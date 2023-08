Espagne – Pays-Bas : quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 36 s 22h46 HAE 86 min : CHANCE pour les Pays-Bas, alors que Beerensteyn pense qu’elle le fera toute seule, ramassant le ballon près du milieu de terrain et affrontant la défense espagnole en retraite. Elle tire doucement à la fin. Elle avait des coéquipiers ouverts. Elle est déçue.



il y a 2 m 22h45 HAE 83 minutes : Le flux mondial revient à l’action juste à temps pour montrer un ballon flottant vers le but néerlandais. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un coup franc espagnol rapidement tiré, visant effrontément à ébrécher van Domselaar. Sub : Spitse sort. Arrive l’attaquant d’Everton Katja Snoeijs.



il y a 4 mois 22h43 HAE 82 minutes : Alors, les Pays-Bas peuvent-ils l’ouvrir ? Ils jouent encore une fois devant à la recherche de … dites-le ensemble maintenant … Beerensteyn. C’est trop loin devant, et Coll récupère.



il y a 5 m 22h42 HAE BUT! Espagne 1-0 Pays-Bas (stylo Caldentey 81) Caldentey fait un pas. Ensuite un autre. Puis le temps passe. Les espèces disparaissent. Puis elle mélange ses pieds, envoie finalement le gardien dans le mauvais sens et fait claquer son tir à l’intérieur du poteau. Elle est sûrement soulagée de voir le rebond aller en sa faveur.



il y a 7 mois 22h40 HAE Penalty pour l’Espagne ! Choquant de van der Gragt. C’est peut-être là que son bras est allé, mais il était clairement loin de son torse. Aucun doute sur celui-ci.



il y a 8 mois 22h39 HAE 78 minutes : Whoa … L’Espagne centre de la droite, et van der Gragt tend la main de manière flagrante et la repousse. Pas de sifflet, mais VAR va vérifier si elle était dans la zone. Et la réponse est…



il y a 9 mois 22h37 HAE 76 minutes : Oh non. Codina joue le ballon vers l’avant sans personne autour d’elle, atterrit maladroitement et tombe sur le dos. Elle est en cours de traitement. Puis dehors. Ivana Andres entre.



il y a 11 min 22h36 HAE 73 minutes : Plus de travail prometteur d’Espagne, plus de déception. Le ballon arrive à Caldentey en haut de la zone, mais elle tourne avec toute la vitesse et la grâce d’un journaliste d’âge moyen faisant des commentaires en direct. Elle s’en remet à Abelleira, qui se précipite, qui met beaucoup de puissance sur son tir mais le place… dis-le avec moi… directement au gardien. La fréquentation est un peu plus de 32 000, mais nous avons encore entendu d’Andrew Miller qu’il y a beaucoup trop de fans néerlandais silencieux en orange. L’entraîneur des Pays-Bas Andries Jonker a quelques choses à dire. Photographie : Amanda Perobelli/Reuters



il y a 15 mois 22h31 HAE 71 minutes : Salma Paralluelo, 19 ans, entre pour l’Espagne, en remplacement de Redondo. Beerensteyn est à nouveau proche de forcer un roulement à l’arrière. Combien de temps peut-elle continuer ainsi ?



il y a 17 mois 22h30 HAE 69 minutes : Juste son deuxième match pour son équipe nationale, et la gardienne espagnole Cata Coll joue avec quelque chose entre l’équilibre et la folie. Tout d’abord, elle sort à environ 45 mètres pour jouer le ballon. Ensuite, elle joue calmement avec ses pieds juste à l’extérieur de sa propre zone, la retournant presque. Puis une croix trouve presque Beerensteyn. Effacé, puis ils tentent un centre aérien vers Beerensteyn, mais elle est à quelques mètres du hors-jeu et s’en rend compte.



il y a 19 mois 22h28 HAE 68 minutes : Corner pour l’Espagne. Ensuite un autre. Robert Speed ​​écrit : « Peut-être que l’ambiance de la foule est mauvaise parce que le jeu est nul ? Peut-être que si les deux équipes essayaient réellement de gagner le match en… marquant plus de buts que leur adversaire ? Radical je sais. Mais ce genre de confrontation mexicaine est beaucoup trop acceptée dans le football, en particulier les matchs à élimination directe. Je pense que cet e-mail est arrivé avant la non-pénalité, pour être juste. Et l’Espagne vient d’avoir une belle balle dans la surface.



il y a 20 mois 22h27 HAE 67 minutes : Coup franc pour l’Espagne – dois-je prendre un soda caféiné maintenant ? Est-ce que ça va aux pénalités?



