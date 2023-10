Espagne : un incendie dans une discothèque fait au moins 13 morts

Un incendie s’est déclaré dimanche dans une discothèque de la ville espagnole de Murcie, dans le sud-est de l’Espagne, tuant 13 personnes et en blessant plusieurs autres, ont indiqué les autorités.

L’incendie s’est déclaré vers 6 heures du matin, heure locale, dans la discothèque populaire Teatre et a rapidement ravagé la salle, selon l’agence de presse officielle espagnole EFE.

La cause de l’incendie n’était pas immédiatement claire.

Une vidéo partagée par les pompiers de Murcie montre des pompiers essayant de contrôler les flammes à l’intérieur de la discothèque. La police et les services d’urgence s’efforçaient de sécuriser l’intérieur du club afin d’éviter un éventuel effondrement et tentaient de localiser et d’identifier les corps.

Les autorités ont déclaré que le nombre de morts pourrait s’alourdir.

Le conseil municipal a déclaré trois jours de deuil et les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics de toute la région de Murcie.