Espérant plus de pluie que de vent, les équipages continuent de prendre feu à l’extérieur de Kamloops

Malgré un temps plus frais dans la région, les prévisions pourraient causer des problèmes aux BC Wildfire Services alors qu’ils continuent de lutter contre le feu de forêt du lac Ross Moore au sud de Kamloops.

L’incendie, qui s’étend sur 6 245 hectares à midi le mardi 8 août, brûle maintenant depuis plus de trois semaines.

Mardi, les températures dans la région devraient atteindre 28 degrés avec une probabilité de 40 % d’averses dans l’après-midi. Alors que les précipitations sont une bonne chose pour aider les équipages à lutter contre l’incendie, le vent dans la région sera de 20 à 40 km/h, ce qui rendra le combat plus difficile. Les vents pourraient provoquer une augmentation de l’activité des incendies. L’humidité devrait également augmenter jusqu’à 40 %.

Bien que de la fumée continue d’être visible de Kamloops ainsi que des autoroutes 5 et 5A, la déclaration spéciale sur la qualité de l’air d’Environnement Canada est terminée.

Le feu de forêt est maintenant à moins de deux kilomètres du lac Le Jeune et malgré l’augmentation de l’activité des incendies sur les flancs ouest et sud-ouest, il n’y a actuellement aucun danger pour le parc provincial du lac Le Jeune.

Mardi, les équipages combattent le côté est de l’incendie avec une attaque directe et continuent d’effectuer des patrouilles de structure. L’attaque directe est de Summerville Lake vers le sud vers Peter Phillips Road. Les hélicoptères continuent de soutenir les godets dans la région, tandis que la machinerie lourde sur le flanc nord-ouest devrait être terminée aujourd’hui.

De la machinerie lourde est également utilisée du côté ouest de l’incendie, se dirigeant vers le sud en direction du lac Fred. Les équipes au sol travaillent avec la machinerie lourde pour patrouiller et utiliser des allumages manuels pour sécuriser le flanc ouest. La garde du sud-ouest devient également plus forte en raison du retardateur qui a été largué dans la région.

Si nécessaire, les équipes de protection de la structure ont également créé un plan si le feu devait atteindre le lac Le Jeune.

Les mêmes ordres d’évacuation et d’alerte qui ont été mis en vigueur le vendredi 28 juillet restent en place.

Le feu de forêt du lac Ross Moore est l’un des 13 feux de forêt notables et l’un des 420 feux actifs de la province.

