Espagne v Costa Rica : Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 2 m 03h54 HAE 25 minutes: On s’était dit que le but viendrait mais wow ! Si malheureux pour le Costa Rica de concéder le but contre son camp, mais rien n’a arrêté cette frappe de Bonmati. Cela pourrait voir les vannes s’ouvrir maintenant, le tableau de bord pourrait être énorme. Ils ont l’élan et ils continuent à venir.



il y a 3 m 03h53 HAE BUT! Espagne 2-0 Costa Rica (Bonmati, 23′) Quelle grève ! Elle est sur le bord de la boîte et la ramène à la maison. Wow, vous attendez un but et deux arrivent en même temps.



il y a 4 mois 03h51 HAE BUT! Espagne 1-0 Costa Rica (JO Del Campo, 22 ans) Oh non! Bonmati centre et Solera ne peut pas y accéder, il frappe Del Campo et c’est au fond du filet. Le joueur a l’air désemparé.

il y a 6 mois 03h49 HAE 20 min: Del Castillo tente de centrer mais il est bloqué et sort pour un autre corner. Solera sort pour rencontrer le ballon mais ce n’est pas une prise propre et Paralluelo entre en contact avec le ballon, c’est quand même large! Je pensais que le but venait de là. L’Espagnole Salma Paralluelo bat les gardiennes costariciennes Daniela Solera et Maria Paula Coto au ballon mais se dirige loin du montant. Photographie : Amanda Perobelli/Reuters

il y a 8 mois 03h47 HAE 18 minutes: Batlle passe à Bonmati mais elle ne trouve pas Gonzalez, l’Espagne se rapproche. Batlle parvient à trouver des poches d’espace que d’autres joueurs ne pouvaient tout simplement pas. Del Catillo trouve Hermoso dans la surface mais elle ne peut pas contrôler. L’Espagne continue d’arriver, c’est implacable !



il y a 10 m 03h45 HAE 16 minutes: Un autre grand défi mène à un autre corner espagnol. Le ballon entre mais il est bien dégagé, s’ils peuvent maintenir cette défense, l’Espagne sera frustrée.



il y a 12 mois 03h44 HAE 14 mn : Hermoso a beaucoup de jeu pour entrer dans la surface mais le Costa Rica l’a éliminée. Toute la pression pleut sur le but du Costa Rica mais ils se débrouillent bien pour défendre jusqu’à présent. Hermoso obtient à nouveau un tir mais il est bloqué.



il y a 13 mois 03h42 HAE 13 minutes: Le ballon entre mais le Costa Rica dégage, quelques joueurs espagnols réclamant un penalty là-bas ! Ce jeu suivra-t-il ? Jusqu’à présent, chaque match du tournoi a comporté une pénalité. Rien n’en est sorti jusqu’à présent.



il y a 14 mois 03h41 HAE 12 minutes: F Villalobos lance un beau défi sur Paralluelo mais concède un corner. Il arrive et Andres prend la tête et quel arrêt ! Solera s’étire pour le mettre au-dessus de la barre ! Un autre virage à venir.

il y a 16 mois 03h40 HAE 11 minutes: Que dis-tu de ça! Le Costa Rica contre et Herrera se retrouve devant le but mais elle prend une touche lourde et l’Espagne parvient à déjouer l’occasion.



il y a 16 mois 03h39 HAE 10 minutes: Chinchilla semble victime d’une faute mais l’arbitre ne donne rien, les huées arrivent de la foule. Batlle fait une belle course pour se créer une chance ! Gonzalz arrive au bout de la croix avec un coup de talon mais c’est juste large. C’était si proche.



il y a 18 mois 03h37 HAE 8 minutes: Chinchilla est laissé à la dérive et manque d’options, ce qui conduit l’Espagne à le reconquérir. Paralluelo montre ce qu’elle peut faire avec un une-deux et cela conduit à un échange de possession frénétique mais l’Espagne le récupère. Bonmati a un tir au but mais c’est très loin. Le but approche, ce n’est qu’une question de temps.



il y a 20 mois 03h36 HAE 6 minutes: Un autre super ballon en provenance d’Espagne mais Del Castillo n’y arrive pas. Ils essaient de le remettre dans la boîte mais le Costa Rica fait très bien de le fermer. Salas est victime d’une faute et le Costa Rica a la possession, ils lancent leur première attaque.



il y a 22 mois 03h33 HAE 4 minutes: L’Espagne, qui aime jouer un jeu basé sur la possession, a eu la part du lion du ballon mais Herrera a bien lu un jeu pour intercepter. L’Espagne a récupéré le ballon rapidement mais le Costa Rica est capable de faire des trous. Un ballon est entré dans la surface et Paralluelo a tenté de contrôler mais le Costa Rica a réussi à dégager.



il y a 24 mois 03.31 HAE 2 minutes: L’Espagne a été dominante en possession de balle jusqu’à présent, Bonmati ne peut pas terminer une longue passe alors que l’équipe cherchait à faire pression pour une ouverture rapide.



il y a 26 mois 03h30 HAE Démarrer! Espagne 0-0 Costa Rica Nous sommes en route ! Le cinquième match du tournoi a commencé.



il y a 27 min 03.29 HAE On y va alors ! N’oubliez pas que le Costa Rica est peut-être l’outsider, mais qu’il a marqué 53 buts en qualifications sans en concéder, il pourrait provoquer la surprise ici. A quelques minutes seulement…



il y a 31 min 03h25 HAE Belle citation sur la BBC là-bas: « L’Espagne peut-elle être divisée mais tout de même conquérir ? Ils ont encore une équipe solide ! Les hymnes ont lieu et ensuite nous serons en route.



