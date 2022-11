Espagne vs Costa Rica diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Espagne vs Costa Rica diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 23 novembre, 16h GMT

Espagne vs Costa Rica diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Espagne vs Costa Rica? Nous avons ce qu’il vous faut. Espagne vs Costa Rica est gratuit sur ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Avec une si petite marge d’erreur en phase de groupes, l’importance de prendre un bon départ ne peut être surestimée. C’est particulièrement vrai pour l’Espagne, qui affronte une rencontre difficile face à une Allemagne rajeunie lors de son deuxième match.

L’équipe de Luis Enrique est favorite pour remporter le Groupe E et devrait affirmer sa domination lors de son match d’ouverture contre le Costa Rica.

Los Ticos ont atteint de manière mémorable les quarts de finale de la Coupe du monde 2014 et ils ont encore plusieurs vétérans de cette campagne à faire appel, dont Keylor Navas, Joel Campbell et le capitaine Bryan Ruiz.

Le coup d’envoi est à 16h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Après avoir été nommé dans l’équipe d’origine, l’arrière gauche de Valence Jose Gaya a été contraint de se retirer sur blessure pour être remplacé par Alejandro Balde de Barcelone.

Le Costa Rica n’a aucun problème de blessure avant son premier match et est susceptible d’aligner une équipe pleine d’expérience.

Alignements

Espagne (4-3-3) :

Simon; Azpilicutea, Rodri, Laporte, Alba; Gavi, Bisquets, Pedri ; Olmo, Torres, Asensio

Costa Rica (4-5-1) :

Navas ; Martinez, Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo ; Campbell, Borges, Tejeda, Bennette ; Contreras

Formulaire

L’Espagne a parfois eu du mal à marquer des buts, mais n’a perdu qu’un seul de ses huit matches de groupe en terminant en tête devant la Suède.

Le Costa Rica a dû compter sur la victoire contre la Nouvelle-Zélande lors des barrages, grâce au premier but de Joel Campbell, pour atteindre la Coupe du monde après avoir terminé cinquième du troisième tour de qualification de la CONCACAF.

Arbitre

Mohammed Abdulla Hassan Mohamed des Émirats arabes unis sera l’arbitre pour l’Espagne contre le Costa Rica. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

L’Espagne contre le Costa Rica se jouera au stade Al Thumana de 40 000 places à Doha. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Une grande partie des espoirs de l’Espagne repose sur le duo de milieu de terrain Gavi et Pedri. Les adolescents de Barcelone combinent une excellente conscience, vision et capacité technique, ce qui les a comparés aux conquérants Xavi et Andres Iniesta.

Alors que La Roja cherche à dominer et à jouer sur le pied avant, le Costa Rica comptera sur sa défense pour rester dans le match. L’acrobate Keylor Navas, qui a remporté de multiples distinctions avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, devra être au meilleur de sa forme.

En savoir plus sur les équipes complètes de l’Espagne et du Costa Rica pour la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe E

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe E Équipe P O L ré Points Costa Rica 0 0 0 0 0 Allemagne 0 0 0 0 0 Japon 0 0 0 0 0 Espagne 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’Espagne contre le Costa Rica est donné 16h00 GMT sur mercredi 23 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV 1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h HE / 8h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.