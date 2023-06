Espagne v Italie 14/1 #PickYourPunt : les deux équipes marquent, font match nul, l’Espagne gagne aux tirs au but sur Betfred

L’Espagne affronte l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi soir au De Grolsch Veste.

L’Espagne a gagné la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, en octobre 2021, également en demi-finale de l’UEFA Nations League.

Le doublé de Ferran Torres en première mi-temps a suffi à repousser la résurgence de l’Italien en seconde période, mais n’a pu en retirer qu’un grâce à Lorenzo Pellegrini.

Leur rencontre précédente a eu lieu lors de la demi-finale des Championnats de l’EURO 2021 au stade de Wembley lors d’un match nul 1-1 qui a conduit à des tirs au but, que l’Italie a remportés 4-2.

L’Espagne pourrait se venger de cette défaite en demi-finale avec une victoire sur penalty, sa jeune équipe de l’époque acquérant beaucoup d’expérience depuis lors.

Et le vent semble tourner pour que l’Espagne soit une grande force dans les années à venir.

Ils n’ont pas été en mesure de mettre au lit les matchs qu’ils devraient gagner, de même avec l’Italie et ces deux équipes devraient s’annuler pendant les 90 minutes.

La saison n’étant pas terminée depuis longtemps, il est peu probable qu’il y ait un but décisif dans le temps supplémentaire et donc qu’il soit décidé une fois de plus des tirs au but.

Au cours des six dernières rencontres, toutes compétitions confondues, quatre d’entre elles se sont terminées par un score des deux équipes et trois se sont soldées par un match nul 1-1.

