Espagne vs Zambie Football en direct en streaming Coupe du monde féminine de la FIFA: comment regarder la couverture de l’Espagne contre la Zambie à la télévision et en ligne

L’équipe espagnole de football espère une deuxième victoire consécutive lors de sa campagne de Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 alors qu’elle affrontera la Zambie lors d’un match de phase de groupes le mercredi 26 juillet. L’équipe espagnole a été en pleine forme en remportant ses six derniers matchs dans toutes les compétitions. L’affrontement de la phase de groupes entre l’Espagne et la Zambie aura lieu à l’Eden Park de Dunedin, en Nouvelle-Zélande. La Zambie cherchera à rebondir après sa dernière défaite dans l’espoir de rester en vie dans la compétition.

Les Espagnoles féminines ont été formidables lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, enregistrant une victoire 3-0 contre le Costa Rica. L’Espagne est restée clinique tout au long du match, conservant la majeure partie de la possession du ballon et enregistrant un nombre impressionnant de 46 tentatives, dont 12 cadrées. L’Espagne a ouvert le score à la 21e minute du match, avec un but contre son camp de Valeria del Campo. Le Costa Rica semblait avoir perdu le fil depuis lors, puisqu’il a encaissé deux autres buts en six minutes.

Les femmes zambiennes ont subi une défaite 5-0 face à l’équipe japonaise lors de leur première rencontre de la Coupe du monde. Ils n’ont pas non plus réussi à maintenir une forme constante, perdant trois de leurs six matches d’ouverture tout en faisant match nul et en remportant deux.

Avant le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de mercredi entre l’Espagne et la Zambie ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie ?

Le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie se jouera le 26 juillet, mercredi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie ?

Le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie se jouera à Eden Park à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie ?

Le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie débutera à 13h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et la Zambie ?

Le match Espagne vs Zambie sera retransmis en direct sur DD Sports Network en Inde.

Comment regarder le match Espagne vs Zambie Coupe du Monde Féminine de la FIFA en direct ?

Le match Espagne vs Zambie sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Fancode.

Quels sont les onze probables de l’Espagne et de la Zambie pour le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ?

Espagne Probable XI : Misa Rodriguez, Ona Batlle, Irene Paredes, Ivana Andres, Olga Carmona, Aitana Bonmati, Teresa Abelleira, Jennifer Hermoso, Athenea Del Castillo, Salma Paralluelo, Esther Gonzalez

Zambie Probable XI : Eunice Sakala, Margaret Belemu, Agness Musase, Lushomo Mweemba, Martha Tembo, Susan Banda, Ireen Lungu, Evarine Katongo, Racheal Kundananji, Xiomara Mapepa, Barbra Banda