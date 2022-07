Espagne : Trois coureurs encornés lors de la 5e course de taureaux de Pampelune

PAMPELUNE, Espagne (AP) – Un porte-parole de la Croix-Rouge espagnole a déclaré que trois personnes avaient été encornées et trois autres avaient subi des ecchymoses lors d’une cinquième course de taureaux tendue au Festival de San Fermín de Pampelune lundi.

C’était la première fois avec des gorings dans le festival jusqu’à présent cette année. Il y a trois autres courses quotidiennes avant qu’elle ne se termine jeudi.

Un employé de la Croix-Rouge, José Aldaba, a déclaré à la télévision nationale espagnole qu’un homme avait été encorné dans la rue, tandis que deux autres avaient été poignardés par une corne de taureau à l’intérieur de l’arène à la fin de la course.

Des images télévisées montraient un taureau jetant et frappant à plusieurs reprises un coureur contre les barrières en bois sur le bord du ring, puis en enfonçant un autre à l’arrière de la jambe.

Le spectacle a duré un peu plus de trois minutes alors que des centaines de coureurs, pour la plupart des hommes, couraient frénétiquement devant et aux côtés de six taureaux de combat alors qu’ils chargeaient dans les rues pavées de cette ville du nord.

Trois autres coureurs ont été soignés pour des blessures subies lors de chutes pendant la course.

La course se termine aux arènes de Pampelune, où plus tard dans la journée les taureaux sont tués par des toreros professionnels.

Des dizaines de milliers de visiteurs étrangers viennent au festival de Pampelune qui s’est fait connaître dans le monde anglophone grâce au roman d’Ernest Hemingway de 1926 “Le soleil se lève aussi”.

La montée d’adrénaline de la course de taureaux du matin est suivie d’une fête toute la journée et toute la nuit.

The Associated Press