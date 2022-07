Espèces provenant de l’étranger : comment les envois de fonds étrangers jouent un rôle dans la crise économique du Sri Lanka et sa reprise

Le président assiégé du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui le pays, laissant derrière lui une économie en ruine.

Rajapaksa devait démissionner mercredi, quelques jours après que des dizaines de milliers de Sri Lankais aient occupé sa résidence officielle dans un acte de défi stupéfiant, ayant atteint leur point de rupture avec les pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments dans le pays. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, dont la maison a été incendiée par des manifestants lors du soulèvement du week-end, a également promis de démissionner, mais il ne l’a pas encore fait et reste caché.

Les manifestants ont accusé Rajapaksa de corruption et de mauvaise gestion économique, ainsi que d’avoir conduit la nation insulaire à manquer d’argent, en particulier les réserves de devises dont elle a besoin pour rembourser sa dette et importer des ressources de base pour son peuple.

Depuis des mois, le gouvernement appelle les expatriés sri-lankais et les travailleurs étrangers à transférer de l’argent depuis l’étranger via le système bancaire du pays.

Les envois de fonds bancaires étrangers sont un “pilier clé” des réserves de change du pays, selon le Banque centrale du Sri Lanka , mais le passage à des moyens informels d’envoi d’argent et un manque de confiance dans le gouvernement ont contribué à une chute drastique des envois de fonds étrangers. Sans plus d’argent étranger dans les coffres de la nation bientôt, les pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant pourraient aller de mal en pis.

Persistant pénuries de carburant ont déjà laissé des personnes incapables de se rendre au travail ou d’emmener leurs enfants à l’école, et il y a des coupures de courant quotidiennes. Les prix alimentaires ont augmenté de façon astronomique 80 % en juin par rapport à un an plus tôt, et les Nations Unies ont averti que la majorité des Sri Lankais sautaient des repas pour joindre les deux bouts.

Le président de l’Association médicale sri-lankaise a averti les gens d’éviter de tomber malades ou de se blesser car le système de santé est dans un état si désastreux.

Les gens font la queue avec des bouteilles vides pour acheter du gaz domestique dans un centre de distribution de Colombo mardi. Les pénuries persistantes de carburant empêchent les gens de se rendre au travail ou d’emmener leurs enfants à l’école. (Rafiq Maqbool/Associated Press)

“Le Sri Lanka est à court d’argent. Nous n’avons pas de dollars”, a déclaré Chayu Damsinghe, économiste chez Frontier Research basé à Colombo, la capitale du pays. “Nous devons résoudre ce problème rapidement, sinon les choses continueront de faire boule de neige.”

Damsinghe a déclaré qu’une augmentation des envois de fonds à l’étranger serait une solution à court terme à la crise financière et aiderait le pays à gérer jusqu’à ce qu’il existe des solutions à plus long terme à ses problèmes.

“Cela signifiera que le carburant sera beaucoup plus disponible. Cela signifiera que les hôpitaux pourront fonctionner. Cela signifiera que le risque d’une pénurie alimentaire absolue diminuera massivement”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les manifestants s’emparent des résidences des dirigeants sri-lankais : Le président sri-lankais et le Premier ministre acceptent de démissionner alors que les manifestants prennent d’assaut les résidences des dirigeants Le président et le Premier ministre du Sri Lanka ont accepté de démissionner au milieu de manifestations chaotiques avec des citoyens prenant d’assaut les maisons des deux responsables à cause de la grave crise économique du pays.

Comment les envois de fonds aident-ils l’économie du Sri Lanka ?

L’argent transféré de l’étranger est souvent une bouée de sauvetage financière pour les personnes vivant dans des pays à bas salaires, fournissant un revenu disponible pour la nourriture, le logement ou même le soutien d’une entreprise. Les gouvernements comme celui du Sri Lanka bénéficient à la fois des flux de trésorerie supplémentaires et, en particulier, de l’échange de devises étrangères contre de la monnaie locale.

Mais les envois de fonds à l’étranger envoyés aux banques sri-lankaises ont chuté depuis l’automne dernier, lorsque la Banque centrale a indexé la monnaie, la roupie, sur le dollar américain à un taux de 200 à 203 roupies pour un dollar. Damsinghe a déclaré qu’il n’y avait pas de rime ni de raison à cette décision, mais cela a poussé les gens à se tourner vers des services de virements informels, où ils pouvaient obtenir un bien meilleur taux de change.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, la Banque centrale a annoncé seulement 1,3 milliard de dollars américains en envois de fonds à l’étranger, comparativement à 2,8 milliards de dollars américains à la même période un an plus tôt. Il y a deux ans, les envois de fonds personnels des Sri Lankais à l’étranger s’élevaient à plus de 7 milliards de dollars américains, selon les données Banque mondiale .

Le gouvernement a essayé de réprimer les services de transfert de fonds informels, offerts des incitations d’utiliser les banques et a finalement décroché le taux de change de la roupie pour permettre à sa valeur de se déprécier par rapport au dollar. C’est un peu aidé, mais pas assez. Le montant des envois de fonds enregistrés par la Banque centrale a augmenté en mai, mais il reste inférieur d’environ 34 % à celui de l’année précédente.

