, et désormais personne dans la région ne connaît le calme », a-t-il déclaré au New York Times dans une interview publiée mercredi.

Il a déclaré que les dirigeants palestiniens avaient le sentiment que leur cause était mise de côté et que seules des mesures drastiques pourraient la relancer. « Nous avons réussi à remettre la question palestinienne sur la table, et désormais personne dans la région ne connaît le calme. »

L’adjoint de Sinwar a déclaré que le Hamas avait des objectifs plus larges que la gestion de Gaza. « L’objectif du Hamas n’est pas de diriger Gaza et de lui apporter de l’eau, de l’électricité, etc. », a déclaré M. al-Hayya, membre du bureau politique. « Le Hamas, le Qassam et la résistance ont réveillé le monde de son profond sommeil et montré que cette question doit rester sur la table. »

« Cette bataille n’a pas eu lieu parce que nous voulions du carburant ou de la main d’œuvre », a-t-il ajouté. « Il n’a pas cherché à améliorer la situation à Gaza. Cette bataille vise à renverser complètement la situation.

Selon le New York Times, qui a mené des entretiens avec des dirigeants du Hamas ces dernières semaines ainsi qu’avec des responsables israéliens et occidentaux, il semble que l’attaque du 7 octobre ait été planifiée et exécutée par un petit groupe de dirigeants du Hamas à Gaza qui ont ne pas partager l’information avec les dirigeants étrangers ou d’autres alliés régionaux tels que le Hezbollah au Liban. Par conséquent, de nombreuses personnes en dehors de Gaza ont été surprises par l’ampleur de l’attaque et le niveau des atrocités qui ont eu lieu et même le groupe terroriste au pouvoir à Gaza a été surpris par le succès de son assaut et par le nombre de morts et d’enlèvements plus élevé que prévu.

Selon les responsables sanitaires du Hamas, plus de 10 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. al-Hayya a déclaré au journal qu’il était clair qu’Israël réagirait à l’attaque en bombardant Gaza. « Ce qui pouvait changer l’équation était un grand acte, et il ne faisait aucun doute que la réaction à ce grand acte serait grande », a déclaré M. al-Hayya.

2 Voir la galerie Un terroriste du Hamas lors du massacre du 7 octobre au festival de musique de Reim (.)

Deux responsables dont les gouvernements sont en contact avec le Hamas ont déclaré que le but de l’attaque du 7 octobre était de prendre en otages autant de soldats de Tsahal que possible, afin de les échanger avec des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Une source de sécurité a déclaré que le Hamas s’attendait à ce que les Palestiniens se soulèvent ailleurs après l’assaut et que des manifestations massives forceraient les gouvernements arabes et leurs alliés régionaux à se joindre à la guerre.