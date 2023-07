Espagne vs Costa Rica Coupe du Monde Féminine de la FIFA en direct: comment regarder la couverture de l’Espagne contre le Costa Rica à la télévision et en ligne

L’équipe espagnole de football lancera aujourd’hui sa campagne pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 avec un match contre le Costa Rica. La rencontre de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Costa Rica devrait se jouer au stade régional de Wellington à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, l’Espagne et le Costa Rica ont été tirés au sort dans le Groupe C avec le Japon et la Zambie. L’Espagne, composée de grands noms comme Jenni Hermoso et Alexia Putellas, devrait prendre le dessus sur le Costa Rica dans le premier match du Groupe C. Le rétablissement de Putellas après une blessure a permis à l’Espagne de souffler un peu et les fonctions de milieu de terrain de l’équipe dépendront beaucoup du vainqueur consécutif du Ballon d’Or. Mais le manque de temps de jeu adéquat du milieu de terrain de Barcelone peut être un casse-tête pour la direction de l’équipe espagnole. Putellas n’a pas encore pu jouer les 90 minutes complètes depuis qu’il a subi une blessure au ligament il y a un an.

Pendant ce temps, le Costa Rica devra proposer une démonstration clinique aujourd’hui pour avoir une chance contre l’Espagne. Après avoir disputé plus de 100 matches de football international jusqu’à présent, la milieu de terrain costaricienne Katherine Alvarado devra faire preuve de son mieux tout au long de la compétition.

Quand aura lieu le match Espagne-Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA ?

Le match Espagne-Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA, se jouera le vendredi 21 juillet.

Où se jouera le match Espagne-Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et le Costa Rica se jouera au stade régional de Wellington à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

À quelle heure aura lieu le match Espagne-Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA ?

Le match Espagne vs Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA débutera à 13h00 IST.

Comment diffuser en direct l’Espagne contre le Costa Rica, le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ?

Le match Espagne vs Costa Rica, Coupe du Monde Féminine de la FIFA sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Fancode.

Comment regarder l’Espagne contre le Costa Rica, le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à la télévision ?

Le match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et le Costa Rica sera retransmis en direct en Inde sur DD Sports.

Quels sont les onze probables du match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et le Costa Rica ?

Espagne probable XI : Misa Rodriguez, Ona Batlle, Laia Codina, Ivana Andres, Olga Carmona, Aitana Bonmati, Teresa Abelleira, Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Mariona Caldentey, Jennifer Hermoso

Onze probables du Costa Rica : Daniela Solera, Gabriela Guillen, Mariana Benavides, Fabiola Villalobos, Valeria Del Campo, Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado, Raquel Rodriguez, Cristin Granados, Priscila Chinchilla, Melissa Herrera