Espagne vs Allemagne – Rapport de match de football – 27 novembre 2022

Le remplaçant Niclas Fullkrug a sauvé un point vital pour l’Allemagne lors d’un match nul 1-1 contre l’Espagne pour maintenir en vie les espoirs du quadruple champion de la Coupe du monde de passer du groupe E au stade Al Bayt du Qatar dimanche soir.

L’Espagne, qui a battu sept fois le Costa Rica lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, a tout de suite semblé dangereuse, avec le gardien allemand Manuel Neuer appelé à l’action immédiate pour empêcher le coup de foudre de Dani Olmo à la 7e minute après un mouvement d’équipe habile par La Roja.

– Coupe du monde 2022 : comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Serge Gnabry a tiré à côté du poteau éloigné d’Unai Simon à la 25e minute alors que l’Allemagne cherchait à renverser la vapeur en Coupe du monde après une défaite choquante 2-1 contre le Japon pour ouvrir le jeu de groupe jeudi.

L’Espagne a continué à paraître la meilleure des deux équipes à l’avenir, mais sans produit final, tandis que l’Allemagne avait un but d’Antonio Rudiger exclu pour hors-jeu après un contrôle VAR alors que la première mi-temps s’est terminée sans but.

Luis Enrique a fait sortir Alvaro Morata du banc au début de la seconde période et cette décision a porté ses fruits puisque l’attaquant de l’Atletico Madrid a battu son marqueur sur le quasi-centre de Jordi Alba et l’a intelligemment envoyé par Neuer pour donner à l’Espagne une avance méritée.

L’Allemagne, qui n’était pas restée sans victoire pendant trois matchs consécutifs de Coupe du monde en 60 ans, s’est battue avec acharnement et aurait dû égaliser à la 73e minute, mais le tir de Jamal Muisala avec seulement le gardien à battre a été sauvé par Simon pour garder l’Espagne devant.

Le temps étant compté du côté de Hansi Flick, Fullkrug a fait tomber le ballon par hasard dans la surface de réparation espagnole et il n’a fait aucun doute avec l’arrivée, décochant une belle frappe devant Simon pour donner à l’Allemagne son premier point du tournoi jusqu’à présent.

Le résultat maintient l’Espagne en tête du groupe avec quatre points et l’Allemagne en dernier avec un seul, mais l’équipe de Flick peut passer d’un mélange de scénarios, le plus idéal étant une victoire sur le Costa Rica et une victoire par La Roja contre le Japon mercredi.