il y a 22 mois 22h25 HAE 65 minutes : Revenons à ce sous-marin – Wilms a moins de minutes jouées dans cette Coupe (2) que Roord a des buts (4). Mais Roord a été invisible.



il y a 23 mois 22h24 HAE Penalty aux Pays-Bas… ou pas ! À quoi pensait Paredes ? Elle est battue par un ballon en profondeur à Beerensteyn, mais son gardien dégageait le ballon en toute sécurité, et le défenseur espagnol a simplement repoussé l’attaquant néerlandais. C’était un appel facile et évident. Donc, naturellement, il est renversé par VAR. J’ai compris le problème avec l’arbitrage dans cette Coupe du monde. Les téléviseurs de la cabine VAR sont réglés sur le mauvais jeu.



il y a 25 mois 22.21 HAE 61 min : Remplacement pour les Pays-Bas, et c’est Wilms de manière choquante pour Roord, mais nous avons d’autres nouvelles …



il y a 26 mois 22.21 HAE 60 minutes : L’arrêt est terminé. Aucun sous-marin n’est entré dans le jeu. Insérez ici un commentaire sur Vlatko Andonovski. La foule se réveille. Je ne sais pas ce qui les inspire dans le jeu à ce stade, mais c’est agréable à entendre. Carton jaune pour Egurrola pour avoir glissé dans les jambes d’Abelleria.



il y a 28 mois 22h18 HAE 58 mn : Les Pays-Bas jouent un ballon en profondeur à… personne. Nous avons un sous-marin qui arrive. Egurrola est à terre après avoir peut-être pris un genou au visage, et Spitse opte pour l’approche à l’ancienne consistant à jouer le ballon pour s’occuper d’un joueur blessé.



il y a 30 min 22h17 HAE 56 mn : L’Espagne tente une passe en profondeur, mais van Domselaar se jette dessus. Jovana Josivljevic écrit : « La luminosité d’un match de midi me fait reconsidérer le réglage de mon alarme pour 2 h 55, heure d’Amsterdam. On dirait que je ne suis pas le seul à avoir été tiré du lit pour rejoindre le match – Roord et Martens ont l’air surpris d’être sur le terrain. L’approche directe les exclut également. Ce serait bien de les voir changer cela. Mary Waltz: « J’ai cette prémonition que l’Espagne continuera à dominer, mais à la mort, les Pays-Bas intercepteront, iront loin, le défenseur espagnol aura une chute de style Stevie G et les Néerlandais marqueront 1-0. »



il y a 32 mois 22h14 HAE 54 minutes : L’Espagne reçoit beaucoup de touches dans la surface de réparation, mais aucune d’entre elles n’implique l’envoi d’un objet sphérique vers quelques poteaux et une barre, derrière laquelle se trouve un filet.



il y a 34 mois 22.13 HAE 51 minutes : Hé, les Pays-Bas ont essayé de le passer à quelqu’un d’autre que Beerensteyn ! Mais c’est trop loin devant Brugts. Nous avons quelques commentaires sur la foule : Barnaby Nicholls : « Les foules néo-zélandaises ne sont tout simplement pas très démonstratives, c’est une salle comble à Wellington, donc pas vraiment une question de gens qui ne s’absentent pas du travail – les applaudissements polis ont tendance à aller jusqu’au bout. Nous considérerions probablement que plus de passion vocale est odieuse. Andrew Miller: « Cela ne passera peut-être pas à la télévision, mais le stade n’est pas si loin d’être plein. La région de Wellington ne compte que 400 000 habitants et a toujours attiré des foules plus importantes qu’Adélaïde ou Perth, qui comptent 1 à 2 millions de personnes. Le manque d’ambiance est dû au fait que la plupart des supporters sont néerlandais et qu’ils ont peu de raisons de se réjouir. Il y a eu une excellente ambiance pour les autres matches. Et une défense du netball de Penelope Collier : « Assez des commentaires sarcastiques sur le netball, qui est un sport populaire joué par tant de femmes et de filles. L’Australie vient de remporter la Coupe du monde avec ça. La Nouvelle-Zélande est arrivée quatrième… » Je suis convaincu que les deux équipes pourraient battre les États-Unis.



il y a 36 mois 22.10 HAE 50 mn : Hermoso le tient… le tient…. TIENT ÇA ! Puis de nouveau. Gonzalez finit par le remettre à Mariona, qui obtient beaucoup de puissance sur son tir de 20 mètres mais le place trop près du gardien.



