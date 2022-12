Espèces, lingots d’or et McLaren saisis dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique et la distribution de drogues illicites

Trois suspects ont été arrêtés – accusés de blanchiment de produits de la criminalité d’une valeur de 14 millions de dollars et d’infractions liées à la drogue – après l’exécution de mandats de perquisition à Surrey et White Rock, a annoncé la GRC mardi 13 décembre.

À la suite d’une enquête lancée au début de 2019, l’unité fédérale de l’intégrité financière (FI) des crimes graves et organisés (FSOC) de la GRC de la Colombie-Britannique a enquêté sur une entreprise de cannabis en ligne qui aurait distribué de la drogue par la poste, a déclaré la GRC dans un communiqué.

Au cours de l’enquête, environ 14 millions de dollars de produits présumés de la criminalité ont également été découverts blanchis par l’intermédiaire de diverses sociétés et de leurs comptes bancaires.

Grâce à une enquête sur un cas majeur, le FSOC FI a pu suivre l’argent via des comptes bancaires, jusqu’à l’acquisition de biens immobiliers, de véhicules haut de gamme et de produits de luxe, a déclaré la GRC.

Les mandats de perquisition ont été exécutés le 30 novembre sur des sites associés dans les villes de Surrey et White Rock, le principal site commercial de drogue étant dissimulé dans une maison de location cachée dans une communauté résidentielle à plusieurs pâtés de maisons d’une école primaire.

Les perquisitions ont permis de découvrir une vaste opération de cannabis illégal à l’échelle commerciale, a déclaré la GRC, y compris une grande quantité de drogue et plusieurs armes à feu.

Les enquêteurs fédéraux ont saisi des produits présumés du crime, dont plus de 200 000 dollars en espèces, des lingots d’or, de la crypto-monnaie, des véhicules de luxe tels qu’une supercar McLaren et un hot rod personnalisé, des motos et d’autres biens.

Des biens infractionnels, tels que des articles liés au cannabis, des emballages, du matériel promotionnel, des documents commerciaux, du matériel d’expédition et des ordinateurs ont également été saisis sur les lieux.

La suppression réussie des activités de cette organisation criminelle démontre l’efficacité du programme d’intégrité financière de la GRC de la Colombie-Britannique dans la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent, qui peuvent être extrêmement difficiles à enquêter en raison de leur degré élevé de complexité, a déclaré l’insp. David Gray, officier responsable par intérim du FSOC FI de la GRC de la Colombie-Britannique.

La GRC rappelle au public que le blanchiment d’argent est un crime grave qui affecte la sûreté et la sécurité des Canadiens, ainsi que la communauté internationale.

C’est un processus utilisé pour dissimuler la source de l’argent ou des actifs provenant de moyens illégaux, et il est souvent lié au crime organisé et, dans certains cas, finance également le terrorisme.

La GRC dit que vous pouvez faire votre part pour protéger les Canadiens et l’intégrité de notre secteur financier en signalant de tels crimes à votre service de police local ou de manière anonyme via la ligne d’assistance d’Échec au crime de la Colombie-Britannique au 1-800-222-8477.

