Espagne : Un requin attaque un homme alors qu’il se détendait dans des eaux peu profondes | Nouvelles du monde

L’incident choquant s’est produit sur la côte est de l’Espagne (Photo: Google / Getty Images) Un homme a décrit le moment terrifiant où il a été attaqué par un requin en se rafraichissant dans la mer en Espagne. Il est entré dans l’océan pour un plongeon alors que les températures ont grimpé à 31 ° C jeudi dans la municipalité d’Oliva, à environ 50 miles au sud de Valence sur la côte est. Mais alors qu’il se détendait à quelques mètres du rivage dans l’eau peu profonde, qui n’était pas plus profonde que le genou, il a vu une « ombre » à proximité. En quelques secondes, un requin bleu s’est déchaîné et est allé vers lui, enfonçant ses dents dans son pied. « J’ai remarqué un coup à la jambe gauche, puis une morsure au pied droit », a-t-il déclaré au média local Las Provinces. Son membre blessé remplit rapidement l’eau de mer autour de lui rouge de sang. Malgré la blessure horrible, l’homme ne savait toujours pas quel animal l’avait ciblé et il a essayé de demander de l’aide sans semer la panique parmi les autres baigneurs. L’homme a été attaqué alors qu’il se détendait dans des eaux peu profondes à Rabdells Beach dans la municipalité d’Oliva, au sud de Valence (Photo: Google) Il a dit: «Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. Voyant que du sang sortait de moi, je suis allé à la mer pour ne pas alarmer tout le monde. L’homme, qui serait un habitant d’Oliva, a finalement réussi à sortir de l’eau et a fait signe aux médecins de se faire soigner. Après avoir étudié la forme de la morsure sur son pied, les spécialistes ont déterminé qu’elle provenait d’un requin bleu. Plus: Tendance

En conséquence, les patrons du conseil ont immédiatement ordonné la fermeture de toutes les plages le long d’une bande côtière de trois milles pendant qu’une enquête était menée. La plage de Radbells, où l’attaque s’est produite vers 13 heures, a été fermée au public, tout comme les plages d’Aigua Blanca et d’Aigua Mota tandis que le requin restait dans les eaux voisines. La région se trouve sur le continent espagnol avec la destination populaire Ibiza à 60 miles à l’est, et les autres îles Baléares de Majorque et Minorque un peu plus loin dans la mer Méditerranée.



La police a fermé toutes les plages le long d’une bande côtière de trois milles jusqu’à ce que le requin ait quitté les eaux voisines et qu’il soit jugé sûr pour les gens de revenir (Photo: Google) Les médecins ont référé l’homme au centre de santé d’Oliva en raison de la gravité de la blessure, où il a été soigné et a reçu un vaccin contre le tétanos. Une fois que les autorités ont jugé que l’animal n’était plus une menace, les plages ont été rouvertes le lendemain. a déclaré le conseiller des plages Salvador Llopis. « Il y a eu des raids et la surveillance se poursuit et la côte d’Oliva est libre, elle est donc revenue à la normale. » Les experts pensent que l’animal a attaqué l’homme après être devenu « confus » alors qu’il nageait le long de la côte, car les requins bleus opèrent normalement dans les profondeurs de l’océan, bien loin du rivage.



L’homme a été attaqué par un requin bleu, selon des experts, bien qu’ils pensent que c’était « confus » car ils opèrent normalement à des kilomètres du rivage en eau profonde (Photo : Getty Images/iStockphoto) Étant donné qu’il nageait dans des eaux si peu profondes, Jaime Penadés, un biologiste marin, a déclaré qu’il « doit être malade ou désorienté car cela les dérange beaucoup de ramper dans le sable ». « Ce n’est pas leur environnement naturel », a-t-il déclaré. M. Penadés a déclaré au Majorca Daily Bulletin: « Ces espèces ne veulent rien de nous, elles recherchent des poissons, pas des gens. » C’est la dernière d’une série d’observations de requins bleus au large des côtes espagnoles, mais on pense que c’est la première fois qu’un nageur de la région de Valence est attaqué depuis 2016. Selon à MailOnlinela dernière attaque avant cela aurait eu lieu en 1993. Malgré l’expérience effrayante, la victime a déclaré qu’il prévoyait de retourner sur la même plage et de nager à nouveau dans l’eau. Il a ajouté: «La première chose que je ferai quand mon pied guérira, c’est de revenir en arrière. Si vous avez peur des choses, vous êtes perdu. Plus tôt ce mois-ci, une femme a été grièvement blessée par un requin sur une plage de New York. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

