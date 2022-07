Espèces envahissantes : le problème des cochons sauvages au Canada

En l’absence de signes de ralentissement, les cochons sauvages sont considérés par certains comme l’une des espèces envahissantes les plus destructrices au Canada.

Alors que les Prairies ont été les plus durement touchées, d’autres provinces ressentent les effets de l’animal gênant.

Un terrain de golf sur l’île de Vancouver a appris cela récemment après qu’un groupe de cochons a commencé à déchirer des sections du fairway plus tôt cette année.

“Ils étaient sept ou huit, donc nous avions la mère et les petits allaités et ils n’arrêtaient pas d’errer et de faire du désordre avec leurs déchets, puis quand les golfeurs arrivent, ils s’en vont en quelque sorte”, a déclaré Norm Jackson, professionnel en chef à Cowichan Golf Club à Duncan, en Colombie-Britannique, près de Victoria.

Les cochons sont une nuisance depuis des mois et on pense qu’ils se sont échappés d’une propriété voisine.

Même alors, Jackson dit que c’est un problème persistant depuis des années.

Le personnel répare continuellement les zones endommagées sur le parcours, dit-il, ce qui pourrait s’avérer coûteux à long terme.

Cependant, le souci du club n’est pas seulement de s’assurer que les clients sont en sécurité, mais aussi que les animaux sont soignés.

“S’il y a quelqu’un qui a des suggestions, nous serions certainement heureux de les écouter”, a déclaré Jackson.

L’« énorme liste de courses » des risques liés aux cochons sauvages ne se limite pas au Canada, explique Ryan Brook, professeur agrégé au Collège d’agriculture et de bioressources de l’Université de la Saskatchewan.

“Ils sont incroyablement adaptatifs. À mon avis, et je pense que beaucoup sont d’accord avec moi, c’est le pire grand mammifère envahissant de la planète”, a-t-il déclaré à CTV News.

Les cochons sauvages se reproduisent rapidement et peuvent vivre dans une gamme d’environnements, dit Brook. Ce sont aussi des rooters, ce qui signifie qu’ils utilisent leur nez pour creuser dans le sol pour chercher de la nourriture comme des larves d’insectes, laissant un “terrible gâchis” dans leur sillage.

Parce qu’ils n’ont pas de glandes sudoripares, Brook dit qu’ils vont se vautrer dans la boue pour se rafraîchir, ce qui peut propager des parasites et des maladies dans l’eau.

“Dès qu’il est à l’extérieur de la clôture, peu importe de quoi il s’agit spécifiquement ou quelle race ou quel type, cela n’a pas d’importance pour moi, c’est un cochon sauvage et c’est un risque pour l’environnement”, a-t-il déclaré.

“C’est un risque pour l’agriculture, c’est un risque pour la santé publique et je ne saurais trop souligner à quel point ce problème est grave.”

Certaines provinces canadiennes ont des coordonnées permettant aux personnes de signaler les cochons sauvages, ce qui, selon Brook, est l’option préférée par opposition à une approche “bricolée”.

Dans la plupart des cas, les personnes qui essaient de se débarrasser des cochons sauvages finissent simplement par les pousser ailleurs, créant des sous-groupes qui se propagent dans plusieurs directions ou effrayant suffisamment les animaux pour qu’ils deviennent nocturnes.

Pendant ce temps, le Manitoba explore des options pour piéger les cochons sauvages et l’Alberta a un programme de primes pour aider à les éradiquer.

“Le temps presse, absolument”, a déclaré Brook. “Certes, cela peut aller d’une nuisance mineure à [an] problème hors de contrôle incroyablement rapide.”



Avec des fichiers de CTV News Vancouver Island