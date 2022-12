Espagne ou Maroc ? Les passions de la Coupe du monde s’estompent dans l’exclave espagnole

CEUTA, Espagne (AP) – Le match à élimination directe de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Maroc réunira des millions de fans des deux côtés du détroit de Gibraltar autour d’écrans dans les bars et les salons pour voir quel pays maintiendra en vie son rêve de gloire du football.

Nulle part les loyautés ne seront probablement plus floues que dans le petit territoire nord-africain espagnol de Ceuta où les identités, à la fois nationales et religieuses, se mélangent souvent de manière imprévisible qui confond les catégories faciles du fandom sportif.

Sulaika Hosain, 26 ans, originaire de Ceuta, se sent “100% espagnole”, mais lorsque le match débutera mardi au Qatar, ses sympathies iront vers le Maroc, le pays de son grand-père.

“Je suis Espagnol et je veux que l’Espagne gagne, mais je soutiens le Maroc. … Quand le Maroc joue, quelque chose bouge en moi », a-t-elle déclaré à l’aire de jeux couverte où elle travaille. “Laissez-les gagner quelque chose, pour que les gens puissent dire, ‘regardez, le Maroc n’est pas seulement un endroit pauvre.'”

Certains matchs de la Coupe du monde sont surchargés de couches de symbolisme politique, comme le match entre les États-Unis et l’Iran la semaine dernière. L’Espagne et le Maroc sont loin d’être des rivaux géopolitiques, mais leur relation longue et complexe fera sans aucun doute partie de la toile de fond du match d’Al Rayyan.

Ceuta, perchée sur un isthme avec un promontoire historiquement considéré comme le moindre des piliers d’Hercule de l’Antiquité, est une possession espagnole depuis 1580. Sa population mixte de chrétiens et de musulmans, de résidents espagnols et marocains et de travailleurs journaliers, vit en relative harmonie derrière une clôture frontalière que de nombreux migrants désespérés de toute l’Afrique considèrent comme leur dernier obstacle à une vie meilleure.

Cependant, la ville de 85 000 habitants est récemment devenue le point d’éclair de la plus grande crise diplomatique de mémoire récente entre Madrid et Rabat.

En mai 2021, le gouvernement marocain a abandonné ses contrôles aux frontières et a laissé des milliers de jeunes migrants du Maroc et des pays subsahariens affluer à Ceuta, que le Maroc ne reconnaît pas officiellement comme territoire espagnol.

Cette décision a été interprétée comme des représailles du Maroc à la décision de l’Espagne d’autoriser un dirigeant indépendantiste de la région contestée du Sahara occidental à être soigné pour le COVID-19 dans un hôpital espagnol. Cela, combiné à une frontière fermée par le Maroc pendant deux ans pour contrôler la pandémie, a nui à l’économie des deux côtés de la frontière. Les tensions n’ont été apaisées et la frontière rouverte qu’après la rencontre du Premier ministre espagnol avec le roi du Maroc Mohammed VI en avril.

Mais pour beaucoup de gens comme Hosain, qui vivent ou travaillent à Ceuta, le jeu ne les déchirera pas en deux.

Cela ressemble plus à un scénario gagnant-gagnant : ils seront heureux que l’Espagne ou le Maroc atteignent les quarts de finale et tireront pour que le vainqueur aille jusqu’au bout et soulève le trophée de la Coupe du monde au Qatar.

Mohamed Laarbi, 28 ans, gère un bar à Ceuta qui diffuse tous les matchs de la Coupe du monde. Il est un Espagnol de troisième génération et soutient pleinement l’Espagne. Quel que soit le résultat, il ne s’attend pas à ce que le match entraîne de graves problèmes comme les émeutes en Belgique et aux Pays-Bas après que le Maroc a battu la Belgique en phase de groupes.

“Le Maroc joue bien, mais quand ils rencontreront l’Espagne, ils se heurteront à un mur”, a-t-il plaisanté. « Et puis le jeu est terminé. C’est ça.”

Même ainsi, Laarbi a reconnu que lui et d’autres musulmans de Ceuta ou de l’autre territoire espagnol de Melilla plus à l’est sur la côte sont pris dans un no man’s land.

“Les Marocains disent que nous ne sommes pas marocains, que nous sommes fils d’Espagnols, tandis que les Espagnols de la péninsule (ibérique) disent que nous ne sommes pas Espagnols”, a-t-il déclaré. “Il y a des gens de la péninsule qui, quand vous dites que vous êtes de Ceuta, vous devez leur montrer où c’est, et ils disent” c’est l’Afrique “.”

L’équipe du Maroc est le reflet des liens avec l’Espagne, où les Marocains constituent la plus grande communauté étrangère avec 800 000 habitants dans un pays de 47 millions d’habitants. Plusieurs joueurs marocains évoluent dans des clubs espagnols, dont l’attaquant sévillan Youssef En-Nesyri et le gardien Yassine Bounou. L’arrière droit talentueux Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, est né à Madrid.

Pour Mohamed Et Touzani, coiffeur de 35 ans à Ceuta, le message est clair : il suffit de profiter du jeu.

Originaire du centre du Maroc, Et Touzani a vécu dans différentes régions d’Espagne pendant 15 ans et a déclaré que c’était “comme chez moi”. Il a une maison, comme beaucoup de personnes d’origine marocaine, de l’autre côté de la frontière. Il prévoit de regarder le match avec des amis espagnols dans ce qu’il appelle un bar “chrétien” à Ceuta. Il encouragera le Maroc.

“Le football est le football et la politique est la politique. Nous allons donc jouer un match de football et passer un bon moment, mais avec respect. C’est la chose la plus importante », a-t-il déclaré. “Le Maroc a du rouge et du vert (dans son drapeau), l’Espagne a du rouge et du jaune. Nous avons cela en commun. Nous sommes voisins et nous devons vivre comme si nous étions frères.

Joseph Wilson a rapporté de Barcelone, en Espagne.

Antonio Sempere et Joseph Wilson, The Associated Press