Espagne vs Pologne – Rapport du match de football – 19 juin 2021

L’Espagne a de nouveau été hantée par son incapacité à mettre fin à ses chances alors qu’elle a fait match nul 1-1 avec la Pologne samedi après avoir raté un penalty en deuxième mi-temps pour laisser leurs espoirs de se qualifier pour les éliminations directes de l’Euro 2020.

Alvaro Morata a donné l’avantage à l’Espagne à la 25e minute, mais la Pologne, qui avait touché les boiseries à deux reprises en première mi-temps, a égalisé à juste titre avec une tête imposante de Robert Lewandowski à la 54e.

L’Espagne a reçu un penalty peu de temps après, mais Gerard Moreno a décoché son tir contre le poteau et Morata a éraflé le rebond, laissant l’équipe de Luis Enrique maudire leur prodigalité comme lors de leur premier match nul et vierge avec la Suède.

Le match nul de samedi a laissé l’Espagne troisième du groupe E avec deux points et avait besoin d’une victoire contre la Slovaquie mercredi pour garantir sa place au tour suivant. La Pologne est dernière avec un point mais a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique n’a apporté qu’un seul changement à l’équipe qui avait dominé contre la Suède mais n’a pas réussi à saisir sa chance, faisant entrer Moreno pour Ferran Torres.

L’Espagne a joué un football moins fluide que contre la Suède mais était plus directe, tandis que la Pologne a montré beaucoup plus d’ambition que les Suédois et a failli prendre l’avantage lorsque Mateusz Klich a décollé de loin et a frappé le haut de la barre.

Mais c’est l’Espagne qui a pris l’avantage lorsque Moreno a coupé de l’aile droite pour centrer avec son pied gauche plus fort et Morata a détourné le ballon dans le filet.

L’attaquant a d’abord été signalé hors-jeu, mais un examen du VAR lui a donné le but et il a couru sur la touche pour embrasser l’entraîneur Luis Enrique, qui lui a fait tellement confiance au cours des deux dernières semaines après que Morata a été hué à deux reprises par les supporters espagnols.

L’Espagne a presque doublé son avance lorsque Moreno a décoché un coup franc mais la Pologne a été à quelques centimètres de l’égalisation lorsque le tir de Karol Swiderski a dérapé du poteau et dans la trajectoire de Lewandowski, qui a été contrecarré par un bel arrêt d’Unai Simon.

L’Espagne aurait dû frapper à la fin de la première mi-temps lorsque Moreno a touché le filet latéral à bout portant.

La Pologne a continué à tester la défense espagnole et a trouvé un moyen à juste titre lorsque Lewandowski s’est envolé pour diriger le centre de Kamil Jozwiak dans le coin inférieur.

L’Espagne a eu une chance inattendue de rétablir son avance lorsque Moreno a été rattrapé par Jakub Moder, mais ni Moreno ni Morata n’ont pu garder leur sang-froid devant le but.

L’équipe de Luis Enrique a continué à chercher un vainqueur mais n’avait aucun de son sang-froid habituel et a eu recours à de longues balles dans la surface.

Ils n’étaient cependant pas loin de trouver un autre but, le remplaçant Ferran Torres partant loin et le gardien polonais Wojciech Szczesny réalisant deux arrêts courageux pour contrecarrer Ferran et Morata à bout portant.