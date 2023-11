Espagne : Sánchez devrait rester Premier ministre après l’amnistie controversée des séparatistes catalans | Espagne

Le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, est sur le point d’obtenir un nouveau mandat après que son parti socialiste a obtenu le soutien des séparatistes catalans en offrant une amnistie très controversée à ceux qui ont participé à la campagne illégale et infructueuse pour l’indépendance régionale il y a six ans. il y a.

L’accord entre le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le parti de centre-droit Junts (Ensemble) intervient après une semaine de négociations tendues et dans un contexte d’inquiétudes généralisées concernant l’amnistie, qui ont conduit à des manifestations de rue, à de terribles avertissements de la part de juges conservateurs et à des questions de la part des juges conservateurs. Bruxelles.

S’exprimant peu après l’annonce de l’accord, le secrétaire d’organisation du PSOE, Santos Cerdán, a déclaré que les négociations avaient donné « une opportunité historique de résoudre un conflit qui ne pouvait – et ne devait – être résolu que politiquement ». Il a déclaré que le projet de loi d’amnistie serait désormais soumis au Parlement, ajoutant qu’un nouveau gouvernement dirigé par les socialistes offrirait une alternative progressiste à une alliance entre le Parti populaire conservateur (PP) et le parti d’extrême droite Vox.

“Notre objectif est d’ouvrir la voie à une législature qui nous permettra de progresser et de construire une société ouverte et moderne et un pays meilleur”, a déclaré Cerdán. “[We want to] consolider les acquis que nous avons réalisés et ne pas laisser le passé déterminer l’avenir.

Le PP a qualifié cet accord de « honteux et humiliant » et a déclaré qu’il montrait jusqu’où Sánchez était prêt à aller pour rester au pouvoir.

L’accord fait suite à des mois d’incertitude provoqués par des élections générales anticipées non concluantes en juillet, au cours desquelles le PP a battu de peu le PSOE. Mais le PP n’a pas réussi à rassembler le soutien dont il avait besoin pour former un gouvernement avec Vox, laissant la voie libre au PSOE et à ses alliés de l’alliance de gauche Sumar.

Cependant, pour réunir le soutien parlementaire nécessaire, Sánchez a été contraint de compter sur le soutien de petits partis, notamment les deux principaux partis indépendantistes catalans, la Gauche républicaine catalane (ERC) et Junts.

Les deux partis catalans ont conditionné leur soutien à une amnistie pour tous ceux qui ont pris part à la campagne indépendantiste – y compris le leader des Juntes, l’ancien président régional catalan Carles Puigdemont, qui a fui à Bruxelles pour éviter d’être arrêté pour avoir fomenté la tentative de sécession. .

Bien que Sánchez bénéficie désormais du soutien de l’ERC et de Junts – ce qui signifie qu’il peut tenter une investiture dès la semaine prochaine – le projet de loi d’amnistie a rendu furieux la droite espagnole et a provoqué la colère de nombreux électeurs socialistes traditionnels.

Un manifestant contre un projet d’amnistie des dirigeants séparatistes catalans tient une pancarte indiquant « Pedro Sanchez traître » devant des policiers à Madrid, en Espagne, le 8 novembre. Photographie : Nacho Doce/Reuters

Un sondage réalisé à la mi-septembre a montré 70% des Espagnols sont opposés une amnistie, et environ 200 000 personnes ont participé récemment à trois grands rassemblements contre la mesure organisés par le PP et Vox.

Les efforts visant à conclure l’accord avec Junts ont subi un revers lundi, après qu’un juge de la plus haute juridiction pénale d’Espagne, l’Audiencia Nacional, a annoncé que Puigdemont et d’autres séparatistes faisaient l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête sur les actions du parti indépendantiste secret. plateforme Tsunami Democràtic.

Le juge a allégué que Puigdemont avait joué un rôle de leader au sein de la plateforme dont les actions – telles que la fermeture des routes et le blocage de l’aéroport de Barcelone en octobre 2019 – « pourraient être qualifiées, à titre préliminaire, de terrorisme ». Les éventuelles accusations de terrorisme ne seraient pas couvertes par l’amnistie.

L’équipe juridique et les conseillers de Puigdemont ont rejeté ces allégations, les considérant comme faisant partie de la « guerre judiciaire » menée contre l’ancien président régional.

Un paragraphe de l’accord signé par le PSOE et Junts indique que la loi d’amnistie proposée devrait prendre en compte les cas de « lawfare » et de « judiciarisation de la politique ». Il affirme également que la loi devrait couvrir tous ceux qui font l’objet de poursuites judiciaires à la suite du référendum symbolique sur l’indépendance de 2014 et du référendum unilatéral et illégal organisé trois ans plus tard.

Mardi soir, 39 personnes, dont 30 policiers, ont été blessées lors des manifestations continues contre l’amnistie devant le siège du PSOE à Madrid.

La manifestation, à laquelle ont participé des membres de Vox et des groupes fascistes et néofascistesa donné lieu à des escarmouches entre les manifestants et la police anti-émeute, qui a répondu avec des charges de gaz lacrymogènes et de matraques.

Vidéo images de l’événement – qui a réuni environ 7 000 personnes – a montré certains participants qualifiant Sánchez de « criminel » et de « dictateur », et utilisant une insulte homophobe pour désigner le ministre espagnol de l’Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska, qui est gay. Elle faisait suite à trois manifestations pacifiques beaucoup plus importantes, organisées à Madrid et à Barcelone par le PP et Vox, et auxquelles ont participé collectivement environ 200 000 personnes.

Mercredi, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a écrit au gouvernement espagnol en exercice pour demander plus de détails sur le projet de loi d’amnistie, ajoutant que la question avait soulevé de « sérieuses inquiétudes » et était devenue « une question d’une importance considérable dans le débat public ». ».

Dans une réponse polie mais directe, le gouvernement en exercice a souligné que la constitution espagnole n’autorisait pas les administrations intérimaires à soumettre des lois au Parlement. Une telle législation, ajoute-t-il, serait proposée par les partis politiques. Il a toutefois proposé de fournir plus de détails à la commission si et quand le projet de loi d’amnistie serait déposé.

Lundi soir, le Conseil général du pouvoir judiciaire, à majorité conservatrice, l’organisme qui nomme les plus hauts juges, a averti que l’amnistie envisagée pourrait conduire à « la dégradation, voire l’abolition, de l’État de droit en Espagne ».

Leur avertissement est intervenu quelques jours après que l’Association professionnelle des magistrats – un groupe conservateur qui représente la plupart des juges du pays – a déclaré que cette décision était « le début de la fin de la démocratie » et « détruirait l’État de droit ».

Bien que l’ERC et les Junts se soient emparés de l’amnistie proposée comme moyen de relancer le mouvement indépendantiste régional au point mort pour lequel ils rivalisent pour représenter, le soutien à une Catalogne indépendante a chuté ces dernières années.

Au plus fort de la crise, en octobre 2017, une enquête du Centre d’études d’opinion du gouvernement catalan révélait que 48,7 % des Catalans étaient favorables à l’indépendance et 43,6 % s’y opposaient. Selon un enquête réalisée en juillet Selon le même centre, 52% des Catalans sont désormais opposés à l’indépendance et 42% y sont favorables.