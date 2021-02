De nombreux mariages ont été annulés en raison de la pandémie, mais dans un hôpital de Madrid, c’est le coronavirus qui a poussé deux patients COVID-19 à se marier.

« Il n’avait jamais demandé: ‘Voulez-vous m’épouser?' », A déclaré Rosario, une patiente COVID-19 de 62 ans qui a été admise à l’hôpital de pandémie Infirmière Isabel Zendal, avec son partenaire Fernando, environ 10 jours il y a quelques temps après qu’ils soient tous les deux tombés malades du virus.

Peu de temps après avoir été admis, Fernando, 70 ans, a posé la grande question à Rosario via un message Whatsapp.

Le couple avait été séparé pour traitement dans différentes unités de l’établissement, Fernando étant dans un état pire que Rosario.

« C’était la plus grande joie. J’ai dit: » Bien sûr, oui! « , A déclaré Rosario.

Et ainsi, le mariage a eu lieu sur place, avec un prêtre officiant par appel vidéo.

Les infirmières et les médecins ont applaudi en s’embrassant et en se plaçant des anneaux sur les mains jeudi, Fernando au lit et Rosario en fauteuil roulant à côté de lui.

Leurs noms de famille n’ont pas été communiqués aux médias.

Le gouvernement de Madrid a publié vendredi une vidéo du mariage.

La célébration heureuse à l’hôpital a détourné l’attention d’une controverse qui a récemment gâché l’établissement médical.

Nommé d’après l’infirmière espagnole du XIXe siècle qui s’est fait vacciner contre la variole à travers l’océan Atlantique, l’infirmière Isabel Zendal Emergency Hospital a été construite en 100 jours pour un coût de 130 millions d’euros, soit plus du double du budget initial.

Il dispose de trois pavillons et bâtiments de soutien sur une superficie de 10 terrains de football, ressemblant à quelque chose entre un petit terminal d’aéroport et un entrepôt industriel, avec des conduits d’air de ventilation, des lits médicaux et des équipements de pointe.

Le projet initial portait sur 1 000 lits, dont environ la moitié ont été installés jusqu’à présent.

Vendredi, l’Espagne a signalé 28565 nouveaux cas de coronavirus, reprenant une tendance à la baisse.

L’Espagne a officiellement enregistré 2 941 990 cas et un bilan officiel de 61 386 morts.

Le taux d’infection moyen sur 14 jours pour 100 000 habitants a continué de diminuer, passant à 750 vendredi contre 783 jeudi.

Le taux d’occupation des lits aux soins intensifs par les patients atteints de coronavirus reste à 44%.