ÉCOUTEZ | Unis dans la protestation, les Sri Lankais combattent une dynastie politique : Rien n’est étranger30:02Unis dans la protestation, les Sri Lankais combattent une dynastie politique Économiquement, le Sri Lanka est en feu. Les résidents sont confrontés à des coûts alimentaires gonflés, à des files d’attente de plusieurs heures pour des pannes de carburant et d’électricité qui durent la moitié de la journée. Le pays est confronté à une inflation et à un chômage record, sans précédent depuis 74 ans. Mais la crise a uni une nation qui a longtemps été divisée selon des lignes ethniques et religieuses – tout cela pour évincer la famille politique qu’ils accusent de la catastrophe. Cette semaine, nous entendons des Sri Lankais expliquer comment leur pays a atterri dans un trou de dette de 51 milliards de dollars et les protestations sans précédent de la nation insulaire. Avec : Aritha Wickramasinghe, avocate et militante des droits de l’homme. Paikiasothy Saravanamuttu, directeur exécutif du Center for Policy Alternatives à Colombo.

Répondre à l’appel à l’aide au Canada

Les Sri Lankais vivant au Canada répondent à l’appel pour envoyer de l’argent chez eux, en utilisant le système bancaire formel pour le faire.

“Le gouvernement demande à envoyer de l’argent par l’intermédiaire des banques, et c’est ce que j’ai fait”, a déclaré Nishadi Liyanage, qui travaille comme spécialiste des rapports sur la durabilité pour une société minière canadienne, notant qu’elle n’obtient pas un aussi bon taux de change et elle a dû augmenter le montant qu’elle envoie en raison de la hausse de l’inflation.

Liyanage, qui a observé la tourmente se dérouler depuis Vancouver, a déclaré qu’elle avait l’impression que son pays d’origine ne pouvait tout simplement pas faire une pause et qu’elle voyait le “bonheur et l’optimisme” des gens diminuer.

“Nous avons fini de traverser une guerre, puis dès que nous espérions nous réconcilier et avancer dans la vie, cette nouvelle tragédie se produit”, a-t-elle déclaré.

Un homme achète des légumes sur un marché de Colombo le 10 juin. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80 % en juin par rapport à un an plus tôt, et les Nations Unies ont averti que la majorité des Sri Lankais sautaient des repas pour joindre les deux bouts. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

Sa famille, qu’elle décrit comme ayant un revenu moyen, s’en sort, mais cela devient de plus en plus difficile. Parce qu’il y avait très peu de combustible de cuisine disponible, par exemple, Liyanage a déclaré que ses parents avaient dû recourir à l’utilisation de bois de chauffage pour préparer la nourriture à un moment donné. “C’est, comme, un retour à l’âge des ténèbres pour eux.”

Mais il y a aussi des gens dans la communauté des expatriés qui hésitent à répondre aux appels du gouvernement pour les envois de fonds.

Upali Obeyesekere est président du Conseil commercial Canada-Sri Lanka, qui représente près de 100 membres de diverses entreprises au Canada. Il a déclaré que les envois de fonds de la communauté des affaires de la diaspora sont “presque inexistants” car de nombreuses personnes ont le sentiment que le gouvernement “a pratiquement détruit le pays”.

“Ils ne veulent pas aider tant que le gouvernement actuel n’est pas au pouvoir”, a-t-il déclaré à CBC News, soulignant les “nombreuses allégations de mauvaise gouvernance et de fraude” auxquelles Rajapaksa et son cabinet ont été confrontés.

REGARDER | Les Sri Lankais au Canada expriment leur inquiétude quant aux conditions dans leur pays d’origine : Des étudiants sri-lankais au Canada expriment leur soutien aux manifestants de Colombo Les étudiants universitaires sri-lankais Manoj Kaushalya Rathnayake à Fredericton, Shenaly Kuluppuarachchi à Winnipeg et Subitha Tharmakulasagaram à Montréal disent qu’ils se joignent aux manifestants dans la capitale de leur pays d’origine, Colombo, appelant à une réforme politique dans un contexte de turbulences économiques.

La seule façon d’améliorer les choses, a déclaré Obeyesekere, est que le peuple sri-lankais en élise un nouveau.

Damsinghe, l’économiste, a convenu que le gouvernement, sous Rajapaksa au moins, n’avait pas « commandé la confiance » nécessaire pour mener à bien les « réformes douloureuses » qui pourraient être nécessaires pour reconstruire l’économie.

Il a dit que certaines personnes qui remettent de l’argent peuvent ne pas croire que le gouvernement utilisera les réserves à bon escient.

Le parlement sri-lankais doit élire un nouveau président le 20 juin.

La campagne offre des forfaits de soins

Le Sri Lanka cherchait à obtenir un renflouement du Fonds monétaire international. Dans un communiqué ce week-end, le FMI a déclaré qu’il espérait “une résolution de la situation actuelle” afin que les pourparlers puissent reprendre.

Harsha Kumara Navaratne, haut-commissaire du Sri Lanka au Canada, a déclaré à CBC News que son bureau avait eu « plusieurs discussions » avec Affaires mondiales Canada au sujet de l’aide. Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada a déclaré avoir fourni 50 000 $ en aide humanitaire, par l’intermédiaire de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme première réponse à la crise en mai.

Liyanage, quant à elle, fait ce qu’elle peut depuis Vancouver. Lorsqu’elle a vu la situation au Sri Lanka se détériorer au printemps, elle a organisé une campagne de financement pour venir en aide à des familles plus vulnérables que la sienne.

Depuis avril, l’effort a permis de collecter plus de 19 000 dollars pour fournir des colis de soins – comprenant des aliments non périssables, du savon et des produits sanitaires – à plus de 700 familles. Mais elle dit qu’elle ne s’attendait pas à devoir continuer à collecter des fonds aussi longtemps.