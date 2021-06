Espagne vs. Lituanie – Rapport de match de football – 8 juin 2021

Seize joueurs ont fait leurs débuts en Espagne lors d’une victoire 4-0 contre la Lituanie mardi après que le test de coronavirus positif de Sergio Busquets a laissé l’équipe principale en quarantaine.

Les joueurs de l’équipe nationale, l’entraîneur Luis Enrique et le personnel ont été contraints de s’entraîner individuellement cette semaine au siège d’entraînement de l’équipe à l’extérieur de Madrid depuis que le capitaine Busquets a été renvoyé chez lui pour s’isoler dimanche.

Le match amical contre la Lituanie – le dernier match d’échauffement de l’Espagne avant l’Euro 2020 – s’est déroulé en tant qu’international à part entière, mais avec la participation de membres de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, entraînés par leur manager Luis de la Fuente.

L’Espagne a fait ses débuts avec 16 joueurs lors d’un match amical car l’équipe senior n’a pas été mise en quarantaine. David S. Bustamante/Soccrate/Getty Images

Les moins de 21 ans, qui ont été éliminés de leurs propres championnats d’Europe par le Portugal en demi-finale la semaine dernière, ont dû être rappelés de leurs vacances pour participer.

Seul l’ailier Bryan Gil avait déjà joué pour l’équipe senior, faisant ses débuts en mars, les dix autres titulaires et six remplaçants ayant tous obtenu leur première sélection.

« Je suis vraiment heureux. J’ai réalisé un rêve, tout comme les joueurs », a déclaré De La Fuente lors de sa conférence de presse d’après-match. « J’ai apprécié. Je suis fier d’avoir entraîné une fois l’équipe senior… Je tiens à remercier le [Spanish football] fédération pour l’opportunité et j’espère pouvoir la répéter à l’avenir! »

Hugo Guillamon de Valence et Brahim Diaz du Real Madrid ont marqué en première mi-temps au stade Butarque de Leganes, et Abel Ruiz de Braga a raté un penalty, avant que les remplaçants Juan Miranda et Javi Puado n’en saisissent les troisième et quatrième après la mi-temps.

L’équipe espagnole est testée quotidiennement avant l’ouverture de l’Euro 2020 de l’Espagne avec la Suède à Séville lundi, tous les joueurs et le personnel ayant renvoyé des résultats négatifs jusqu’à présent.

Six joueurs seniors – Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Brais Mendez, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno et Carlos Soler – ont été appelés à s’entraîner dans une bulle parallèle si plusieurs remplacements étaient nécessaires.