il y a 38 mois 22.09 HAE 49 mn : Trop de passes dans cette attaque espagnole. Mais ils le récupèrent et obtiennent leur deuxième corner.



il y a 39 min 22.08 HAE 47 mn : Beerensteyn est à terre et l’action s’arrête un instant. Mais elle reste dans le jeu. Elle est littéralement la seule joueuse néerlandaise à attaquer, même avec Lieke Martens et Jill Roord sur le terrain.



il y a 41 min 22.06 HAE 46 mn : Ohhhhh, c’est proche de Gonzalez. Peut-être à 20 mètres, tir en diagonale, et il manque le poteau de quelques centimètres.



il y a 42 mois 22.05 HAE Démarrer: Pas de sous-marins. Avons-nous mentionné que l’Espagne a le vainqueur consécutif du Ballon d’Or sur le banc ?



il y a 44 mois 22.02 HAE Les statistiques, ou pourquoi la performance des femmes américaines était alarmante… Vous vous souvenez quand les Pays-Bas ont pu jouer à l’écart contre les États-Unis pendant les 60 premières minutes environ ? Aujourd’hui … Tirs : Espagne 11, Pays-Bas 0 Passes complétées : Espagne 259, Pays-Bas 182



il y a 46 mois 22h00 HAE Sac postal Il y a une objection à la représentation du Premier ministre néo-zélandais. Je me souviens vaguement que leur réponse Covid était meilleure que la plupart, mais je suis aux États-Unis, donc j’envie tout le monde. Joe Pearson écoute une radio néerlandaise. Il ne parle pas la langue. Murray Henman, écrivant de Brisbane (où il s’absente du travail) : « Concernant votre commentaire à la 14e minute, je regarde à la télé et j’entends la foule. Pas exactement assourdissant cependant. Kate Blackhurt, écrivant d’Australie : « Ayant vécu en Nouvelle-Zélande pendant 15 ans, mon expérience est que les Kiwis sont plus qu’heureux de s’absenter du travail pour quelque chose qui leur tient à cœur – le rugby ; ski; netball; la voile, etc. Le football n’est pas vraiment à la hauteur, malheureusement. Netball ? NETBALL ? Je veux dire, c’est mentionné dans une chanson de Flight of the Conchords, mais quand même… Michael Connolly d’un endroit que nous ne divulguerons pas : « Je ne saute pas exactement le travail, je fais simplement du cyber-relâchement dans mon bureau, en faisant semblant de travailler sur un rapport. » Jacob Murray-White dit qu’il a vérifié certains des meilleurs sites d’information espagnols et n’a trouvé aucune mention importante du jeu. Peut-être qu’ils remarqueront s’ils peuvent gagner celui-ci ? Ma préférée des notes de Peter Oh jusqu’à présent : « J’admire la sérénité apparente du gaffeur néerlandais. Il a l’air d’envisager un Vermeer, pas de présider un match à élimination directe de la Coupe du monde.



il y a 52 min 21h55 HAE Alors, qui est le buteur le plus probable ? Je pourrais aller avec Lineth Beerensteyn des Pays-Bas. Elle est venue terriblement près de percer dans l’espace. Lineth Beerensteyn des Pays-Bas garde le ballon loin de et Ona Batille de l’Espagne. Photographie : Masanori Udagawa/AAP



il y a 1h 21h52 HAE Mi-temps : Espagne 0-0 Pays-Bas Décevant à bien des égards. Le stade a en effet des fans présents, mais ils ne semblent tout simplement pas dedans, ne se revigorant qu’un peu aux occasions où l’Espagne a frappé le poteau ou l’a mis dans le filet. Les Néerlandais ne font aucun effort sérieux pour posséder le ballon et les Espagnols ont laissé leurs chaussures de tir après le match contre la Suisse.



il y a 1h 21h49 HAE 45 min +3 : Beau chevauchement sur la gauche pour l’Espagne, et cela se termine par Gonzalez, qui tente de se frayer un chemin à travers un fourré de défenseurs néerlandais.



il y a 1h 21h48 HAE 45 min +1 : Beerensteyn l’obtient sur la droite et descend vers la ligne de fond. Sa tentative de réduction est bloquée, mais elle l’obtient et traverse… tant pis, le drapeau est levé. Sur la rediffusion, cet appel semble discutable. Mais je suis sûr que le flux international nous montrera un graphique animé montrant qu’un point sur son aisselle était à un millimètre devant la taille du défenseur ou quelque chose comme ça.