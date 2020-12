La faune en Bolivie semble revenir. Les scientifiques ont observé des espèces dans les Andes boliviennes qui n’ont pas été vues au cours des 20 dernières années.

Parmi les orchidées et les espèces de papillons, les chercheurs ont observé la vipère fer-de-lance des montagnes, le serpent drapeau bolivien et la grenouille lilliputienne dans les forêts de nuages, signalé CNN.

Trond Larsen de Conservation International, une organisation à but non lucratif, a dirigé le groupe qui a fait ces découvertes en mars 2017 lors d’une expédition de 14 jours dans la vallée de Zongo. Il est proche de la capitale bolivienne, La Paz.

Parlant de la vallée, Trond a déclaré que dans la région, les bruits que l’on peut entendre proviennent tous de la nature. Il a évoqué le bruit des insectes, des grenouilles, des oiseaux et des cascades de chutes d’eau. «Tout est couvert d’épaisses couches de mousse, d’orchidées et de fougères», dit-il.

Trond a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à trouver dans la vallée ces espèces que l’on croyait éteintes et à découvrir de nouvelles espèces. Une créature venimeuse appelée vipère fer-de-lance de montagne a de grands crocs et des fosses de détection de chaleur. Une autre créature est le serpent drapeau bolivien dont le nom vient de ses couleurs denses telles que le rouge, le jaune et le vert. Ces couleurs correspondent à celles présentes sur le drapeau bolivien.

Selon Trond, l’un des plus petits amphibiens du monde a également été découvert dans la vallée. Avec une taille de près de 1 cm, les grenouilles lilliputiennes sont parmi les plus petits amphibiens. La grenouille est presque impossible à repérer avec sa tendance à se cacher dans une épaisse couche de mousse et de terre et à cause de sa couleur brune.

«Nous les avons suivis dans la forêt, mais dès que vous vous en approchez, ils se taisent, il est donc extrêmement difficile à localiser», a déclaré le chercheur. Une nouvelle espèce de plantes appelée orchidée à bouche d’Adder a des parties qui imitent les insectes. Ces pièces peuvent aider à transférer le pollen en trompant les insectes.

Le rapport mentionne également que, bien que certaines découvertes soient nouvelles pour les chercheurs, les communautés autochtones locales connaissent depuis longtemps la variété de l’espèce.

Quatre espèces que l’on pensait éteintes ont également été redécouvertes par l’équipe. De couleur noire avec des yeux rouges profonds, la grenouille aux yeux de diable a été vue il y a 20 ans et depuis lors, on pensait qu’elle était éteinte.

Trond a dit que c’était incroyablement excitant de trouver la grenouille dans la vallée, étant donné que les autres expéditions n’avaient pas réussi à la découvrir.

Une autre espèce de papillon satyre a été découverte capturée dans un piège dans la vallée de Zongo. Il a été vu pour la dernière fois il y a 98 ans.