il y a 32 mois 03.24 HAE Nous sommes donc à un peu plus de cinq minutes du coup d’envoi (8h30 BST, 17h30 AEST, 19h30 heure locale). Des prédictions pour celui-ci? L’Espagne est favorite ! Andrew a déjà fait ses suppositions en disant : « J’ai regardé tous les matchs jusqu’à présent ici à Bangkok, en Thaïlande (actuellement à 14h20). Pour ce jeu, je regarde une tarte au poulet au curry et un paquet de chips BBQ (déjeuner, vraiment), arrosés d’une canette de bière de blé Hoegaarden, le tout du 7 au 11 sur la route. Le match sera probablement une victoire de l’Espagne, mais triste de voir une équipe aussi fracturée manquer autant de bons joueurs (par exemple Patri). Cela ressemble à un repas copieux! Oui, il sera intéressant de voir le jeu de l’Espagne sans certains joueurs importants. Katherine Alvarado du Costa Rica et Ivana Andres de l’Espagne mènent leurs équipes. Photographie : Amanda Perobelli/Reuters

il y a 40 m 03.16 HAE Kurt a pris contact par e-mail et a déclaré : « Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que l’USWNT remporte la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ? Je lui donne un 8. Vous savez, je pense que je serais d’accord avec vous, ils sont de grands favoris pour conserver le trophée, mais je pense que l’Angleterre est là-haut. L’Australie, si Sam Kerr est d’accord pour revenir dans l’équipe, pourrait aussi causer quelques surprises !



il y a 46 mois 03.10 HAE Une histoire qui a éclaté hier soir était la gardienne de but anglaise Mary Earps partageant sa douleur face aux fans qui ne pouvaient pas acheter une réplique de sa chemise. Vous pouvez lire tous les détails : « Très blessant »: Mary Earps en colère que les fans ne puissent pas acheter son maillot d’Angleterre En savoir plus



il y a 1h 03h00 HAE Voici quelques informations sur l’entraîneur de l’Espagne de notre guide sur le pays : « Jorge Vilda veut entrer dans l’histoire avec l’Espagne. Le joueur de 42 ans a pris la relève en 2015, lorsque Ignacio Quereda a été limogé après la Coupe du monde au Canada, n’ayant pas réussi à sortir du groupe lors de la première apparition du pays au tournoi. Vilda avait été un pilier des configurations d’entraîneurs dans les équipes espagnoles du groupe d’âge, et dans son mandat de manager senior, il a promu des joueurs tels que Bonmatí, Patri Guijarro et Athenea del Castillo. Alors qu’il se prépare pour sa deuxième Coupe du monde à la barre, Vilda sait que son équipe est l’une des meilleures de la planète. Lire le guide complet : Les guides de l’équipe de la Coupe du monde féminine 2023, partie 11 : l’Espagne En savoir plus



il y a 1h 02h55 HAE Un fait amusant de notre guide du Costa Rica: « Sofía Varela, attaquante du Costa Rica, a subi deux blessures aux ligaments croisés antérieurs, une à chaque jambe. Mais elle n’a jamais perdu sa joie de jouer. Varela a des tatouages ​​du volcan Arenal, situé dans sa ville natale de La Fortuna de San Carlos, et la carte du Costa Rica. Quand elle marque à l’étranger, elle les affiche fièrement en l’honneur de son pays bien-aimé. Lisez le guide complet ici : L’équipe de la Coupe du monde féminine 2023 guide la neuvième partie : le Costa Rica En savoir plus



il y a 1h 02h50 HAE J’ai promis de regarder de plus près certains acteurs clés et donc les voici. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des stars d’Espagne et de la Costa Rice à surveiller grâce à notre lecteur interactif. Nous avons créé un profil pour chacun des 736 joueurs de la Coupe du monde, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour consulter l’un d’entre eux. Ona Batlle Maria Paula Salas



il y a 1h 02h44 HAE Espagne v Costa Rica est le troisième match de la journée ! Le Nigeria a fait match nul 0-0 contre le Canada plus tôt dans la journée, tandis que les Philippines et la Suisse viennent de terminer leur match, ce dernier l’emportant 2-0. Jusqu’à présent, chacun des matchs de la Coupe du monde a impliqué un penalty, l’Espagne contre le Costa Rica suivra-t-elle ? Vous pouvez rattraper le Nigeria contre le Canada et le blog en direct est toujours en cours pour l’autre match : Christine Sinclair a un penalty arrêté alors que le Nigeria tient le Canada au match nul et vierge En savoir plus Philippines v Suisse : Groupe A de la Coupe du monde féminine 2023 – mises à jour en direct En savoir plus



il y a 1h 02h39 HAE L’un des appels les plus intéressants de la sélection voit le nom d’Alexia Putellas sur le banc. Elle n’a pas eu beaucoup de minutes depuis son retour de sa blessure au LCA, ce qui pourrait en être la raison.



Onze de départ de l'Espagne : Misa ; Batlle, Paredes, Andres, Carmona ; Abelleira, Hermoso, Bonmati ; Athénée, Paralluelo, Gonzalez

Costa Rica onze de départ : Solera ; Benavides, F. Villalobos, Del Campo, Coto ; Elizondo, G. Villalobos, Alvarado, Herrera, Chinchilla; Salas

🏟 Estadio Regional de Wellington, Nueva Zelanda.

⏰ 1h30 Présenta @kolbi_cr

Transmission par @ teletica7 #FCRF #LaSeleFemenina #FIFAWWC pic.twitter.com/cxm9cFWYKi — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) 21 juillet 2023