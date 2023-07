Espagne. Un homme évite de justesse d’être piétiné à la course de taureaux de Pampelune | Nouvelles du monde

Plusieurs coureurs ont subi des coups et des chutes brutales ces derniers jours (Photo : Shutterstock) C’est le moment troublant qu’un homme a manqué de peu d’être encorné par un taureau en Espagne pendant le festival de San Fermín. Des images montrent des taureaux déferlant dans les rues de la ville de Pampelune, dans le nord du pays, où se déroule le cinquième jour de l’événement annuel. Il attire des dizaines de milliers de personnes du monde entier qui se rassemblent au centre pour courir devant les animaux qui se précipitent. On pouvait voir l’un de ces fêtards tomber par terre, se couvrant la tête de ses mains, alors que deux taureaux piétinaient à quelques centimètres de lui. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Il est l’un des nombreux coureurs qui ont failli se faire piétiner – ou même pire – encorner, ce qui a été une caractéristique fréquente du festival. Il a été rendu célèbre par le roman d’Ernest Hemingway de 1926 « Le soleil se lève aussi », et cette année marque le 100e anniversaire de la première visite de l’écrivain à Pampelune. Chaque matin, les travailleurs lancent une fusée pour effrayer les taureaux qui chargent chaotiquement hors des Corrales de Santo Domingo et dans les rues étroites de la ville bordées de touristes. Alors que les animaux sont chassés vers la Plaza de Toros, ils se brisent souvent contre les murs et les coureurs. Le coureur tombant au sol sur la colline de Saint-Domingue (Photo : UPI/Shutterstock)



Des milliers de personnes ont participé à la cinquième des huit courses de taureaux dans les rues étroites de Pampelune (Photo : UPI/Shutterstock) Les courses sont normalement rapides, ne durent que quelques minutes, et le reste de la journée pour les coureurs comprend des séances massives de beuverie, de restauration et de participation à des événements culturels. Quatre coureurs ont été encornés lors du festival l’année dernière et 16 personnes sont mortes dans des courses de taureaux depuis 1910, la dernière en 2009. Les animaux qui courent chaque matin sont ensuite tués l’après-midi par des toreros, appelés matadors. Plus: Espagne

Les militants des droits des animaux font chaque année campagne contre le San Fermín, affirmant qu'il est cruel envers les animaux. Une pétition de PETA Latino au maire de Pampelune pour mettre fin à la course a atteint plus de 25 000 signatures.

