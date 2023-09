Espejo n’est pas satisfait de l’efficacité mais est satisfait de l’affichage du personnel de PH

MANILLE, Philippines — Marck Espejo n’était pas satisfait de sa performance aux Jeux asiatiques, mais il a félicité ses coéquipiers pour avoir participé à la campagne temporaire mais fructueuse de l’équipe masculine de volleyball des Philippines à Hangzhou, en Chine.

Espejo n’a marqué qu’un total de vingt-deux points en trois matchs avec un temps de jeu réduit, admettant que son arrivée tardive a affecté sa performance lors de la première participation des Philippines au volleyball masculin d’Asiad en 49 ans.

«Hindi ako heureux de son efficacité ko depuis nawala ako sa staff. Galing Korea tas dumeretso ako dito parang nawala siguro yung connexion ko avec l’équipe et la familiarité », a déclaré Espejo après avoir marqué huit points lors de leur défaite 19-25, 14-25, 23-25 ​​contre le Japon jeudi au Deqing Sports Activities Center Gymnasium.

(Je ne suis pas satisfait de mes performances car je n’ai pas été avec l’équipe. J’étais en Corée avant de venir ici et je pense que j’ai perdu ma connexion et ma familiarité avec l’équipe.)

Dimanche, les Incheon Korean Air Jumbos ont rejoint l’équipe nationale en provenance de Corée du Sud pour préparer la saison. Il a eu une préparation limitée avec l’équipe mais il est resté satisfait de ses coéquipiers, dirigés par Bryan Bagunas, Steve Rotter et Jau Umandal.

« Fier ako sa staff na ito kasi nung nawala ako kahit papano pourrait nagbago sa performance », a déclaré Espejo.

(Je suis satisfait de cette équipe car j’ai remarqué une amélioration des performances.)

Bien qu’ils n’aient pas affronté les meilleurs joueurs du Japon, qui ont remporté le bronze dans la Ligue des Nations de Volleyball, le quintuple MVP de l’UAAP d’Ateneo a néanmoins apprécié son expérience de jeu contre le pays n°5 mondial.

« J’espère que le personnel de nating de B ito ng Japa, le Japon est le Japon et bien que l’expertise malayo yung pero alam ko darating din yung time na, j’espère que kahit papaano makasabay tayo sa est des groupes mondiaux élevés », a déclaré Espejo.

(Bien que nous ayons affronté l’équipe B japonaise, le Japon est le Japon et même si nous ne sommes toujours pas à la hauteur de leur talent, je sais que le moment viendra où nous serons en mesure de nous battre face à face contre les meilleurs. groupes mondiaux.)

Malgré ses difficultés, Espejo apporte avec lui les leçons et l’honneur de représenter le pays aux Jeux asiatiques alors qu’il s’envole pour la Corée du Sud – son quatrième séjour à l’étranger après avoir joué au Japon, en Thaïlande et à Bahreïn.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour l’alternative et la probabilité de représenter le volleyball masculin des Philippines ainsi que pour les jeux vidéo asiatiques et j’espère qu’il sera possible de le faire », a déclaré Espejo.

(Je suis très reconnaissant que nous ayons l’opportunité de représenter le volleyball masculin philippin ici même dans le cadre des Jeux asiatiques et j’espère que cela pourra se poursuivre dans les années à venir.)

Espejo fera ses débuts en tant que seul joueur de volleyball masculin philippin à voir l’action dans la V-League coréenne le mois prochain.

