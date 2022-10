Espagne vs États-Unis – Rapport de match de football – 11 octobre 2022

Une équipe féminine d’Espagne en sous-effectif a battu les États-Unis 2-0 lors d’un match amical à Pampelune mardi soir.

Laia Codina a mis les hôtes en place avant la pause et Esther Gonzalez a doublé la mise en seconde période avec une superbe volée pour donner à l’Espagne une victoire improbable sur les États-Unis.

C’était la première fois que l’USWNT accordait plusieurs buts lors de matchs consécutifs depuis le 27 février et le 2 mars 2019, lors de matchs contre le Japon et l’Angleterre, respectivement, après une défaite 2-1 contre la Lionne pour l’équipe de Vlatko Andonovski vendredi.

“C’est vraiment décevant, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Andonovski. “Nous avons une mentalité de gagnant et quand nous ne gagnons pas, ça fait mal. Ça nous fait mal à tous. C’est un moment difficile pour nous en tant qu’équipe.”

L’Espagne était privée de bon nombre de ses meilleurs joueurs, qui sont impliqués dans une bataille avec la fédération du pays pour savoir qui devrait entraîner l’équipe. Au moins 15 joueuses ont refusé d’être convoquées pour deux matches amicaux dans cette fenêtre internationale en signe de protestation face au désir de l’équipe de voir le football féminin en Espagne se professionnaliser.

Cette décision a été considérée par la fédération espagnole comme un effort pour forcer la démission de l’entraîneur Jorge Vilda, mais les joueurs de l’équipe ont nié que ce soit le cas.

Vilda, qui a déclaré qu’il ne démissionnerait pas de son poste d’entraîneur, a supervisé la victoire des femmes contre les États-Unis mardi ainsi qu’un match nul 1-1 contre la Suède vendredi.

Patricia Guijarro de Barcelone et la gardienne de but Sandra Panos, et Lucia Garcia de Manchester United figuraient parmi les meilleurs joueurs exclus de l’équipe contre les États-Unis Jenni Hermoso et Alexia Putellas n’ont pas été incluses en raison d’une blessure.

Les joueurs espagnols célèbrent après avoir marqué un but contre l’USWNT lors d’un match amical. Getty Images

Codina a marqué à la 39e minute. C’était le premier but sur un coup franc que les États-Unis avaient concédé depuis les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier. Gonzalez a ajouté un but à la 72e.

Les États-Unis n’avaient pas perdu deux matchs de suite depuis la SheBelieves Cup de mars 2017, lorsque l’équipe avait perdu des matchs consécutifs contre l’Angleterre et la France.

Les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde de l’été prochain, co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, l’équipe la mieux classée au monde, ont remporté les deux dernières Coupes du monde.

Les joueuses américaines sont sous le choc après la publication la semaine dernière d’un rapport sur les fautes dans la National Women’s Soccer League. Une enquête d’un an menée par l’ancienne procureure générale par intérim des États-Unis, Sally Q. Yates, a révélé des abus et des fautes “systémiques” dans le football féminin.

La capitaine américaine Becky Sauerbrunn a déclaré que les joueurs étaient “horrifiés” par les révélations. Cinq des 10 entraîneurs de la NWSL la saison dernière ont été licenciés ou ont démissionné suite à des allégations de comportement inapproprié. Yates a également proposé des recommandations de changement pour l’avenir.

Les États-Unis manquaient également de joueurs clés en raison de blessures, parmi lesquels Alex Morgan, Sam Mewis et Catarina Macario. Mallory Pugh n’était pas avec l’équipe en raison d’un engagement familial.

“Nous savions que ce seraient deux matchs difficiles”, a déclaré Andonovski. “C’est pourquoi nous sommes venus ici, pour en savoir plus sur nous avant la Coupe du monde et mieux nous préparer avant la Coupe du monde.”